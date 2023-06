Prețurile la alimente ar putea să scadă. Ciolacu: “Asta vrem să facem imediat și să acționăm încă de săptămâna viitoare”

În urma primei ședințe de Guvern, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că Executivul va lua o serie de măsuri menite să reducă prețurile la alimentele de bază. Aceste inițiative au fost prezentate de către noul premier imediat după depunerea jurământului și adoptarea primei ordonanțe de organizare a Guvernului.

Premierul Ciolacu promite că prețurile vor scădea

În declarația sa, Marcel Ciolacu a subliniat importanța acestor măsuri și dorința de a le aplica în cel mai scurt timp posibil. Printre obiectivele propuse se numără , sprijinirea procesării de alimente, implementarea unei scheme de susținere a industriei materialelor de construcții și introducerea energiei verzi în fermele agricole.

“Mă bucur să vin din nou în faţa dumneavoastră, de data aceasta ca premier al României, după prima şedinţă de Guvern. Împreună cu colegii mei am venit după ce am depus jurământul şi am dat prima ordonanţă de organizare a Guvernului.

De asemenea, am dat colegilor mei primele drafturi de ordonanţe pe care vrem să le citim în următoarea şedinţă de Guvern ca să putem să aplicăm cât mai urgent.

E vorba de reducerea prețurilor la alimentele de bază, sprijinirea procesării de alimente, schema de susținere a industriei materialelor de construcții, plus introducerea energiei verzi în fermele agricole”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Premierul a subliniat că principalul rezultat al unei guvernări eficiente este scăderea inflației, iar cetățenii trebuie să resimtă această reducere în prețurile produselor de bază. Astfel, și să implementeze aceste măsuri începând chiar din săptămâna viitoare.

Marcel Ciolacu, declarații după prima ședință de Guvern

Marcel Ciolacu a adăugat că susținerea agriculturii, construcțiilor și energiei reprezintă priorități majore pentru noul Executiv, deoarece aceste domenii au un impact semnificativ asupra vieții oamenilor.

“Oamenii să simtă asta în prețurile unor produse de bază. Asta vrem să facem imediat și să acționăm încă de săptămâna viitoare. Alături de acest demers avem alte măsuri țintite pentru a susține agricultura, construcțiile şi energia. Din punctul meu de vedere, sunt domeniile care fac diferența pentru oameni”, a concluzionat premierul Marcel Ciolacu.

În următoarele ședințe de Guvern, se vor finaliza drafturile de ordonanțe și se vor stabili detaliile specifice ale măsurilor propuse. Executivul se angajează să acționeze cu determinare și promptitudine în vederea implementării acestor inițiative menite să aducă beneficii semnificative populației.

Noul guvern condus de premierul Marcel Ciolacu își propune să ofere soluții concrete pentru reducerea prețurilor la alimentele de bază și îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor. Implementarea acestor măsuri va reprezenta un pas important către asigurarea unei stabilități economice și sociale în România.