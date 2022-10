Prețul pe care trebuie să îl plătească Manchester United pentru a scăpa de Cristiano Ronaldo

Starul portughez al „diavolilor roșii” a fost exclus din lot pentru meciul cu Chelsea Londra și trimis să se antreneze cu echipa a doua a clubului.

Câți bani poate primi Cristiano Ronaldo pentru a-și rezilia contractul cu Manchester United

Conform presei britanice, Manchester United va trebui să îi achite salariul până la finalul contractului, adică aproape 11 milioane de euro, pentru a rezilia înțelegerea.

Ronaldo intră în ianuarie în ultimele șase luni și poate semna cu orice echipă. În această sumă nu sunt incluse bonusuri sau alți bani.

Atacantantul este dorit cu insistență de Chelsea, însă Ronaldo mai are și alte oferte. O evoluție bună la Campionatul Mondial cu naționala l-ar putea readuce din nou în prim plan.

Cristiano Ronaldo, dorit de David Beckham la Inter Miami

David Beckham, fostul mare jucător al lui Manchester United, și-ar dori ca Ronaldo să semneze cu echipa sa, Inter Miami (SUA), unde Cristiano a mai fost dorit în trecut,

Jurnaliștii de la anunță că Ronaldo își dorește să plece în Major Soccer League încă din iarnă. Jucătorul ar fi luat decizia în urma modului în care a fost tratat de către antrenor la ultimele meciuri.

Cristiano Ronaldo este dorit însă și în Arabia Saudită, la Al Hilal, echipă cu care a mai avut discuții în ultimele luni.

Cristiano Ronaldo, cea mai mare amendă din istoria fotbalului

Manchester United l-a umilit pe Cristiano Ronaldo și l-a trimis să se antreneze cu echipa de tineret. În plus, și a fost obligat să își ceară scuze în fața coechipierilor săi. Atacantul a plecat de pe teren la vestiare înainte de finalul meciului cu Tottenham.

Cristiano Ronaldo a avut o reacție pe pagina lui oficială de Instagram: „Așa cum am făcut întotdeauna de-a lungul carierei mele, încerc să trăiesc și să joc cu respect față de colegii mei, adversarii mei și antrenorii mei. Asta nu s-a schimbat. Nu m-am schimbat. Sunt aceeași persoană și același profesionst care am fost în ultimii 20 de ani în care am jucat în fotbalul de elită, iar respectul a jucat întotdeauna un rol foarte important în luarea deciziilor.

Am început de foarte tânăr, jucătorii mai în vârstă și mai experimentați au fost întotdeauna exemple extrem de importante pentru mine. Astfel, mai târziu, am încercat întotdeauna să setez un exemplu în mine pentru tinerii care au crescut în toate echipele pe care le-am reprezentat. Din păcate nu este întotdeauna posibil asta și câteodată tensiunea momentului nu scoate ce e mai bun din noi.

În aceste momente, simt doar că trebuie să muncesc din greu în Carrington, să îmi sprijin coechipierii și să mă pregătesc pentru tot în orice meci. Nu este o opțiune să cedezi în fața presiunii. Nu a fost niciodată. Aceasta este Manchester United și uniți trebuie să rămânem. În curând vom fi din nou împreună”, a concluzionat fotbalistul.