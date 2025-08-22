Prețul benzinei, niveluri record în Rusia, după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor. Cererea pentru combustibil crește considerabil

Joi, prețurile benzinei au ajuns la valori apropiate de maxime record în Rusia, conform datelor oferite de bursa de la Sankt Petersburg, în contextul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor.

Prețul benzinei a atins niveluri record în Rusia

Au avut loc mai multe și depozitelor petroliere rusești, în încercarea Kievului de a reduce capacitatea Moscovei de a-și finanța ofensiva lansată cu trei ani și jumătate în urmă. Ultimele atacuri au venit chiar în perioada vacanțelor de vară, atunci când cererea pentru combustibil crește semnificativ.

Rusia, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, a suspendat luna trecută, pentru a ține sub control scumpirile. Cu toate acestea, măsura nu a avut efectele așteptate.

La bursă, benzina de tip AI-92 şi AI-95 erau tranzacționate la 72.663 şi respectiv 81.342 ruble pe tonă, adică aproximativ 774 şi 866 de euro. Valorile sunt foarte apropiate de maximele istorice.

Brokerul rus BKS a justificat creșterea prin “sezonul de vârf, lucrările de reparaţii şi noile accidente în rafinării”, notează . Totodată, acesta a menționat și o cerere crescută, întrucât oamenii călătoresc mai des în timpul verii.

Transporturile, afectate de atacuri

Inclusiv transporturile aeriene și feroviare au fost afectate de atacurile ucrainene, întrucât s-a ajuns la scumpiri. “Perturbările recente la rafinăriile Afipski, Riazan şi Saratov”, afectate de lovituri ucrainene luna aceasta, au înrăutățit situația. Moscova nu a confirmat pagubele în mod oficial.

Potrivit ministrului rus al energiei, creșterea prețurilor este cauzată de cererea sezonieră ridicată, dar și de lucrările agricole. Acesta nu a adus în discuție atacurile ucrainene. În plus, ministrul a susținut ideea prelungirii suspendării exporturilor de carburant şi în septembrie.

Sudul și Extremul Orient rus sunt cele mai afectate de penurie, dar și teritoriile ucrainene care se află sub ocupație, după cum transmit autoritățile locale. Zilele trecute, rușii au stat la cozi kilometrice pentru a cumpăra combustibil, din cauza crizei de benzină.