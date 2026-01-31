Prețuri astronomice la Super Bowl! Cât e cel mai ieftin bilet pe stadionul pe care ar putea juca România la Cupa Mondială. Comparația cu finala Champions League, halucinantă

ADVERTISEMENT

Super Bowl 60 se dispută pe data 8 februarie. New England Patriots și Seattle Seahawks se duelează pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California, situat în aria metropolitană a orașului San Francisco, adică stadionul pe care ar putea juca și România cu Paraguay al doilea meci de la Cupa Mondială, bineînțeles în cazul în care naționala lui Mircea Lucescu va trece de barajul cu Turcia din martie, iar ulterior și de cel cu Slovacia sau Kosovo, pentru a se califica la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Prețuri astronomice la biletele pentru Super Bowl 60, dintre New England Patriots și Seattle Seahawks. Cât costă cel mai ieftin ticket în prezent

Că americanii reușesc să facă din absolut orice un show extrem de profitabil deja nu mai este un secret pentru nimeni. Așadar, este absolut firesc ca prețurile biletelor pentru un astfel de eveniment sportiv să fie foarte mari. Doar că în acest an organizatorii au „reușit” să îi surprindă chiar și pe jurnaliștii din Statele Unite din acest punct de vedere.

Cei de la remarcă faptul că în acest an prețurile biletelor pentru Super Bowl sunt semnificativ mai mari decât anul trecut, atunci când cel mai mare meci din sportul american s-a disputat pe „Caesars Superdome” din New Orleans. Concret, la data de 27 ianuarie, pe platforma de revânzări cel mai ieftin ticket costa 6.652 de dolari cu tot cu taxe, cu 1.072 de dolari în plus față de prețul celui mai ieftin bilet la Super Bowl-ul de anul trecut, achiziționat de pe același site.

Comparația cu anul trecut

În general, potrivit site-ului oficial al celor de la Ticketmaster, media obișnuită a prețului celui mai ieftin bilet pentru Super Bowl este cuprinsă între 4000 și 6000 de dolari, fără taxe.

Acum, media celor mai ieftine pe bilete, cumulat pe platforme precum StubHub, Ticketmaster, SeatGeek sau Vivid Seats, a ajuns deja la 6.657 de dolari, cu toate taxele incluse ce e drept.

Anul trecut, această medie a fost de 6.578 de dolari cu tot cu taxe, dar trebuie să ținem cont de faptul că pentru ediția din acest an încă nu au fost vândute toate biletele de pe aceste site-uri de revânzări, astfel încât până la momentul meciului acest decalaj mai poate crește.

Prețurile celor mai ieftine bilete pentru Super Bowl 60 pe diferite platforme la data de 27 ianuarie:

StubHub: 6.652 dolari

TickPick: 6.322 dolari

SeatGeek: 6.705 dolari

Gametime: 6.185

Ticketmaster: 7.230 dolari

TicketSmarter: 6,908 dolari

Vivid Seats: 6.597 dolari

Care a fost media generală a prețurilor biletelor la ultimele Super Bowl-uri, potrivit SeatGeek

Dacă punem în acest context, ne dăm seama că diferențele sunt uriașe în acest an față de anii precedenți. Dacă la edițiile trecute de Super Bowl s-a ajuns la sume cuprinse între aproximativ 8.000 de dolari și aproximativ 12.000 de dolari ca medie generală a prețurilor biletelor, adică de pe tot stadionul, punând la socoteală deci și locurile foarte scumpe în mod tradițional, în prezent s-a mers până la peste 6.500 de dolari doar în ceea ce privește media celor mai ieftine bilete la Super Bowl 60.

Cum au stat lucrurile în anii precedenți ca medie generală a prețurilor biletelor la Super Bowl:

Super Bowl 59: 8,076 dolari (Caesars Superdome, New Orleans — Kansas City Chiefs – Philadelphia Eagles)

Super Bowl 58: 12,128 dolari (Allegiant Stadium, Las Vegas — San Francisco 49ers – Kansas City Chiefs).

Super Bowl 57: 8,907 dolari (State Farm Stadium, Glendale, Arizona — Kansas City Chiefs – Philadelphia Eagles)

Super Bowl 56: 10,322 dolari (SoFi Stadium, Inglewood, California — Los Angeles Rams – Cincinnati Bengals)

Super Bowl 55: 11,840 dolari (Raymond James Stadium, Tampa, Florida — Tampa Bay Buccaneers – Kansas City Chiefs – capacitate redusă din cauza pandemiei de Covid-19)

Comparația cu finala Champions League este halucinantă

Anul trecut, finala s-a disputat pe „Allianz Arena” din Munchen între PSG și Francezii s-au impus cu scorul de 5-0. A fost finala cu cele mai scumpe bilete din istoria competiției, dar chiar și în aceste condiții prețurile de atunci nu se pot compara nici pe departe cu prețurile de acum de la Super Bowl.

Atunci, cele mai ieftine bilete au costat doar 70 de euro, atât pentru fanii echipelor implicate, cât și pentru persoanele cu dizabilități. Celelalte tickete, cele destinate suporterilor neutri, au avut prețuri de la 180 de euro, cele mai ieftine, până la 950 de euro, cele mai scumpe.