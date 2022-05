Prestațiile portarilor de la FC U Craiova nu i-au mulțumit în totalitate pe olteni: „Puteau să facă mai mult”

Eugen Anghel a vorbit despre prestațiile pe care cei doi portari ai lui FC U Craiova 1948 le-au avut în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1. Fostul membru al staff-ului pe care Adrian Mutu l-a avut la echipa națională a României U21 a declarat că nu este încântat de unele evoluții ale elevilor săi.

Eugen Anghel s-a declarat nemulțumit de anumite prestații ale celor doi portari: „Întotdeauna este loc de mai bine”

Antrenorul cu portarii de la FC U Craiova 1948 a declarat că a fost nemulțumit de unele evoluții ale lui Robert Popa și Radu Mogoșanu. Acesta a spus că rolul lui la formația din Bănie este să îi evalueze pe cei doi jucători și să le ofere mijloace prin care să își îmbunătățească prestațiile.

„Da, pot să spun că sunt mulțumit, dar întotdeauna este loc de mai bine. Atât Radu Mogoșanu cât și Robert Popa si-au făcut datoria față de această echipă, într-adevăr au fost și jocuri în care puteau să facă mai mult, dar pentru asta suntem aici, să-i evaluam, să vedem ce avem de îmbunătățit, să le oferim mijloace și metode prin care ei să-și îmbunătățească propriile calitățile și, de asemenea, jocul pe care îl prestează”, a declarat antrenorul cu portarii de la FC U Craiova pentru .

Eugen Anghel a spus că pune accent pe calitățile fizice, tehnice și psihologice ale unui portar. Acesta a declarat că lucrează la fiecare antrenament pe care îl are împreună cu elevii săi, el încearcă să își desfășoare activitatea într-un mediu cât mai apropiat de atmosfera unui meci, pentru ca Robert Popa și Radu Mogoșan să învețe să își controleze emoțiile.

„Dacă ar fi să ne referim strict la calitățile pe care ar trebui să le aibă un portar, aici aș pune accent pe tehnica de bază a portarului, calitatea fizică, calitățile tehnice. Portarul din zile noastre și jocul s-au schimbat foarte mult, portarul trebuie să recunoască un registru tactic atât al propriei echipe, cât și a adversarului pe care îl întâlnește”, a declarat membrul din staff-ul lui Nicolo Napoli.

„Nu în ultimul rând, aș vrea să pun accent pe calitatea psihologică. Contează enorm de mult, portarul trebuie să știe cum să-și gestioneze stările emoționale. De aceea, în timpul antrenamentelor trebuie să-i creăm întotdeauna un cadru de joc, antrenamentele trebuie să reflecte realitatea jocului”, a mai spus Eugen Anghel.

Eugen Anghel a părăsit echipa națională a României U21 pentru FC U Craiova: „Am acceptat propunerea venită din partea lui Adrian Mutu”

Antrenorul cu portarii de la FC U Craiova 1948 a venit la formația din Bănie împreună cu Adrian Mutu. Cei doi au lucrat împreună și la echipa națională a României U21 a României, selecționată cu care a participat la Campionatul European din Ungaria, în 2021.

„Primii pași în meseria de antrenor au fost la grupele de copii și juniori, la echipa FC Argeș și mă ocupam de tot ce înseamnă pregătirea portarilor. Ulterior, în 2014 am devenit antrenorul echipei naționale de tineret și m-am ocupat de pregătirea portarilor la națională timp de șapte ani”, a declarat Eugen Anghel.

„Am participat la cele două calificări, Campionatul European, semifinala din Italia și, implicit, calificarea la Olimpiadă. A urmat apoi a doua calificare la Campionatul European, turneul care s-a ținut în Ungaria. Apoi am acceptat o altă provocare, aceea de a antrena la o echipă de club și am acceptat propunerea venită din partea lui Adrian Mutu de a veni la Fotbal Club Universitatea 1948”, a adăugat antrenorul cu portarii de la FC U Craiova 1948.

Eugen Anghel a venit împreună cu la FC U Craiova 1948, în vara anului 2021. La vremea aceea, antrenorul cu portarii a renunțat la postul pe care îl avea la echipa națioanală a României U21 pentru a face parte din staff-ul „Briliantului” la formația din Bănie.

Acesta i-a părăsit pe olteni, odată cu demiterea lui fostului internațional al României, în octombrie 2021. Rămas fără angajament de la despărțirea de FC U Craiova 1948, Eugen Anghel a revenit în această primavară în Bănie, pentru a-i ajuta pe cei doi portari din lotului lui Robert Popa și Radu Mogoșan.

„Vreau să îi mulțumesc domnului Adrian Mititelu pentru propunerea de a reveni la FCU, asta nu poate decât să mă bucure pentru că a apreciat munca pe care eu am depus-o în mandatul lui Adrian Mutu. Am acceptat cu plăcere postul pe care mi l-a oferit ulterior, am găsit o bază de antrenament extraordinară și condiții excepționale”, a declarat Eugen Anghel.