Prestianni, mesaj dur după ce UEFA i-a menținut suspendarea pentru Real Madrid – Benfica. Ce a scris în postarea pe care a șters-o după câteva minute

, terminată cu victoria oaspeților, 1-0, după un gol venit de la Vinicius Junior, a adus și un scandal între brazilian și oponentul său, Gianluca Prestianni, acuzat că a spus injurii rasiste la adresa fotbalistului echipei „blanco”.

Reacție dură a lui Gianluca Prestianni după ce a fost suspendat pentru meciul dintre Real Madrid și Benfica

Tot cazul a stârnit discuții aprinse, atât pe gazon, unde meciul a fost întrerupt mai multe minute, cât și în presă, asta pentru că jucătorul de la Benfica a negat faptul că l-ar fi jignit într-un mod rasist pe Vinicius Junior. Cu toate acestea, cei de la UEFA au deschis o anchetă și au decis să-l suspende pentru minim un meci pe jucătorul trupei lusitane, asta până la soluționarea situației.

Cei de la Benfica au sperat până în ziua meciului că se va da o sentință finală, care nu a venit, iar cei de la UEFA au anunțat că jucătorul argentinian nu poate să fie pe teren în duelul de pe Santiago Bernabeu, în manșa a doua a play-off-ului Champions League. Asta a stârnit o reacție acidă din partea lui Gianluca Prestianni.

Fotbalistul a postat pe rețelele sociale un mesaj dur, după care l-a șters. „Să lovește un jucător fără minge e posibil, e o fază văzută de toți și nu există sancțiune. Dar se poate da o sancțiune fără probe după cum ați observat toți. Nici măcar nu se mai ascund că sunt pro Real Madrid. Rușine vouă”, notează .

Ce reproșează jucătorul lui Benfica după ce a fost suspendat

După toate discuțiile care au fost, cei s-au simțit nedreptățiți și au reclamat faptul că arbitrul nu a văzut o lovitură pe care Federico Valverde i-a aplicat-o lui Samuel Dahl, fără minge, iar nici cei de la VAR nu au semnalat că ar fi o fază de posibil cartonaș roșu.

Totuși, UEFA nu a avut o decizie cu privire la această fază, chiar dacă există elemente video evidente, iar mijlocașul lui Real Madrid va putea să joace în meciul cu Benfica și nu este suspendat precum Gianluca Prestianni.