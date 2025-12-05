Previziune sumbră dacă PSD se retrage de la guvernare: „Va fi jale! Se uneşte cu AUR şi o să îl suspende pe Nicuşor Dan”. Video

ADVERTISEMENT

Previziune sumbră dacă PSD se retrage de la guvernare făcută de Mitică Dragomir, cu doar câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei. Afaceristul a fost întrebat cine crede că va câștiga alegerile și ce crede că se va întâmpla după acest scrutin dificil ce vine în mijlocul unei crize economice fără precedent și a unui climat politic dezechilibrat.

Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei

Fără să stea prea mult pe gânduri, Mitică Dragomir a spus că locale din București. Cu toate acestea, candidatul cu cele mai multe drepturi la această funcție este Daniel Băluță, după cum opinează afaceristul.

„Drulă. Normal și drept ar trebui să iasă Băluță. Să fie foarte clar. Normal și drept, cel mai îndreptățit, cel mai bun și cel mai profesionist și gospodar. Gospodar e Nețoiu. Dar ăsta e om care a făcut în București ce n-a făcut niciun primar până acum din ultimii 35 de ani. Și am senzația că îl trage în piept chiar propriul lui partid. Dar aici este puhoiul împotriva președintelui”, a declarat Mitică Dragomir.

Previziune sumbră dacă PSD se retrage de la guvernare

El a explicat și ce ar putea să se întâmple dacă alegerile nu ar avea loc în mod corect. Potrivit previziunilor lui, , chiar și președintele Nicușor Dan ar putea fi suspendat din funcție, aruncând țara într-un haos, iar asta doar printr-o alianță cu AUR, partidul lui George Simion, cu cifre foarte bune în sondaje.

„Aici este un șmen. Dacă va ieși Băluță sau Anca Alexandrescu, fii atent aici, atunci alegerile sunt 100% corecte. Dacă ar ieși Băluță. Dacă iese altcineva în afară de Băluță înseamnă că PSD-ul a căzut la pace să ia SRI-ul, cu toate că văd că Nicușor joacă cel mai bine din toți politicienii. Degeaba îl înjură toți cu cântece nasoale. Nicușor joacă cel mai bine din țară. N-a pus pe nimeni la SRI. Pentru că SRI-ul merge perfect. Perfect! În cine să aibă încredere să pună?

Numai dacă face un schimb, ca să aibă și Primăria Capitalei, la schimb cu PSD-ul, că PSD-ul este cel mai tare. Că ferească Dumnezeu ce spun acum, să iasă PSD-ul de la guvernare și se unește cu AUR-ul, în secunda doi nici Nicușor nu mai e sigur pe postul lui. Dacă se unește AUR-ul…AUR-ul a făcut 43-44%. Nu ne revenim așa ușor. Pentru că PSD-ul a fost tot lovit. I-a dat numai în plex. Fii atent aici ce spun eu”, a mai explicat Dumitru Dragomir în emisiunea de pe FANATIK.ro.