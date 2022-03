Prețurile biletelor la inaugurarea stadionului Giulești! Comparație cu meciul de debut al CSA Steaua pe Ghencea

Fanii CSA Steaua au plătit sume mai mici pentru a participa la primul meci pe arena din Ghencea, în duelul cu OFK Belgrad.

Prețurile biletelor la inaugurarea stadionului Giulești

noul stadion Giulești cu un meci amical împotriva lui Poli Timișoara, iar fanii „giuleștenilor” au aflat prețurile pentru accesul pe noua arenă de 14.000 de locuri.

Astfel, pentru un suporter neabonat, cel mai ieftin bilet la inaugurare va fi de 45 de lei, sumă care va fi achitată pentru un loc la peluză. Tot pentru un suporter neabonat, prețul unui bilet la tribuna 0 se ridică la suma de 120 de lei.

Lista prețurilor pentru suporterii neabonați la inaugurarea noului Giuelești:

Peluza Nord – 45 de lei



Tribuna II (periferic) – 50 de lei



Tribuna II (central) – 55 de lei



Tribuna I (periferic) – 55 de lei



Tribuna I (central) – 60 de lei



Tribuna 0 – 120 de lei

Fanii cu abonamente au timp până vineri, 18 martie, la ora 17:00, să achiziționeze bilete la prețuri speciale, iar cel mai ieftin tichet va costa 30 de lei.

Lista prețurilor pentru suporterii abonați la inaugurarea noului Giuelești:

Peluza Nord: 30 de lei

Tribuna a II-a (periferic): 40 de lei

Tribuna a II-a (central): 45 de lei

Tribuna I (periferic): 45 de lei

Tribuna I (central): 50 de lei

Tribuna 0: 90 de lei

„Pe 26 martie va avea loc un spectacol total, prilejuit de inaugurarea noului stadion Giuleşti.

Va fi o zi plină de evenimente surpriză, iar main event-ul va fi reprezentat de un meci amical între Rapid şi fraţii noştri de la Politehnica Timişoara! Vom reveni în cursul zilei de astăzi cu detalii legate de bilete, dar şi cu alte surprize”, s-a anunțat într-un comunicat al clubului.

Prețuri mai mici la inaugurarea Ghencea

Noul stadion Ghencea a fost inaugurat în vară cu un meci între , istoric, pentru că fosta arenă fusese inaugurată tot împotriva sârbilor.

Fanii „roș-albaștrilor” au plătit sume mai mici decât cele pe care suporterii giuleștenilor le vor achita la inaugurarea noii arene.

Spre exemplu, prețul unui bilet la tribuna I la inaugurarea stadionului Steaua a fost de 40 de lei, cu 5 lei mai ieftin decât prețul unui bilet la peluză, pentru inaugurarea arenei Giulești, pentru un suporter fără abonament.

Lista prețurilor la inaugurarea stadionului Ghencea:

Peluze (Nord & Sud): 15 lei

Tribuna II: 25 lei

Tribuna I: 40 lei

Bilet virtual susținere: 10 lei

„La un moment dat m-am uitat să cumpăr bilete şi am zis să mai aştept. Apoi, când am intrat din nou am văzut că se vânduseră deja multe bilete”, spunea Gabi Balint după primul meci de pe noua arenă din Ghencea.