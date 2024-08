Preț halucinant pentru jumătate de sendviș pe Aeroportul Otopeni. O vedetă de la noi a crezut că nu vede bine!

Ce preț are o jumătate de sendviș pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni? O vedetă cunoscută de la noi a făcut repede poza și le-a arătat-o urmăritorilor, căci nu i-a venit să creadă!

Preț incredibil pentru jumătate de sendviș pe Aeroportul din Otopeni

Dacă nu te-ai hrănit bine acasă și te-a prins foamea în Otopeni, trebuie să pregătești ceva cașcaval, căci prețurile sunt uriașe. Pentru jumătate de sendviș, de pildă, ar trebui să scoți din buzunar, atenție, 60 de lei! Logic vorbind, un sendviș întreg înseamnă că ar costa 120 lei! Wow, nu? Dar ce conține acest sendviș de are un asemenea preț?

Bloggerul Otravă a ținut să împărtășească uimirea pe care a avut-o când a dat cu ochii de pâinea cu salam afișată în vitrină, la unul din stand-urile cu mâncare din aeroport, din zona de check-in.

Ce conține preparatul de 60 de lei

Ironic, când a văzut ce preț are jumătate de sendviș, a încercat să găsească o explicație pentru ceea ce multă lume ar spune, în termeni nu tocmai diplomați, ”jecmăneală”! Nu a oferit-o el, dar oamenii care au comentat la postarea pe care a făcut-o i-au venit în ajutor.

Cineva scria că dacă era salam românesc în sendviș, probabil că nu costa 60 de lei. Altcineva a spus că e o adevărată bătaie de joc. Oamenii au început să se plângă, în seria de comentarii, de în diferite locuri pe unde au fost prin țară, dincolo de aeroport.

„Anul trecut, cănd am plecat din Otopeni, era 55 de lei, adică 11 euro. Am rezistat eroic până la Napoli în aeroport ca să mănânc un panino napoletano si o sfogliatella, ambele 5 euro. Am băut și o apă și o cafea și restul l-am lăsat pe bar, tips”, e unul din comentariile internauților.

Sendvișul, care are 300 de grame, este de fapt o focaccia cu salam italian Napoli, baby spanac, brânză Philadelphia, roșii uscate, cașcaval afumat, ulei de măsline extravirgin și acid citric.