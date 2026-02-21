Prestianni a recunoscut în fața UEFA! Cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius. Riscă o suspendare imensă

Disputa dintre Gianluca Prestianni și Vinicius Junior, petrecută în timpul meciului Benfica – Real Madrid, scor 0-1 în UEFA Champions League, a ținut primele pagini ale ziarelor sportive în ultimele zile. Tânărul jucător al echipei din Lisabona a fost acuzat că l-a făcut „maimuță” pe Vinicius Junior, un cuvânt considerat rasial.
Partida dintre Benfica și Real Madrid, din manșa tur a play-off-ul UEFA Champions League, a cunoscut momente reprobabile. Vinicius s-a bucurat excesiv după golul marcat, ca ulterior să fie jignit de către Gianluca Prestianni.
Vizibil afectat, brazilianul a vrut să părăsească suprafața de joc, meciul fiind oprit preț de 10 minute. Vinicius i-a transmis arbitrului că a fost numit „maimuță” de către tânărul atacant argentinian.
Chemat în fața UEFA după incidentele din Benfica – Real Madrid, Gianluca Prestianni a mărturisit că l-a jignit pe Vinicius, însă nu l-ar fi făcut „maimuță”, ci „faggot”, conform jurnalistului Fabrizio Romano.
„Faggot” este un cuvânt din limba engleză care reprezintă o insultă gravă și ofensatoare, folosită în mod derogatoriu la adresa bărbaților homosexuali. Deși nu a adus cuvinte rasiale la adresa lui Vinicius, Gianluca Prestianni va fi oricum suspendat.
Deși nu l-ar fi jignit rasial, Gianluca Prestianni va fi pedepsit similar. Articolul 14 din regulamentul disciplinar UEFA prevede că sancțiunile pentru abuzurile rasiste și cele homofobe sunt aceleași.
„Orice entitate sau persoană supusă acestor regulamente care insultă demnitatea umană a unei persoane sau a unui grup de persoane, pe orice criteriu, inclusiv culoarea pielii, rasa, religia, originea etnică, genul sau orientarea sexuală, riscă o suspendare de cel puțin zece meciuri sau pentru o anumită perioadă de timp, ori orice altă sancțiune adecvată”, se arată în regulament, conform sursei amintite mai sus.