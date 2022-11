Presupusul iubit al Alexandrei Stan, violent cu fosta iubita. Dezvăluiri îngrijorătoare: „În momentul de față am vânătăi”. Reacția artistei

După ce a acuzat-o pe Alexandra Stan că i-a furat iubitul, Bianca Alexandra a oferit noi detalii despre relația de doi ani pe care a avut-o cu Diego. Bărbatul ar fi agresat-o de mai multe ori, iar aceste informații ar putea să o facă pe artistă să se răzgândească, mai ales că în trecut a fost victima violenței domestice.

Presupusul iubit al Alexandrei Stan, un bărbat agresiv? Fosta iubită a lui Diego a dezvăluit totul

Showbizul autohton a fost zguduit în dimineața zilei de marți, 29 noiembrie 2022. Bianca, fostă concurentă a emisiunii Bravo, ai stil! și asistentă tv la Antena Stars,

Totuși, nu ar fi nimerit tocmai bine. Vedeta de la Antene a mărturisit că Diego, bărbatul cu care a avut timp de aproximativ doi ani o relație, a agresat-o fizic de mai multe ori.

Bianca a dezvăluit că și în prezent are vânătăi pe corp, deoarece artistul în vârstă de 41 de ani a lovit-o după ce s-au certat. Totodată, acesta are cazier din același motiv, în Miami, iar vedeta se gândește serios să obțină un ordin de restricție împotriva lui.

Amintim că, în urmă cu câțiva ani, Alexandra Stan a fost protagonista unui scandal de proporții după ce managerul și iubitul său de la acea vreme a bătut-o cu bestialitate.

„El nu cred că m-a iubit vreodată, îl văd ca pe un om oportunist. Până și în momentul de față am vânătăi pe corp. Da (n.r a agresat-o). Are cazier în Miami pentru violență domestică în ceea ce mă privește pe mine. Nu este doar o singură tentativă. Are nenumărate.

A fost și un fel de manipulare psihologică în tot timpul acesta. El are 41 de ani, eu am 24. Maturitatea vârstei își spune cuvântul în cazul lui și n-am avut suficientă experiență să pot să iau niște decizii. Sincer, mă gândesc să obțin un ordin de restricție”, a povestit Bianca Alexandra la

Bianca Alexandra susține că l-a întreținut pe bărbatul care ar fi înșelat-o cu Alexandra Stan: „Nu avea unde să locuiască”

Mai mult, vedeta Antena Stars susține că, deși ea este cea mai tânără, l-a întreținut pe fostul său iubit, care nu și-ar fi permis nici să-și achite mâncarea.

Acum, Bianca a părăsit casa în care locuiau împreună și a afirmat că îi „predă ștafeta” Alexandrei Stan, care probabil își permite mult mai multe din punct de vedere financiar.

„El, efectiv, nu avea unde să locuiască. Nu avea cu ce să-și plătească mâncarea, hainele, transportul, absolut nimic.

Eu am fost persoana care avea grijă de el. El nu făcea nimic. Singura lui ocupație era să se ducă din când în când la studio să se mai distreze cu prietenii lui…și cu Alexandra, probabil și să se ducă sală și să stea să se certe cu mine. Astea erau cele trei ocupații ale lui”, a spus tânăra care susține că a fost înșelată.

Bianca, supărată pe Alexandra Stan: „Nu ar trebui să se bage”

În ciuda faptului că afirmă că relația ei nu era tocmai roz, Bianca tot este dezamăgită de Alexandra Stan, pe care susține că a admirat-o mulți ani.

Tânăra a aflat despre presupusa relație dintre artistă și fostul său partener după ce a văzut în telefonul acestuia mesajele dintre cei doi.

„Eu consider că atunci când doi oameni au o relație, o altă femeie nu ar trebui să se bage până când lucrurile nu sunt clar stabilite între cei doi. Mai exact, s-a aprins telefonul fostului meu și iubit și, acolo, foarte multe mesaje și videoclipuri cu Alexandra Stan, în care amândoi menționează că le este dor unul de celălalt, faptul că vor să se vadă.

El chiar a devenit posesiv, un pic gelos, pentru faptul că ea nu-i răspunde la telefon. Eu am observat foarte multe schimbări în comportamentul lui în ultima vreme. Nici înainte nu avea un comportament extraordinar, dar acum nu înțelegeam ce se întâmplă. Sunt un pic dezamăgită pentru că eu chiar am apreciat-o și admirat-o pe Alexandra mulți ani”, a povestit Bianca.

Bianca a încercat să ia legătura cu Alexandra Stan. Artista neagă relația cu Diego

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a afirmat că a încercat să ia legătura cu Alexandra Stan după cele întâmplate, dar că nu crede că va primi o explicație.

„I-am dat niște mesaje vocale la care nu știu dacă vă răspunde sau nu. Ea oricum își exprima foarte clar în toate mesajele lor de pe Instagram că îi este dor de el, că vrea să aibă o relație cu el. Fel și fel de mesaje pe care eu le-am văzut”, a susținut Bianca.

Pe de altă parte, contactat de Antena Stars, managerul artistei a negat că Alexandra Stan ar avea o legătură romantică cu fostul iubit al Biancăi.

„Nu are nicio treabă Alexandra cu băiatul respectiv. Au ieșit într-o seară în oraș după o sesiune în studio cu alți producători și writers”, este mesajul oficial trimis către postul de televiziune.