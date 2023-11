Este vorba despre atacantul Vladislav Blănuță, fotbalistul născut în Republica Moldova, dar care și-a obținut între timp cetățenia română. În momentul în care tânărul fotbalist, în vârstă de 20 de ani, ajungea la club, patronul Adrian Mititelu anunța că acesta va fi cel mai bun jucător din campionatul românesc.

Prețul incredibil pe care l-a plătit Mititelu pentru noua vedetă de 21 de ani

”Vă spun că în 2 ani va fi cel mai tare din România, cel mai bun vârf din România. La anul va da minimum 15 goluri, o să vedeți”, anunța în luna mai patronul celor de la FCU. Între timp, cu toate că unii a râs când au citit această declarație, în joc și tot mai multă lume este impresionată.

Pe această listă se numără chiar Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga. Concret, Ivanovici e fermecat de Blănuță și nu s-a ferit să îl felicite pe Adrian Mititelu Jr. pentru acest transfer. ”Îmi place Blănuță ăla, mamă mamă.

N-am bani, dar aș cumpăra niște procente la Blănuță. Mi se pare un jucător, pe cuvânt. Jucător de mare perspectivă. Dacă lași la preț vorbim de un 25%”, a explicat Ivanovici, glumind. Adrian Mititelu Jr. a intrat în joc, însă a anunțat pe un ton serios că acest atacant i-a costat pe olteni 400.000 de euro, așadar a apus vremea când cineva mai putea spera să-l cumpere.

”A costat 400.000 de euro. , a transmis Mititelu Jr., după care a primit replica lui Horia Ivanovici. ”Atât? Atunci 25%…mă costă 100.000. Mă costa, dacă ești băiat”, a glumit, din nou, Ivanovici, stârnind amuzamentul lui Mititelu Jr.

”Nu suntem la Imperiul Leilor. S-au plătit sume importante pentru jucători la 20 de ani care promit foarte mult, deși Jibril față de Blănuță e alt profil de jucător. Amândoi promit foarte mult”, a concluzionat Adrian Mititelu Jr.

Vladislav Blănuță a venit din Serie C, de la Pescara (Italia), pentru 400.000 de euro. Paradoxal, Blănuță a fost jucătorul celor de la Rapid București în 2019, însă giuleștenii l-au cedat fără prea mari regrete. Interesant, specialiștii de la Transfermarkt.de nu par să fie prea impresionați de potențialul lui Blănuță, pe care-l evaluează la doar 150.000 de euro.

Suma colosală plătită de Adrian Mititelu pentru Blănuță