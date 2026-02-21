Prestianni a recunoscut în fața UEFA! Cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius. Riscă o suspendare imensă

ADVERTISEMENT

Disputa dintre Gianluca Prestianni și Vinicius Junior, petrecută în timpul meciului Benfica – Real Madrid, scor 0-1 în UEFA Champions League, a ținut primele pagini ale ziarelor sportive în ultimele zile. Tânărul jucător al echipei din Lisabona a fost acuzat că l-a făcut „maimuță” pe Vinicius Junior, un cuvânt considerat rasial.

Prestianni a recunoscut în fața UEFA! Cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius

Partida dintre Benfica și Real Madrid, din manșa tur a play-off-ul UEFA Champions League, a cunoscut momente reprobabile. Vinicius s-a bucurat excesiv după golul marcat, ca ulterior să fie jignit de către Gianluca Prestianni.

Vizibil afectat, brazilianul a vrut să părăsească suprafața de joc, meciul fiind oprit preț de 10 minute. Vinicius i-a transmis arbitrului că a fost numit „maimuță” de către tânărul atacant argentinian.

Chemat în fața UEFA după incidentele din Benfica – Real Madrid, Gianluca Prestianni a mărturisit că l-a jignit pe Vinicius, însă nu l-ar fi făcut „maimuță”, ci „faggot”, conform jurnalistului .

Ce înseamnă cuvântul folosit de Prestianni în fața lui Vinicius

„Faggot” este un cuvânt din limba engleză care reprezintă o insultă gravă și ofensatoare, folosită în mod derogatoriu la adresa bărbaților homosexuali. Deși nu a adus cuvinte rasiale la adresa lui Vinicius, Gianluca Prestianni va fi oricum suspendat.

Ce spune regulamentul despre incidentul din Benfica – Real Madrid

Deși nu l-ar fi jignit rasial, . Articolul 14 din regulamentul disciplinar UEFA prevede că sancțiunile pentru .

„Orice entitate sau persoană supusă acestor regulamente care insultă demnitatea umană a unei persoane sau a unui grup de persoane, pe orice criteriu, inclusiv culoarea pielii, rasa, religia, originea etnică, genul sau orientarea sexuală, riscă o suspendare de cel puțin zece meciuri sau pentru o anumită perioadă de timp, ori orice altă sancțiune adecvată”, se arată în regulament, conform sursei amintite mai sus.