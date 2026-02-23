Sport

Nu se termină aici! Anunțul făcut de Benfica după suspendarea agresorului lui Vinicius. Update

Gianluca Prestianni nu a scăpat după scandalul de rasism de la Benfica - Real Madrid. UEFA l-a suspendat pe mijlocaşul argentinian, care va rata returul de pe Santiago Bernabeu: reacția clubului din Lisabona
Marian Popovici
23.02.2026 | 18:04
Nu se termina aici Anuntul facut de Benfica dupa suspendarea agresorului lui Vinicius Update
ULTIMA ORĂ
Prestianni, suspendat de UEFA! Ce pedeapsă a primit argentinianul după scandalul de rasism din Benfica - Real Madrid. Sursa: hepta.ro
Meciul tur dintre Benfica şi Real Madrid a fost umbrit de un uriaş scandal de rasism. După ce a marcat, Vinicius Jr. a fost ţinta mai multor mesaje cu tentă rasistă, unul dintre cei acuzaţi fiind Prestianni.

UPDATE: Benfica a anunțat că va ataca decizia la forurile superioare ale UEFA

Clubul din Lisabona a emis un comunicat de presă la scurt timp după ce UEFA a anunțat decizia provizorie referitoare la Prestianni. Portughezii susțin în continuare că Benfica nu este sub nicio formă un club rasist sau unul în care un astfel de comportament să fie tolerat, dând în acest sens exemple de fotbaliști uriași de culoare din istoria lor, cum ar fi bineînțeles legendarul Eusebio:

„Sport Lisboa e Benfica a fost informată cu privire la decizia UEFA de a impune o suspendare provizorie de un meci jucătorului său, Gianluca Prestianni, ca parte a anchetei în curs privind incidentul care a avut loc în timpul meciului împotriva lui Real Madrid.

Clubul regretă că a fost privat de jucător în timp ce procesul este încă în curs de investigare și va face apel la această decizie UEFA, chiar dacă este puțin probabil ca acest demers să aibă vreun efect practic asupra manșei retur a play-off-ului Ligii Campionilor.

Sport Lisboa e Benfica își reafirmă, de asemenea, angajamentul neclintit de a combate toate formele de rasism sau discriminare, valori care fac parte din identitatea sa istorică și se reflectă în acțiunile sale zilnice, în comunitatea sa globală, în activitatea Fundației Benfica și în figuri importante din istoria clubului, precum Eusebio”. 

Prestianni, suspendat de UEFA pentru returul cu Real Madrid!

Prima decizie a forului european a fost publicată luni. UEFA l-a suspendat pe Gianluca Prestianni pentru un meci, astfel că argentinianul va rata returul de pe Santiago Bernabeu. Decizia este una provizorie.

Prestianni a fost acuzat că şi-a tras tricoul peste nas şi l-a numit în repetate rânduri „maimuţă” pe Vinicius Jr. Astfel, Prestianni a fost suspendat pe baza articolului 14 din codul disciplinar, care se referă la comportament discriminatoriu.

Fotbalistul argentinian riscă o pedeapsă uriaşă!

UEFA a anunţat că ancheta va rămâne în desfăşurare. Gianluca Prestianni riscă o suspendare de o durată mai lungă, în condiţiile în care fapta sa a fost încadrată la discriminare. Dacă se va confirma, argentinianul riscă până la 10 etape.

Returul dintre Real Madrid şi Benfica se joacă miercuri, de la ora 22:00. În tur, „galacticii” s-au impus cu 1-0 graţie golului marcat de Vinicius Jr. şi sunt favoriţi pentru calificarea în optimile de finală.

