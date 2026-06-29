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„Prestație dezastruoasă! Suntem eliminați”. Nemții își plâng de milă după ce Germania a fost scoasă de Paraguay la Campionatul Mondial

Presa din Germania a pus tunurile pe naționala lui Nagelsmann după eliminarea de la Campionatul Mondial în fața echipei din Paraguay: „Prestație dezamăgitoare”
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.06.2026 | 02:43
Prestatie dezastruoasa Suntem eliminati Nemtii isi plang de mila dupa ce Germania a fost scoasa de Paraguay la Campionatul Mondial
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Nemții își plâng de milă după ce Germania a fost eliminată de Paraguay de la Campionatul Mondial. Foto: Profimedia
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Germania a fost eliminată de Paraguay în 16-imile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, după executarea loviturilor de departajare. La finalul primelor 90 de minute scorul a fost 1-1, cu sud-americanii conducând la pauză. În cele două reprize de prelungire de câte 15 minute nu s-a mai marcat, astfel încât s-a ajuns la „loteria” penalty-urilor.

Ce a scris presa din Germania după eliminarea de la Campionatul Mondial în fața naționalei din Paraguay

Acolo, paraguayenii s-au impus cu scorul de 5-4 și s-au calificat astfel în optimile de finală. Havertz, Woltemade și Tah au ratat pentru germani. La final, presa din această țară a reacționat ferm față de această contraperformanță. Jurnaliștii de la Bild au catalogat prestația naționalei lor drept „dezastruoasă” și au titrat sec: „Înfrângere după drama loviturilor de departajare. Suntem eliminați”. 

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De asemenea, cei de la Kicker au apreciat că tot jocul Germaniei de la acest Mondial a fost în general modest. Astfel, au concluzionat că echipa lui Julian Nagelsmann nu ar fi avut șanse mai departe dacă s-ar fi calificat în optimi, întrucât în principiu acolo ar fi urmat să dea peste Franța: „Prestația generală a echipei naționale a Germaniei a fost dezamăgitoare. Deși a existat ceva ghinion în 16-imi, echipa își demonstrase deja slăbiciunile împotriva unor adversari mai slabi. Este greu de imaginat că această echipă ar fi avut o șansă în optimile de finală, unde probabil ar fi înfruntat Franța”. 

Jurgen Klopp, critici la adresa lui Deniz Undav la pauza meciului Germania – Paraguay

Jurgen Klopp (59 de ani) a făcut o analiză dură la pauza meciului Germania – Paraguay din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, disputat la Foxborough, Massachusetts, pe „Gillette Stadium”. La acel moment, sud-americanii conduceau cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Julio Enciso în minutul 42.

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Fostul antrenor de la Mainz, Borussia Dortmund și Liverpool, în prezent director sportiv global în cadrul cluburilor deținute de Red Bull, a criticat prestația avută de Deniz Undav (29 de ani) în acea primă parte a jocului. Fotbalistul de la VfB Stuttgart a avut evoluții foarte bune în partidele din faza grupelor, reușind să marcheze trei goluri în două meciuri, de fiecare dată intrând din postura de rezervă.

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În acest context, el a fost titularizat de selecționerul Julian Nagelsmann (38 de ani) în acest duel cu Paraguay, în atac, lângă Havertz. Doar că de această dată jocul lui nu s-a ridicat la nivel așteptărilor și a fost criticat de Klopp pentru faptul că nu a încercat să joace mai mult mingea în primele 45 de minute. „Trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt. Deniz Undav ar trebui cu siguranță să depună mai mult efort pentru a primi mingea.

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Nu primește nicio pasă, când este aproape de ea, trebuie să-și poziționeze corpul, să ceară mingea, ăsta e limbaj corporal. Dacă mă uit la tine și nu-mi arăți cu ochii tăi că vrei mingea, atunci nu o vei primi. Și asta trebuie să se întâmple”, a spus Jurgen Klopp la pauza meciului, citat de Bild. 

Germania, eliminată de Paraguay la loviturile de departajare

În cele din urmă, Germania a reușit să egaleze după pauză. Kai Havertz a înscris în minutul 54. La scurt timp, în minutul 63, Undav a fost înlocuit cu Musiala. Nu s-a mai marcat până la finalul primelor 90 de minute, astfel încât soarta calificării s-a decis în prelungiri. Acolo, în minutul 102, Jonathan Tah a punctat cu o lovitură de cap în urma unui corner, dar golul a fost ulterior anulat după analiză VAR pe motiv de fault la portar. S-a ajuns până la urmă la executarea loviturilor de departajare, iar acolo Germania a fost învinsă cu 4-5.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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