Prețul aurului atinge cote istorice. Ce alimentează creșterea și care sunt riscurile pentru investitori

Cotaţia aurului a depăşit luni, pentru prima oară în istorie, pragul de 5.000 de dolari pe uncie (31,1 grame), pentru ca în câteva ore preţul să continuă să urce rapid până la un record absolut de 5.111,07 dolari. Anul trecut preţul metalului preţios crescuse în cel mai galopant ritm văzut după 1979, dar cursa către noi recorduri a devenit şi mai accelerată după intrarea în noul an. Aurul s-a scumpit cu aproape 18% în primele săptămâni din 2026, după ce în anul precedent prețul metalului prețios crescuse cu 65%.

Cotaţiile aurului au depăşit cu mult prognozele experţilor în metale preţioase

Creșterea bruscă a prețurilor a declanșat o adevărată febră a aurului la nivel global. Companiile care oferă investiții în aur umplu săli întregi cu campaniile lor publicitare, așa cum s-a întâmplat recent la Viena, weekend-ul trecut. Alte firme încearcă să îşi atragă clienţii cu noi sisteme de seifuri sigure, după ce furtul în masă al cutiilor de valori de la o bancă de economii din Gelsenkirschen a stârnit îngrijorare în spaţiul public. Întrebarea dacă să cumperi mai mult aur sau să profiţi de preţurile mari pentru a vinde a devenit un subiect frecvent de discuţie în spaţiul public.

Aurul la 5.000 de dolari este o cotaţie pe care în urmă cu câţiva ani doar profeţii dezastrului sau așa-numiții „ultra-tauri ai aurului” ar fi considerat-o posibilă, după cum se arată într-o analiză realizată de . De exemplu, Jim Rogers a prezis în urmă cu 15 ani o creștere a prețului aurului de asemenea amploare, dar investitorul american este faimos pentru anunțurile repetate că următorul crash va fi, cu siguranţă, cel mai grav pe care l-a trăit. Anul trecut, în schimb, anticipările cu privire la creşterea preţului la aur erau deja normale. Ronald-Peter Stöferle, expert în aur la Incrementum AG din Vaduz, atrăgea atenția la Forumul Viitorului Metalelor Prețioase, din luna martie, cu predicția sa că prețul aurului ar putea crește la 4.800 de dolari „până la sfârșitul deceniului”. La nici de un an distanță de la aceste declarații preţul a ajuns deja la 5.100 de dolari.

Mulți analiști bancari considerau la începutul creșterii vertiginoase a prețului aurului că aceasta nu va dura la nesfârșit. Dar, pe măsură ce cotațiile au continuat să înregistreze noi recorduri majoritatea și-au schimbat opiniile și și-au ajustat previziunile. Compania de metale prețioase Heraeus, din Hanau, implicată în comerțul cu aur, şi-a văzut de două ori prognozele anuale depășite de realitate. În prognoza sa privind prețul aurului pentru anul trecut, compania considerase cel mai probabil un nivel de 2.950 de dolari pe uncie, cifră care fusese deja atinsă în aprilie 2025. Pentru 2026 compania prezisese o creştere de „până la 5.000 de dolari”, prognoză care a fost depășită încă din prima lună a anului.

„80% dintre clienţi vor să cumpere aur şi doar 20% vor să vândă”

„Prețul aurului se îndreaptă către un teritoriu necunoscut până acum”, spune Alexander Zumpfe, trader de aur de la Heraeus. Creșterea este determinată de un „set de factori neobișnuit de complex”: noi riscuri legate de tarifele vamale, pericolul unui nou „government shutdown” în SUA şi, de asemenea, îndoieli cu privire la stabilitatea monetară și instituțională din Statele Unite. Toate acestea afectează încrederea investitorilor în activele tradiţionale şi îi îndreaptă către aur ca activ de refugiu.

În plus, speculațiile privind posibile intervenții pe piața valutară, în special în ceea ce privește yenul japonez, au sporit incertitudinea, spune Zumpfe: „Acest lucru consolidează atractivitatea aurului ca depozit de valoare, independent de monede, mai ales în perioadele în care nu pot fi excluse intervențiile politice și schimbările bruște de direcție pe piețele valutare. Atât timp cât persistă riscurile politice, conflictele comerciale și îndoielile privind stabilitatea investițiilor financiare clasice, cererea ar trebui să rămână ridicată”. Corecții pe termen scurt sunt posibile oricând, având în vedere dinamica pieței, dar acestea nu schimbă imaginea de ansamblu, mai consideră traderul.

În filialele lanțului de tranzacționare cu aur Pro Aurum . „Ne confruntăm cu un trafic excepțional de mare de clienți în sucursalele noastre”, spune purtătorul de cuvânt al companiei, Benjamin Summa. „Contrar unor așteptări, cumpărarea, nu vânzarea, este activitatea dominantă”, adaugă el. Astfel, 80% dintre clienți cumpără, în timp ce doar 20% vor să vândă. „Marea majoritate a clienților noștri se așteaptă ca prețurile aurului să continue să crească”, mai spune Summa. Oferta de monede de aur din sucursalele este diversă, iar clienții au de unde alege, însă situația devine mai dificilă în ceea ce privește lingourile de aur: „În funcție de greutate, lingourile pot avea în prezent termene de livrare de câteva săptămâni”.

Experţii avertizează în legătură cu ofertele prea generoase ale traderilor de aur

Există însă şi opinii care ale unor analişti care consideră că urmează o perioadă de stagnare. Unul dintre ei este Frank Schallenberger, expert în aur la Landesbank Baden-Württemberg, care spune: „Acum că a fost depăşită cifra rotundă (n.r. – pragul de 5.000 de dolari/uncie) ar fi cu timpul pentru o pauză pentru aur”. Se anticipează că această cotaţie foarte ridicate va crea dificultăţi în piaţă, în sensul că este probabil ca în 2026 să scadă şi mai mult cererea de bijuterii. „Prin urmare, cred că, având prețuri peste 5.000 de dolari, ar fi momentul potrivit pentru a încasa profiturile și a ieşi temporar de pe piaţa aurului”, apreciază Schallenberger.

Reprezentanții consumatorilor îi îndeamnă pe investitori la prudență față de companiile care încearcă să profite de „febra aurului” prin oferte neobișnuite. „Dacă furnizorii, de exemplu, promovează reduceri de până la 72% în schimbul amânării livrării, acesta este un semnal de alarmă foarte clar. Niciun furnizor serios nu poate garanta asemenea reduceri pentru termenele de livrare menționate”, spune Nils Nauhauser, expert financiar al Centrului pentru Protecția Consumatorilor din Baden-Württemberg. Experţii avertizează că până să li se livreze lingoul cumpărătorii primesc doar un drept de creanță, care riscă să nu aibă nicio valoare în cazul în care vânzătorul nu reuşeşte să onoreze livrarea.

De unde cumperi aur în România şi la ce preţ

În România, cea mai sigură achiziţie de aur este de la Monetăria Statului, care are la vânzare în propriile magazine lingouri de aur de 1 gram, 2 grame, 5 grame, 10 grame, 20 grame, 50 grame şi 100 grame, toate cu o puritate de 999,9%. Acestea sunt înseriate şi marcate cu însemnele proprii regiei, fiind protejate de un blister care conţine acelaşi număr de înseriere ca lingoul. Lingourile sunt disponibile pe magazinul online al Monetăriei Statului, dar și în cele două magazine din București, din Strada Fabrica de Chibrituri şi Bulevardul Ion Mihalache.

Cât priveşte cumpărarea de aur de la bănci, „în România, doar băncile care au primit autorizație specială de la BNR pot să vândă aur de investiții. Această autorizare le permite să desfășoare operațiuni cu metale prețioase”, conform Ordonanței 190/2000.

Există însă şi . Firme specializate precum GoldBars, Tavex, Avangardgold şi Rafinor vând lingouri şi monede de investiţii. În momentul de faţă, un lingou de 2,5 grame se vinde cu 2.027 lei, unul de 10 grame se vinde cu 7.737 lei, iar unul de 50 de grame cu 32.700 lei.