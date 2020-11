Pretențiile lui Neymar pentru a rămâne la PSG. Ce condiții a pus brazilianul

Jucătorul vrea să continue la PSG, dar are două cerințe pe care vrea ca echipa franceză să i le îndeplinească. Neymar își dorește să ia Liga Campionilor cu PSG, iar pentru asta echipa are nevoie de întăriri. Brazilianul vrea să încaseze cel puțin același salariu.

Înțelegerea dintre Neymar (28 de ani) și PSG se termină în 2022. Fotbalistul din Brazilia vrea să continue la echipa franceză, însă vor fi negocieri dure pentru prelungirea contractului dintre jucător și PSG.

În ciuda discuțiilor din trecut dintre fotbalist și șefii echipei franceze, dar și a zvonurilor legate de o posibilă întoarcere a jucătorului la Barcelona, Neymar a făcut un pas spre prelungirea contractului cu actuala sa echipă.

Ce își dorește Neymar

Vârful i-a spus lui Leonardo, directorul sportiv al echipei, că vrea să rămână la PSG, dar pune și niște condiții. Neymar vrea să cucerească trofeul Ligii Campionilor cu PSG și de aceea vrea ca parizienii să aducă jucători noi pentru a se întări.

Vedeta braziliană vrea numai fotbaliști care se potrivesc stilului său de joc și are deja o listă cu aceștia, potrivit celor de la AS. Totodată, jucătorul nu-și dorește să renunțe la salariul său uriaș și vrea măcar 30 de milioane de euro pe an, sumă pe care o ia în prezent.

Echipa franceză, prin intermediul lui Leonardo, a spus de mai multe ori că dorește să-i prelungească contractul brazilianului, dar până acum nu a negociat cu acesta.

Neymar îl poate depăși pe Pele

În august 2017, brazilianul a ajuns de la Barcelona la PSG în schimbul sumei de 222 de milioane de euro, cea mai mare plătită pentru un jucător de-a lungul timpului. Fotbalistul a fost luat de Barca de la Santos, în urmă cu 7 ani după ce catalanii au achitat 88,2 milioane de euro, cu tot cu bonusuri. 72 de reușite și 45 de pase de gol are brazilianul în 91 de partide pentru PSG.

Neymar a reușit un hat-trick în partida cu Peru, disputată în octombrie. Astfel, jucătorul are acum 64 de reușite pentru echipa națională și a ajuns al doilea marcator din istoria Braziliei. 103 meciuri are jucătorul lui PSG pentru naționala Braziliei. Neymar îl poate depăși pe Pele, cel mai bun marcator din naționala braziliană, cu 77 de reușite în 92 de meciuri.

În acest sezon, brazilianul are 4 meciuri și două goluri pentru PSG în campionatul Franței. În Liga Campionilor a jucat de două ori, dar nu a reușit să înscrie. PSG a pierdut în Liga Campionilor contra lui Leipzig. Neymar este cotat la 128 de milioane de euro.

