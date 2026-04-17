Prețurile la legumele românești din piețe au explodat: un kilogram de roșii a ajuns la 80 de lei! Cum se explică costul atât de ridicat: „Există o mafie”

Au apărut primele legume românești pe tarabele din piețe. Oamenii au rămas surprinși, ba chiar îngroziți de prețurile exagerate de la roșii și castraveți. Nici fructele nu sunt mai ieftine. Prețurile la căpșuni au explodat și ele. În acest context, FANATIK a stat de vorbă cu președintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară (Sindalimenta), Dragoș Frumosu. Acesta a explicat motivul pentru care un kilogram de roșii ajunge și la 80 de lei în piețe și cât ar trebui să coste de fapt. Ne așteaptă scumpiri mai mari în următoarele luni?

Prețurile legumelor au luat-o razna! 80 de lei/kg de roșii pe tarabe

După o scurtă plimbare într-o piață din Sectorul 1 al Capitalei, oamenii au fost șocați de prețurile exagerate. Un kilogram de roșii costă între 60 și 80 de lei, iar un kilogram de castraveți este între 25 și 30 de lei. De asemenea, un kilogram de căpșuni costă, în medie, 65 de lei pe kilogram, conform .

Astfel, FANATIK a luat legătura cu Dragoș Frumosu, liderul Sindalimenta, pentru a ne explica modul în care s-a ajuns la această situație. Din punctul său de vedere, „un procent de 40-50% înseamnă speculă”, iar când vine vorba de căpșuni, este o înșelătorie.

„Nu sunt foarte convins că toate căpșunile de pe tarabe sunt căpșuni de România pentru că nu suntem foarte avansați în cultură de căpșuni, chiar dacă discutăm de sere sau solarii, astfel încât să asigurăm o cantitate foarte mare. Aici poate fi vorba și de înșelătorie, în sensul că acele căpșuni pot fi din Grecia și amestecate cu cele românești sau, pur și simplu, cu etichete de România. În ambele situații, reprezentanții piețelor, fie că vorbim de piețele primăriilor, fie că vorbim de piețe în parteneriat public-privat sau de piețe private, ar trebui, din punctul meu de vedere, să se respecte o legislație care obligă vânzătorul de la tarabă să prezinte documente ce arată de unde provin sau altfel de documente în condițiile în care au societăți comerciale și vând aceste produse”, a declarat Dragoș Frumosu.

Cum a ajuns ca un kilogram de roșii să coste 80 de lei

Mai mult decât atât, liderul federației a declarat că a fost personal în piață în sâmbăta de dinaintea Paștelui și a observat cum acești speculanți merg la țăranul producător și cumpără de la el pe nimic și vând dublu în altă piață sau tarabă. El subliniază că același mecanism s-ar aplica și în cazul roșiilor. Altfel spus, aceste prețuri ar determina românii să meargă în hipermarketuri și să cumpere produse venite din afară, la prețuri mai mici.

„Același lucru cred că se întâmplă și cu roșiile, iar dacă sunt speculanți sau dacă au documente, trebuie să fie controlați la facturi pentru a plăti obligațiile către stat așa cum prevede legea. Dacă nu au nici facturi n-ar trebui să fie primiți în piață și în secunda următoare dați pe mâna instituțiilor, reprezentanților instituțiilor statului care pot lua măsuri în sensul ăsta. Deci, într-adevăr, mai mult ca sigur că, dacă pe lângă acești speculanți în piață există și producători, ei nu pot vinde cu o sumă mult mai mică roșiile pentru că altfel sar ăștia pe ei. Deci, dacă spuneți că sunt între 60 și 80 de lei, s-ar putea producătorul să vândă cu 60 și speculantul cu 80 sau cu 70 și 80, da? Dar producătorul ăla poate că ar vinde și cu 40 dacă n-ar fi speculantul în piață. Adică și aici vreau să înțelegeți mai direct spus că există oarecare mafie din punct de vedere al acestor produse”, a explicat Dragoș Frumosu.

Cât ar trebui să coste, de fapt, un kilogram de roșii

Președintele Sindalimenta susține că, din punctul său de vedere, roșiile românești din piețe n-ar trebui să depășească prețurile din hipermarketuri, deși și acolo se aplică un de cel puțin 30%. Tot el spune că fermierii nu ar trebui să se plângă de , deoarece ele au apărut recent, nu de 4 luni.

„Deci, un kilogram de roșii din hipermarket, despre care spunem că ar fi de o calitate bună, care costă 40 de lei, el, de fapt, în mod normal, ar trebui să coste 20-25 de lei în perioada asta, maximum. Și atunci, roșiile noastre nu ar trebui acum să depășească, din punctul meu de vedere, un preț de 30-35 de lei, chiar dacă toată lumea se vaită că au crescut costurile cu combustibilul, cu energie electrică. N-au folosit energie electrică în solar, au folosit lemne. Se poate chiar și energie electrică, dar ea a fost, dacă nu în totalitate, într-un procent destul de mare subvenționată, dacă dați bani de la Ministerul Agriculturii, de la buget”, a declarat Dragoș Frumosu pentru FANATIK.

Sunt suficiente subvențiile de la stat?

Programul Tomata este una dintre cele mai așteptate măsuri de sprijin pentru fermierii români. Ministerul Agriculturii a alocat un buget de 68,2 milioane euro pentru acest program. Fiecare fermier primește 1.500 euro pentru fiecare 1.000 mp de spații protejate cultivate cu legume. Întrebat dacă acești bani sunt suficienți pentru fermieri, președintele Sindalimenta, Dragoș Frumosu susține că depinde de mai multe lucruri.

„Unii spun da, alții spun nu. Depinde de zonă și de temperatura din zona respectivă. Ar fi suficient în condițiile în care temperatura este undeva până în minus 3, 4, 5 grade. Dar ar fi costuri suplimentare în condițiile în care temperatura exterioară e de minus 8, minus 10 grade. Deci depinde foarte tare și de clima și de zona unde sunt cultivate. Una peste alta, eu cred că într-un procent de 70%, 75%, costurile suplimentare sunt acoperite”, a declarat liderul federației.

Ne așteaptă prețuri mai mari în lunile următoare?

Întrebat dacă vor exista scumpiri în lunile următoare, Dragoș Frumosu a declarat că prețurile se vor mai dezumfla, în contextul în care vor apărea legume și fructe în cantități mai mari. „Probabil că în luna mai vor ajunge la un 15-20 de lei așa, zic asta din experiență. După care din iunie încolo încep să scadă prețurile și să se regleze”, a mai declarat liderul federației pentru FANATIK.