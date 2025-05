Prețul plătit de Andra Gogan pentru iubitul american! Gestul care i-a uimit pe toți! „Am făcut acest sacrificiu”

Andra Gogan trăiește o poveste de dragoste la mii de kilometri distanță, dar relația cu iubitul american nu vine fără costuri. Viața între două continente i-a arătat că iubirea adevărată înseamnă compromisuri, zboruri lungi și mult dor. Vedeta a luat o decizie radicală, care i-a uimit pe apropiați.

Andra Gogan, prețul relației cu iubitul american: „Îmi doresc să fie pentru totdeauna”

Andra Gogan, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, a vorbit deschis despre viața sa amoroasă, mărturisind că trăiește o poveste de dragoste stabilă în America. Vedeta a declarat că, deși cariera a fost mereu pe primul loc, și-a făcut întotdeauna timp pentru o viață personală echilibrată.

Relația a început într-un mod inedit, chiar în Los Angeles, unde cei doi locuiau în aceeași clădire. Privirile li s-au întâlnit des în lift, iar chimia a fost imposibil de ignorat.

„Toată viața mi-am dedicat-o job-ului și pasiunii pe care o am pentru artă, dar mereu mi-am făcut timp pentru a avea și viața unei fete de vârsta mea. Am 26 de ani și sunt fericită să spun că am o relație stabilă în America, alături de un băiat care mă susține și care este acolo alături de mine.

L-am cunoscut în Los Angeles, amândoi locuind în aceeași clădire. Ne tot întâlneam la lift și mereu eye contact-ul era foarte puternic. La un moment dat, am hotărât să vorbim și, astfel, a urmat o poveste foarte frumoasă, care ține până în ziua de azi și îmi doresc mult să rămână pentru totdeauna.”, a povestit .

Andra Gogan, despre provocările relației la distanță: „Au fost nopți nedormite, dar a meritat!”

. Timp de peste șase luni, cei doi au fost nevoiți să mențină legătura de la distanță, între două continente și fusuri orare diferite.

„Nu a fost ușor să avem o relație la distanță pentru mai mult de jumătate de an. El studia în Chicago, iar eu aveam proiecte și evenimente și în România, dar și în Los Angeles.

Fusul orar a fost extrem de dificil, dar amândoi am făcut acest sacrificiu de a nu dormi unele nopți. Sau de a mă trezi la cinci dimineața câteodată ca să îl prind înainte să se culce. Dar a fost frumos și încă este!”, a punctat artista.

Andra Gogan, 17 zboruri peste ocean pentru iubire! „Simțeam că trăiesc un film”

Vedeta a făcut, de asemenea, . Admite că a fost un drum greu, dar plin de momente care au făcut totul să merite. În doar un an a zburat de nu mai puțin de 17 ori între România, Chicago și Los Angeles, dar ce nu face omul pentru dragoste?!

„Au fost multe sacrificii și din partea mea și din partea lui, dar am știut că merită, pentru că simțeam că trăiesc cu adevărat viața de 25 de ani, simțeam că după toată activitatea mea și viața artistică, acesta este momentul în care să lucrez mai mult la viața mea personală.

Toate zborurile România-Chicago, Chicago Los Angeles le-am simțit ca pe niște momente de respiro. Am zburat în America și înapoi anul trecut de 17 ori. A fost greu, dar și frumos. Am simțit că trăiesc un film. Poate chiar o să îmi scriu povestea într-un film cândva. (zâmbește)”, a dezvăluit Andra.

Andra Gogan, viață între avioane și continente

Andra Gogan trăiește la maximum experiența vieții de artist internațional. Cu proiecte în mai multe colțuri ale lumii și un apartament închiriat în Los Angeles, vedeta nu se grăbește să se stabilească într-un singur loc. Spune că, pentru moment, călătoriile sunt o parte esențială din drumul ei profesional și personal.

„Nu pot spune că îmi doresc să mă stabilesc în străinătate, dar pentru o perioadă aș vrea să continui cu acest stil de a călători mult până mă hotărăsc unde îmi place cel mai mult să îmi petrec timpul și unde sunt oamenii care mă fac să mă simt cea mai fericită.

Călătoriile sunt motivate de proiecte importante. Îmi doresc să fie atâtea proiecte, încât să nu stau mai mult de o lună într-un loc, cu toate că, din fericire, am reușit să îmi închiriez un apartament în Los Angeles, fiind foarte multe oportunități acolo. Dar visul meu este să mă plimb prin toată lumea.”, a mai spus Andra Gogan, pentru sursa mai sus citată.