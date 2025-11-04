Sport

Prețul lui Gigi Becali pentru transferul lui Bîrligea: „Cum să-l dea pe 7 milioane?”. Cât ar costa atacantul FCSB în Anglia și Germania!

Care ar fi, de fapt, prețul corect al lui Daniel Bîrligea în acest moment. Sfat pentru Gigi Becali: pe ce sumă ar trebui să îl cedeze pe atacant
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.11.2025 | 20:45
Gigi Becali și Daniel Bîrligea. Foto: colaj Fanatik
În direct la emisiunea „Profețiile lui Mitică”, în dialog cu realizatorul Horia Ivanovici, Dumitru Dragomir a comentat anunțul făcut recent în spațiul public de către Gigi Becali.

Pe ce sumă ar trebui să îl vândă Gigi Becali pe Daniel Bîrligea, în viziunea lui Dumitru Dragomir

Patronul de la FCSB a transmis că în prezent are o ofertă de transfer pentru Daniel Bîrligea în valoare de 7 milioane de euro. Întrebat în legătură cu această chestiune, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a opinat că Becali nu va fi de acord să îl cedeze pe atacant în aceste condiții.

Mai mult, a transmis că nici el nu ar fi de acord cu această afacere dacă s-ar afla în locul finanțatorului campioanei României. Dragomir a apreciat că suma de transfer corectă pentru Bîrligea în acest moment se situează în jurul valorii de 12 milioane de euro.

Cât crede Mitică Dragomir că ar valora Bîrligea dacă ar juca în Germania sau Anglia

În plus, cu aceeași ocazie, Mitică Dragomir a mai spus și că, în viziunea sa, internaționalul român are potențialul de a ajunge să valoreze în destul de scurt timp chiar și mai bine de 25 de milioane de euro. Cu o condiție însă: să evolueze în campionatul Germaniei sau al Angliei.

„Păi ce, eu l-aș da pe 7 milioane? Doamne ferește! L-aș da cu 12. Dai un avans de 5 milioane și restul dai într-un an. E fotbalist bun, e fotbalist de forță.

Dacă s-ar duce în campionatul Germaniei, chiar al Angliei, se vinde cu peste 25 de milioane. Dacă se duce la o echipă de forță, la o echipă pe poziție viitoare în permanență, al naibii să fiu dacă…

Nu în Spania, nu în Italia, ăștia sunt țaca-țaca, țaca-țaca. În țările nordice, peste tot, e fotbalist bun”, a spus Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui Mitică”. 

Ce a spus Gigi Becali despre oferta primită pentru transferul lui Daniel Bîrligea

Patronul de la FCSB a dezvăluit că este vorba despre o echipă din MLS care a oferit suma de 7 milioane de euro în schimbul transferului atacantului de la echipa roș-albastră.

„Uite, acum, la ora asta, am ofertă de 7 milioane de euro pentru Bîrligea. Nu sper nimic. La ora asta el trebuie să dea goluri, nu mă interesează banii.

Îl dau cu 10 și îl iau pe Louis Munteanu cu 3 milioane de euro. Zic și eu. La ora asta, în ce formă este, dau 3, acum, pe loc. Chiar dacă nu joacă. Oferta pentru Bîrligea este din MLS.

Bîrligea e un jucător care impresionează în anumite momente, inventează goluri. Ăștia sunt fotbaliștii mari”, a spus Gigi Becali la Prima Sport. 

Mitică Dragomir, profeție despre transferul lui Daniel Bîrligea

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
