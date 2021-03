Prețul plătit pentru performanță! Cum arăta genunchiul Cristinei Neagu la finalul meciului cu Vâlcea. Foto

Cristina Neagu a fost desemnată jucătoarea meciului în victoria obținută de CSM București, scor 33-24, împotriva rivalelor de la SCM Râmnicu Vâlcea. Interul stânga a marcat 13 goluri și echipa din Capitală este ca și calificată în sferturile de finală. Însă, accidentarea la genunchi din 2018 încă îi dă bătăi de cap, iar asta s-a văzut și la finalul confruntării.

Cum arăta genunchiul Cristinei Neagu la finalul meciului cu Vâlcea!

Interul stânga de la CSM București a apărut cu o pungă uriașă de gheață pe genunchi, care era înfășurat într-un pansament special. Neagu șchiopăta puțin la finalul confruntării din Sala Traian, însă asta nu a împiedicat-o să marcheze de 13 ori.

A fost cel mai bun meci al Cristinei Neagu din acest an. Iar cu acest succes, CSM București se gândește deja la sferturile de finală din EHF Champions League, acolo unde se profilează o primă mare surpriză. Krim a învins cu 25-20 pe ȚSKA Moscova.

Durerile la genunchiul drept datează din decembrie 2018 când handbalista a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în timpul meciului cu Ungaria de la Euro 2018. Recuperarea a fost una anevoioasă și a durat aproape un an.

Cristina Neagu, probleme în finalul anului trecut! Infecție cu noul coronavirus și accidentare

Cristina Neagu a revenit în luna noiembrie a anului 2019 pe teren, însă de atunci își protejează suplimentar genunchiul cu bandaje și gheață, semn că după efortul maximal din timpul meciurilor, genunchiul este inflamat.

Handbalista de la CSM București s-a confruntat cu probleme de sănătate în finalul anului trecut. A fost infectată cu noul coronavirus, iar când a revenit a suferit o accidentare care a ținut-o departe de parchet timp de două săptămâni.

Interul stânga a promis că va fi la 100% capacitate la turneul preolimpic

Din cauza acestor incidente, Cristina Neagu nu a fost la capacitate 100% pentru Campionatul European din Norvegia, acolo unde România a ocupat un modest loc 12. De altfel, Cristina Neagu a promis că va fi la 100% din capacitate pentru turneul preolimpic din Muntenegru și după cum a jucat împotriva lui SCM Râmnicu Vâlcea, se ține de promisiune.

După meci, Neagu a fost ofensivă și în declarații și a spus că asta este valoarea dintre cele două echipe: “Azi am jucat la superlativ toate, de la prima până la ultima. Diferența de scor reflectă diferența dintre noi și Vâlcea în acest moment. Cred că au fost câteva faze de apărare la rând în care am recuperat mingea și am dat goluri.

La un moment dat m-am uitat pe tabelă și am zis „wow, trei goluri!”. Nu îmi dădusem seama de unde le avem. Când ele au rămas libere, Grub a scos câteva mingi foarte importante, noi am marcat. Așa s-a ajuns la această diferență foarte mare de scor”, a spus Neagu.

