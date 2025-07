Prețul locuințelor va exploda după creșterea TVA. Românii vor scoate zeci de mii de euro în plus din buzunare de la 1 august

O nouă veste proastă pentru români. De la 1 august, prețul unei locuințe va crește cu cel puțin 10.000 de euro, după ce Guvernul Bolojan va aplica o majorare a TVA-ului de la 9% la 19% pentru tranzacțiile imobiliare. Măsura face parte din pachetul de austeritate anunțat de autorități pentru reducerea deficitului bugetar.

Prețul locuințelor va exploda după creșterea TVA. Cât vor ajunge să coste apartamentele

Experții din domeniul imobiliarelor estimează că această modificare îi va afecta în special pe cei care plănuiesc să își cumpere locuințe noi, acolo unde TVA-ul redus de 9% îi scutea pe români de cheltuieli în plus. Acum, cu o taxă aproape dublă, mai ales în orașele mari unde locuințele erau deja destul de scumpe.

De exemplu, potrivit agenților imobiliari, o locuință de 80.000 de euro va costa, de luna viitoare, în jur de 90.000 – 95.000 de euro. Din această cauză, spun specialiștii, multe persoane vor renunța să își mai cumpere case sau vor amâna decizia, iar această hotărâre va bloca și mai mult piața, care deja este în scădere.

Tranzacțiile imobiliare s-au redus deja cu aproape 9% în primele luni din 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut. În București, declinul e și mai accentuat, de 12%. Lipsa accesului la credite, dobânzile uriașe, dar și incertitudinile economice, au transformat deja anul 2025 în cel mai slab de la pandemie și până în prezent.

Peste 10.000 de euro în plus la cumpărarea unui apartament

„Părerea mea este că așa se va întâmpla, TVA la tranzacțiile imobiliare va crește de la 9% la prima achiziție la 19%… Prețurile vor fi mai mari cu 10.000-15.000 euro, eu am calculat pentru Timișoara, la 80 000 euro, cât este prețul, în medie, dacă punem un 10% în plus, n-o să fie 8.000, ci 10.000 euro la toate, după care o să înceapă: dividendele cresc, aia crește, aia crește…prețurile se duc, parcă văd, la 15.000 euro sau 10.000, sigur. Vor îngheța tranzacțiile, nu-i vorbă, prețurile cresc. Eu de 11 ani lucrez în domeniu și de 11 ani cresc, dar niciodată n-a fost o mărire de 10.000 euro de pe o zi pe alta cum o să fie acum”, a declarat pentru Alexandru Machetenici de la Agenția ImoPuls din Timișoara.

Prețul chiriilor va crește foarte mult

Lipsa accesului la credite, dobânzile mari și incertitudinile fiscale au făcut ca anul 2025 să fie deja cel mai slab de la pandemie încoace. Din cauza blocajului în vânzări, presiunea se mută pe piața chiriilor. Persoanele care renunță temporar la gândul de a-și cumpăra o locuință își vor căuta chirii, iar Este un efect în lanț care afectează în special familiile tinere și românii cu venituri medii.

În plus, măsura de majorare a TVA se aplică tuturor cumpărătorilor, indiferent de valoarea locuinței sau dacă e prima achiziție. Astfel, un apartament de 60.000 de euro și unul de 250.000 vor fi taxate cu același procent, fiind o povară mult mai greu de dus pentru persoanele cu venituri reduse.