Prețul uriaș pe care FIFA îl cere pentru peste 8000 de bucăți din gazonul stadionului finalei Cupei Mondiale 2026

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După ce a scos și continuă să scoată miliarde de euro din biletele pentru meciurile din grupele și din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026, FIFA a mai plusat cu o măsură ”de milioane” profit. Forul internațional de fotbal a anunțat oficial că scoate la vânzare peste 8000 de bucăți din gazonul stadionului finalei turneului.

Gazonul finalei Cupei Mondiale 2026 va fi ”vândut” de FIFA: prețuri între 400 și aproape 3000 de euro. Suma totală uriașă care va fi obținută

Finala Campionatului Mondial de Fotbal 2026 din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada va pune față în față două naționale de 5 stele, care au deja în vitrină acest trofeu câștigat cel puțin o dată. Semifinalele, stabilite deja încă din weekendul trecut, sunt Franța – Spania (marți, 14 iulie, ora 22.00) și Anglia – Argentina (miercuri, 15 iulie, ora 22.00).

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Indiferent de ”forma” finalei, . Pe , FIFA vine cu o nouă ofertă inedită pentru fani. Forul internațional vinde bucăți din gazonul stadionului MetLife din New Jersey pe care va avea loc finala turneului final.

Doritorii vor primi peticele de iarbă după marele meci de pe 19 iulie. Din comunicatul oficial aflăm că bucățile de iarbă sunt conservate permanent în display-uri din acrilic premium, însoțite de un certificat de autenticitate și un USB comemorativ. Această inițiativă face parte dintr-o strategie comercială amplă a forului mondial. FIFA anunță că dorește să transforme elemente ale terenului într-un ”articol de colecție” limitat.

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10 milioane de euro , suma aproximativă pe care FIFA o va obține numai din gazonul finalei Cupei Mondiale

Ce prețuri au bucățile de gazon ale arenei MetLife pe care le vinde FIFA

Toată această nouă campanie de marketing extrem de ”bănoasă” este făcută cu o semnificație aparte. Astfel, FIFA pune în vânzare câte 4 ”loturi” de gazon. Fiecare ediție este restricționată la 2026 de bucăți (8104 bucăți în total), în onoarea anului competiției. Ediția de bază ”Foundation” costă aproximativ 400 de euro, în timp ce variantele de lux (Hero Edition) pot ajunge până aproape de 3000 de euro, incluzând elemente suplimentare precum o minge mini sau un trofeu de cristal.

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livrarea se face doar după finală. Vânzările sunt disponibile în primă fază în SUA, Marea Britanie și în țările din Europa. Magazinul oficial FIFA promovează produsul cu sloganul ”Deține o bucată autentică din istoria fotbalului”. Iată cât costă fiecare din cele 4 ediții scoase la vânzare:

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Foundation Edition – 390 euro

Stadium Edition – 775 euro

Legacy Edition – 1.035 euro

Hero Edition – 2.585 euro

FIFA plan to sell genuine pieces of the 2026 World Cup final pitch for $450 Each will contain a fragment of the playing surface preserved in an acrylic display and be shipped after the final on July 19.. — Football HQ (@FootballHQ)

Cele două versiuni mai scumpe, cele de peste 1000 de euro, includ și o minge pentru finala Cupei Mondiale încapsulată într-un cub acrilic. Ediția ”Hero” are iarba conservată într-un cub mai mare decât celelalte trei versiuni și vine și cu un trofeu de Cupă Mondială din cristal tăiat în sticlă, conform sursei citate. Dimensiunea secțiunii de iarbă încorporată în ediția ”Hero” este, de asemenea, mai mare, de 7,6 cm x 7,6 cm x 7,6 cm. Celelalte trei versiuni au o bucată de iarbă de 6,35 cm x 6,35 cm x 6,35 cm.

Ce spun fanii despre această măsură a FIFA

Cum era de așteptat, reacțiile fanilor sunt amestecat. Mulți văd măsura ca pe un mod unic de a păstra o piesă din cel mai important meci al turneului. De notat că gazonul este cultivat special pentru eveniment. Pe de altă parte, alții critică prețul, considerându-l exagerat în contextul costurilor ridicate ale biletelor pentru finală, care pot depăși zeci de mii de dolari.

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Criticii deciziilor FIFA subliniază aspectul comercial agresiv. În timp ce turneul este acuzat de prețuri mari la bilete și pachete, vânzarea de gazon vine ca o nouă sursă de monetizare. Pentru colecționarii pasionați, o astfel de piesă reprezintă o legătură cu momentul istoric al finalei Cupei Mondiale 2026.