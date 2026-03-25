Preţul biletelor la Turcia – România a explodat pe pieţele secundare! Turcii cer și 2000 de euro cu o zi înainte de meci. Exclusiv

Turcia – România se dispută joi, de la ora 19:00, pe Beşiktaş Park din Istanbul. „Tricolorii” pot face un pas mare spre Campionatul Mondial, acolo unde au fost ultima dată în secolul trecut, în 1998. pentru fanii români, care au epuizat cele 2130 de bilete alocate în 20 de secunde.

Turcii cer între 200 şi 2000 de euro pe pieţele secundare!

Cu o zi înainte de meci, preţurile biletelor la Turcia – România au explodat pe pieţele secundare. Site-urile de profil din Turcia oferă opţiuni aproape în fiecare sector, iar preţurile încep de la 200 de euro pentru un bilet la peluze şi ajung chiar la 2000 de euro sau peste această sumă în sectoarele VIP.

Atenţie, organizatorii recomandă ca biletele să fie achiziţionate doar pe căile oficiale pentru a evita situaţiile neplăcute în care biletele să nu fie valabile. Fanii români au încercat şi la casele de bilete de la stadion, . Totuşi, unul dintre suporteri i-a acuzat pe organizatori că nu vor să mai vândă românilor în alte sectoare ale stadioanelor: „Aveau teancul de bilete pe masă, dar nu sunt pentru noi!”

Bişniţarii români sunt şi mai şi: cer de 100 de ori mai mult faţă de cât au plătit pe bilet!

Evident, printre suporterii români au apărut şi speculanţii. Iar pe mai multe grupuri de Facebook, cei care au prins biletele când au fost scoase la vânzare vor să înregistreze un profit uriaş şi cer preţuri prohibitive, chiar mai mari decât ale turcilor.

Unul dintre speculanţi solicită 3000 de euro pentru două bilete în sectorul fanilor români, pe care au plătit 30 de euro. Adică vând de 100 de ori mai scump decât preţul de achiziţie. Alţi utilizatori şi-au mai domolit din pretenţii şi sunt gata să vândă biletele înainte de meci cu preţuri între 1500 şi 3000 de lei bucata.

Bişniţarii au devenit ţinta ironiilor din partea utilizatorilor: „De banii ăia îmi închiriez elicopter şi merg cu el deasupra stadionului să urmăresc meciul şi tot mai îmi rămâne de un all inclusive în zonă” / „Spune nu, drogurilor!” / „Ţi-e foame rău”, sunt doar câteva mesaje de la postare.

