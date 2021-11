Prețul scandalos cu care se vinde o casă de 20 mp din Londra. Ai putea cumpăra un mic castel în Franța cu aceeași sumă

O casă din Londra are dimensiunile unui garaj, dar a fost scoasă la vânzare cu un preț astronomic. Nu e un secret că pentru majoritatea britanicilor cumpărarea unei locuințe în Londra este o misiune imposibilă din care nici Tom Cruise nu te poate salva.

Totuși, orice lucru are o limită, iar în cauză are un preț absolut ridicol, ajungând să coste cât un mic castel din Franța. Casa nu are nici măcar 20 de metri patrați și tocmai a fost scoasă la vânzare pe Stewart’s Grove, cartierul Chelsea.

Potrivit publicației . Proprietatea nu are grădină în față sau în spate, iar intrarea în interior se face direct de pe trotuar. În plus, noul stăpân va fi nevoit să facă și o mică renovare.

O casă de nici 20 de mp din Londra pusă la vânzare pentru un preț ridicol

„Minunăția” scoasă la vânzare în cartierul Chelsea poate fi achiziționată cu suma de 395.000 de lire sterline, adică peste 460.000 de euro.

Din anunț aflăm că proprietatea are o cameră care poate fi dormitor și sufragerie în același timp. În plus, are și „facilități” de bucătărie și toaletă.

Încăperea are 5/3,8 metri, adică aproximativ cât un garaj auto. În anunțul de vânzare, proprietatea a fost denumită „sală de recepție”, conform sursei citate.

O casă din Londra se vinde 395.000 de lire sterline. Are dimensiunile unui garaj

Cei care doresc totuși să cumpere casa din Londra trebuie să mai investească puțin, deoarece se menționează faptul că proprietatea „are nevoie de renovare”.

Pentru o sumă similară se poate cumpăra un mic castel din Franța. Acesta are o suprafață locuibilă de 10 ori mai mare, iar cumpărătorul se poate bucura și de un teren de 3 hectare.

Cel mai scum oraș european este Parisul. Londra se află pe locul secund

Londra este înfiorător de scumpă. Compania de asigurări Deloitte a realizat în vară în top al celor mai scumpe orașe din Europa. O casă în capitala Angliei costă în medie 500 de mii de lire sterline, metrul pătrat fiind cotat la 11.000 de lire sterline.

Pe locul 1 în acest clasament se află Parisul, unde o casă se vinde în medie cu 535 de mii de lire sterline.

În respectivul clasament, Bucureștiul a fost așezat pe locul 153. Media prețurilor la acea vreme era de 1.905 euro pe metrul pătrat. Dintre orașele românești, capitala țării era devansată doar de Cluj, unde preţul mediu al locuinţelor era de 2.203 euro pe metrul pătrat.