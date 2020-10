Presiunea începe să se simtă la Universitatea Craiova: „Nu trebuie să ne culcăm pe‑o ureche”

Victoriile pe linie ale Craiovei au creat din nou o emulație în jurul echipei și suporterii au început deja să-și facă calculele pentru câștigarea campionatului.

Forma extraordinară a trupei lui Bergodi poate fi continuată printr-o victorie cu Academica Clinceni, vineri, de la ora 21:00. De altfel, pentru olteni, urmează un program relativ ușor, cu Clinceni, Hermannstadt, Chindia, FC Botoşani, Gaz Metan Mediaş şi UTA.

Presiunea începe să se simtă și la Universitatea Craiova, iar Mihai Căpățînă, jucătorul transferat în ultima zi a perioadei de mercato, anunță clar că el și coechipierii săi nu trebuie să se culce pe o ureche și trebuie să intre motivați la fiecare meci.

„Știam de interesul FCSB Dorit și de FCSB, Mihai Căpățînă a ales să vină la echipa fanion a Olteniei. Născut în Slatina, mijlocașul de 24 de ani și-a explicat decizia:

FC Voluntari ocupă un loc aparte în inima lui Căpățînă: „De FC Voluntari se leagă cea mai frumoasă perioadă a carierei mele de până acum. Am ajuns acolo la 19 ani şi în aceşti 5 ani am reuşit să câştig şi două trofee, ceea ce mi se pare extraordinar, pentru o echipă care nu este totuşi din prim‑planul fotbalului nostru. Căpitan cred ca am reuşit să ajung prin muncă, ambiţie şi seriozitate, iar toate acestea s‑au văzut din jocurile mele bune. Într‑adevăr, au fost mai multe cluburi interesate de mine de‑a lungul timpului, dar am considerat mereu că eram destul de tânăr şi poate încă nepregătit să joc la nivel mai înalt. Acum, după 5 ani de fotbal din ce în ce mai bun, zic eu, cred că sunt pregătit să joc la alt nivel, adică la Universitatea Craiova.”

Cu șapte victorii din șapte, oltenii par să fie favoriți la câștigarea titlului în acest sezon, însă jucătorii lui Bergodi sunt de părere că acest sezon este lung și nu trebuie subestimat niciun adversar: „Eu sper să continuăm pe aceeaşi linie. Într‑adevăr, următoarele şase meciuri par relativ accesibile, pe hârtie, însă nu trebuie deloc să ne culcăm pe‑o ureche. S‑a văzut că valorile în Liga 1 sunt destul de apropiate şi orice echipă pune probleme chiar şi celor mari, ca noi, CFR sau FCSB.

Nu am nicio îndoială că vor fi meciuri foarte grele, pentru că aşa au fost şi cele 7 de până acum, în fond. Eu unul nu‑mi propun să fac un anumit număr de puncte, ci să joc şi să jucăm cât mai bine. Dacă ne vom propune cu toţii asta, la final, când vom trage linia, vom fi mulţumiţi şi de punctaj.”

Mihai Căpățînă vrea să fie titular la Craiova: „Pot să joc alături de Cicâldău și Nistor!”

Mihai Căpățînă a sosit la Universitatea Craiova după cinci ani petrecuți la Voluntari, o echipă care nu a emis pretenții vreodată la un loc fruntaș, iar diferența dintre cele două cluburi este destul de mare, însă acest lucru nu-l incomodează pe noul jucător al Științei: „Condiţiile de pregătire sunt mai bune la Craiova, chiar am fost impresionat, pentru că nici la Voluntari nu erau rele deloc, din contră. Legat de echipă, într‑adevăr mi se pare că marele nostru plus, pe lângă calitatea individuală a jucătorilor, este atmosfera excelentă din lot. Suntem o familie, ne simţim bine împreună şi cred că asta se vede pe teren meci de meci.”

Fostul căpitan al celor de la Voluntari a debutat în tricoul alb-albastru în meciul cu Dinamo, fiind folosit în postura de mijlocaș dreapta, iar Căpățînă a dezvăluit ce i-a spus Cristiano Bergodi înainte să-l bage în teren: „Mister m‑a distribuit pe poziţia de mijlocaş dreapta şi indicaţiile tactice pe care mi le‑a dat au ţinut în special de faza defensivă, pentru că în acel moment conduceam şi scopul era să conservăm rezultatul. Sunt convins că pot juca alături de Cicâldău și Nistor în acelaşi prim 11, dar nu aş vrea să‑mi dau eu cu părerea legat de poziţiile din teren, pentru că asta este treaba lui Mister.”

Căpățînă și Nicușor Bancu sunt jucători ce provin din școala de fotbal a Slatinei: „Nu este o coincidenţă, chiar cred că Slatina are o şcoală de juniori foartebună şi nu suntem doar eu şi Nicuşor exemple în acest sens. De‑a lungul timpului, din Slatina au mai venit mulţi alţi jucători importanţi precum Craioveanu,Luţu, Niculescu, Dănciulescu sau Raţ. Şi, dacă este să vorbim despre generaţia mea, tot din Slatina sunt Florin Ştefan, Calcan şi alţii,” a mai spus mijlocașul Craiovei în programul de meci înainte de Universitatea – Academica Clinceni.