Sport

Prețuri halucinante la un meci din Liga a 4-a! Bilete mai scumpe decât la un derby de SuperLiga

Prețuri de SuperLiga la un meci din Liga a 4-a! Biletul a fost mai scump decât la derby-ul Clujului, dar președintele susține că suma nu e deloc mare.
Alex Bodnariu
09.10.2026 | 20:15
Preturi halucinante la un meci din Liga a 4a Bilete mai scumpe decat la un derby de SuperLiga
SPECIAL FANATIK
Mai scump decât în SuperLiga! Preț incredibil pentru un meci din Liga a 4-a
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Fotbalul românesc nu încetează să surprindă. De această dată, prețul biletelor la un meci din Liga a 4-a a stârnit controverse uriașe. Știința Miroslava a stabilit inițial un tarif de 50 de lei pentru partida cu ASPI Iași. O sumă cu care suporterii pot intra inclusiv la numeroase meciuri din SuperLiga României. După un val de reacții negative, oficialii clubului au făcut o reducere de 40%. Chiar și așa, prețul rămâne extrem de mare pentru nivelul competiției.

Mai scump decât în SuperLiga! Preț incredibil pentru un meci din Liga a 4-a

Duminică, 11 octombrie, de la ora 12:00, Știința Miroslava și ASPI Iași se întâlnesc în etapa a 8-a din Liga a 4-a Iași. Partida se va disputa pe Stadionul Uricani și are o miză importantă în lupta pentru promovare. Gazdele ocupă primul loc, cu 21 de puncte din șapte meciuri, în timp ce oaspeții se află pe poziția a cincea, cu 16 puncte.

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Conducerea clubului din Miroslava a reușit să îi enerveze pe suporteri. Miercuri, 7 octombrie, clubul a anunțat că un bilet la meci va costa 50 de lei. Un tarif greu de explicat pentru o confruntare din al patrulea eșalon. Mai ales că, până acum, accesul la partidele de pe teren propriu era gratuit. Aceeași sumă au plătit-o și fanii care au dorit să urmărească din tribune derby-ul Ardealului dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj!

Suporterii au făcut scandal, iar conducerea a redus prețul. De la 50 la „doar” 30 de lei!

Anunțul a provocat numeroase reacții ironice pe rețelele sociale. Suporterii nu au înțeles de ce trebuie să plătească un asemenea preț pentru un meci din Liga a 4-a. Unii s-au întrebat dacă biletul include și posibilitatea de a urmări partida lângă președintele clubului sau lângă primar. Ironiile au curs în secțiunea de comentarii a postării:

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La prețul ăsta luăm și scaunele la plecare?”.
„Dacă nu am bani, pot să mă uit de acasă gratis sau e pay-per-view?”.
„50 lei pentru un meci de Liga a 4-a sau vreți să intrați în istoria rușinii?”.
„Omiteți un singur lucru, încă vă bate porumbul în geam”.
„Hei, CS Știința Miroslava, ați uitat să informați suporterii că meciul se joacă pe Arena Națională”.

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Criticile nu au rămas fără efect. După numai câteva ore, oficialii Științei Miroslava au revenit asupra deciziei. Prețul a fost redus de la 50 la 30 de lei. Clubul a recunoscut, într-un mesaj cu tentă ironică, faptul că tariful inițial fusese o idee prea îndrăzneață. „Am citit comentariile. Pe toate. Savuroase. Am înțeles. După o analiză atentă a pieței și, mai ales, a secțiunii de comentarii, am decis că 50 de lei a fost… o idee curajoasă”, au transmis reprezentanții clubului.

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Alexandru Vieru, președintele Științei Miroslava, a încercat să explice decizia. Oficialul a susținut că obiectivul este creșterea veniturilor clubului. Mai mult, acesta a comparat prețul biletului cu cel al unor produse obișnuite. A declarat, fără prea multe rețineri, că suma nu este una exagerată și a considerat criticile nejustificate. În plus, a precizat că reprezentanții Primăriei Miroslava și membrii conducerii clubului vor beneficia de invitații gratuite.

„Scopul meu este să aduc bani la club și să protejez interesele acestuia. De aceea, ținând cont de interesul față de meciul de duminică, am stabilit ca biletul să coste 50 de lei. Eu nu cred că e mult, sunt patru litri de benzină sau o bere și un pachet de țigări. Când e vorba de spectacol, trebuie să ne obișnuim să plătim. Am văzut o mulțime de reacții acide la adresa noastră din partea suporterilor de la ASPI. Membrii Consiliului de Administrație al clubului nostru, persoanele din conducerea Primăriei Miroslava, care susțin echipa, vor beneficia de invitații. Gratuit vor intra și copiii, precum și juniorii noștri, împreună cu părinții lor”, a declarat președintele clubului, conform Ziarul de Iași.

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Nu doar prețurile sunt de SuperLiga! Conducerea clubului a anunțat, tot prin intermediul rețelelor sociale, că jurnaliștii care doresc să participe la partida cu ASPI Iași trebuie să depună o cerere de acreditare. O procedură obișnuită la meciurile din primul eșalon, dar rar întâlnită la nivelurile inferioare, mai ales în Liga a 4-a.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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