Prețuri astronomice la revenirea Barcelonei pe Spotify Nou Camp. Cât costă biletele la primul meci de pe noua arena

FC Barcelona se întoarce după doi ani și jumătate pe arena ei tradițională, care nu e complet renovată, dar va fi, după terminarea lucrărilor, cel mai mare stadion din Europa
Catalin Oprea
18.11.2025 | 07:15
Preturi astronomice la revenirea Barcelonei pe Spotify Nou Camp Cat costa biletele la primul meci de pe noua arena
Stadionul Nou Camp Spority va fi o bijuterie FOTO X/fcbarcelona
Spotify Camp Nou își va redeschide porțile. FC Barcelona a anunţat că meciul împotriva echipei Athletic Bilbao, care va avea loc sâmbătă (ora 17:15) în cadrul etapei a 13-a din La Liga, se va juca pe noua arenă.

199 de euro, cel mai ieftin bilet la revenirea pe Nou Camp

Catalanii se vor întoarce pe terenul lor traditional, după mai bine de doi ani. Lucrările de renovare ale stadionului au început în mai 2023. Din acest motiv, Barca a fost nevoită să joace pe stadionul Olimpic din orașul catalan.

FC Barcelona a deschis vânzările de bilete în rândul membrilor cotizanți, cu un pachet de aproximativ 16.000 de locuri. Iar cele mai ieftine bilete au un preț considerat astronomic – 199 de euro. Dublu față de biletele de pe fosta arena.

Apoi prețurile cresc, de la 209 euro și ajung la 599 de euro. Posesorii de abonamente vor beneficia de o reducere de 20% la prețul biletului, astfel încât vor putea reduce costul locului, dar vor trebui să plătească 2,5 euro pentru taxe de administrare pe bilet.

Arena are doar 45.000 de locuri disponibile acum

Pe lângă biletele pentru membri, FC Barcelona a deschis și vânzarea de locuri Premium VIP. Există două tipuri de bilete exclusive. Primul va fi în zona din spatele băncilor, la prețul de 750 de euro, iar al doilea va fi la loje, la un cost de 1.000 de euro fiecare.

Așteptările pentru revenirea la Spotify Camp Nou sunt la cel mai înalt nivel și toate indicii indică faptul că biletele, în ciuda prețurilor piperate, se vor epuiza rapid. Încă în lucru, arena are, pentru moment, o capacitate maximă autorizată de 45.401 spectatori.

Următorul pas va permite accesul la tribuna Nord și va mări capacitatea tribune la aproximativ 62.000 de locuri. Ultima tribună este încă în construcţie. Nou Camp Spotify va fi cel mai mare stadion din Europa.

Barcelona vrea să joace și în Liga Campionilor pe noua arenă

Potrivit catalanilor, meciurile din Liga Campionilor ar putea fi și ele disputate pe acest stadion, în ciuda regulii UEFA care impune ca întreaga fază regulată să se joace în acelaşi stadion. În vizor se află meciul împotriva echipei Eintracht Frankfurt, din 9 decembrie. Răspunsul definitiv al UEFA va fi dat în curând.

După finalizarea lucrărilor (programată în 2026), capacitatea arenei ar urma să fie de 105.000 de locuri. Modernizarea celebrei arene i-a costat pe iberici nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Recent, arena a fost vizitată de cel mai mare fotbalist din istoria clubului, Lionel Messi.

