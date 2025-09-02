Previziune-șoc a unui președinte din SuperLiga: „Una dintre FCSB și CFR Cluj nu va prinde play-off-ul!”

Primele două clasate din sezonul precedent al Superligii, FCSB și CFR Cluj, au un start extrem de dezamăgitor în noua stagiune. Cele două formații se află în partea de jos a clasamentului după opt runde, iar un președinte din prima ligă e de părere că una dintre ele va rata prezența în play-off.

ADVERTISEMENT

Ratează FCSB sau CFR Cluj play-off-ul? Previziune incredibilă a unui președinte din Superligă

Dani Coman, președintele nou-promovatei FC Argeș, a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA modul în care FCSB și CFR Cluj au evoluat în acest sezon din Superligă. Fostul internațional român e de părere că una dintre cele două formații nu va juca în play-off. „În fotbal, se poate întâmpla orice. Un prim obiectiv ar trebui să fie intrarea în play-off. FCSB-ul și anul trecut a pornit slab, dar a avut un parcurs impecabil atât în campionat, cât și în cupele europene.

În acest sezon, echipele considerate mai mici au câștigat puncte foarte multe, din punctul meu de vedere se va intra în play-off cu mai puține puncte decât anul trecut. Se poate întâmpla ca FCSB și CFR să câștige 6-7 meciuri și să ajungă în play-off, dar există și posibilitatea ca una dintre ele să nu prindă play-off-ul în acest sezon și eu cred că asta se va întâmpla”, a declarat fostul portar.

ADVERTISEMENT

Atacă FC Argeș play-off-ul? Ce a declarat Dani Coman

Nou-promovata FC Argeș are un start pozitiv de sezon, aflându-se în acest moment pe locul 4 în clasament, cu 15 puncte. , . Cu toate acestea, preşedintele Dani Coman e de părere că echipa sa nu va fi o candidată pentru calificarea în play-off, poziția actuală fiind una temporară. „Trebuie să recunosc că noi suntem conjunctural în play-off.

Am avut un parcurs bun, la care nu ne așteptam. Dacă îmi spunea cineva că vom juca în primele 8 etape cu FCSB, Craiova, Rapid și CFR Cluj și vom avea aceste rezultate, n-aș fi crezut. Sunt mulțumit de rezultate și de poziția din clasament, dar noi nu ne putem lupta în momentul de față cu echipele mari din niciun punct de vedere.

ADVERTISEMENT

Vrem să creștem organic, așa cum am format acest lot încă de când am venit la FC Argeș, dar încă suntem în căutări. Avem nevoie de stabilitate, după care, în anii următori, trebuie să ne propunem alte obiective. Suntem o echipă care poate câştiga cu orice adversar, dar sunt sincer şi spun că putem să şi pierdem contra oricărui adversar, dacă tratăm meciurile aşa cum am făcut-o la Botoșani (n.r. eșec cu 1-3)”, a afirmat acesta la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT