Prețuri halucinante la World Cup! Un bilet de tren până la stadion, mai scump decât un zbor București – Londra

Organizarea FIFA World Cup în Statele Unite, Canada și Mexic vine cu promisiunea unui spectacol total, dar și cu un cost care începe să ridice semne de întrebare. Dincolo de prețurile deja ridicate ale biletelor la meciuri, fanii încep să își facă griji dacă își permit sau nu să ajungă până la intrarea în stadion.

Nebunie totală la World Cup: prețuri uriașe pentru o simplă deplasare cu trenul până la stadion

Situația de la MetLife Stadium este îngrijorătoare. Arena care va găzdui mai multe partide importante ale turneului va fi conectată de oraș prin rețeaua operată de NJ Transit. Doar că, potrivit informațiilor apărute în presa americană, un bilet dus-întors ar putea depăși pragul de 100 de dolari, o creștere de peste șapte ori față de tarifele obișnuite. Practic, pentru o simplă deplasare de câțiva kilometri, fanii vor plăti cât pentru un bilet low-cost între două țări europene. De exemplu, un bilet low-cost de pe Otopeni până în Londra poate costa doar 100 de lei dacă e luat din timp. Mai mult, prețul unei călătorii din București până în New York începe de la 1700 de lei, mai precis 390 de dolari.

Această explozie de prețuri nu este întâmplătoare. Organizatorii și operatorii de transport se așteaptă la un aflux uriaș de suporteri, iar infrastructura actuală nu este pregătită pentru un asemenea volum. În lipsa unor alternative rapide și eficiente, cererea uriașă va împinge inevitabil costurile în sus.

Situație extrem de complicată pentru fanii fotbalului din toată lumea

În jurul stadioanelor, prețurile la cazare au început deja să explodeze, iar hotelurile din apropierea New York-ului sau din New Jersey practică tarife de câteva ori mai mari față de perioadele obișnuite. În plus, restaurantele, parcările și chiar serviciile de ridesharing urmează același trend. Pentru un suporter obișnuit, costul total al unei zile de meci poate ajunge la câteva sute bune de dolari, asta fără biletul la meci.

Va fi extrem de complicat pentru fanii fotbalului din Europa sau America de Sud să meargă în SUA pentru a-și susține naționalele, întrucât costurile sunt exorbitante.