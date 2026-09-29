Prețuri astronomice la bilete pentru primul El Casico al sezonului. Cât costă să vezi Barcelona – Real Madrid

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Doar trei săptămâni și jumătate ne mai despart până la El Clasico, meciul care împarte lumea fotbalului în două. Barcelona a început deja să vândă bilete, însă prețurile sunt extrem de piperate.

Ce prețuri au biletele la El Casico

Gruparea catalană a anunțat că tichetele pentru marele derby cu Real Madrid de la sfârșitul lunii octombrie pot fi achiziționate momentan de membrii cotizanți. Cel mai ieftin tichet costă 649 de euro, în timp ce cel mai scump ajunge la 1.149 de euro.

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În ciuda faptului că prețurile sunt uriașe pentru partida din etapa a 10-a din La Liga, programată duminică, 25 octombrie, de la ora 22:00, cotidianul a precizat că este de așteptat ca stadionul Camp Nou să fie arhiplin.

Cea mai ieftină opțiune este la peluza 2 inel superior, acolo unde prețul unui bilet este de 649 de euro. La peluza 2 inel inferior un tichet este 659 de euro, în timp ce la peluza 1 costă 699 de euro. Chiar și în cea mai accesibilă variantă, achiziționarea a două tichete reprezintă o cheltuială minimă de 1.298 de euro.

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Peste 1.100 de euro pentru cel mai bun loc la El Clasico

Prețul crește pe măsură ce locul în stadion este mai bun. Locurile centrale din peluza 2 costă între 799 și 849 de euro. Un bilet central în peluza 1 costă între 899 și 949 de euro, în funcție de inelul la care este achiziționat

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La tribune, al doilea etaj al părților superioare costă tot 899 de euro, iar la tribuna 1 prețul este de 999 de euro. Cel mai scump bilet din listă corespunde tribunei centrale inferioare, la 1.149 de euro. Două locuri în acea secțiune costă 2.298 de euro, doar pentru accesul la meci.

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Aceste cifre prezintă imaginea unui El Clasico pe care mulți și-l vor permite greu. Accesul prioritar la achiziționarea de bilete, având în vedere aceste prețuri, nu garantează găsirea unor opțiuni accesibile. Dar există fani dispuși să plătească chiar și în acest scenariu pentru a vedea marele derby al fotbalului spaniol.

Jose Mourinho se întoarce pe Camp Nou într-un El Clasico

Barcelona pornește ca favorită în duelul cu Real Madrid, având un . Catalanii s-au instalat în fruntea clasamentului cu maxim de puncte după disputarea a șapte etape, în timp ce ”galacticii” sunt doar pe locul 4, la șase puncte în spate.

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El Clasico va veni la cinci zile după ce Barcelona va juca pe terenul lui PSG în Champions League, în timp ce Real Madrid va primi cu patru zile înainte pe Santiago Bernabeu vizita lui RB Leipzig.

Un alt aspect interesant pentru El Clasico îl reprezintă întoarcerea pe banca tehnică a Realului a inamicului numărul 1 în Catalunya: Jose Mourinho. Portughezul are o problemă majoră după ce .