News

Previziune sumbră dacă PSD se retrage de la guvernare: „Va fi jale! Se uneşte cu AUR şi o să îl suspende pe Nicuşor Dan”. Video

Mitică Dragomir face o previziune sumbră în cazul în care PSD se retrage de la guvernare. Marele partid ar putea să îl dea jos pe președintele Nicușor Dan
Raluca Alexe
05.12.2025 | 18:05
Previziune sumbra daca PSD se retrage de la guvernare Va fi jale Se uneste cu AUR si o sa il suspende pe Nicusor Dan Video
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a spus ce s-ar putea întâmpla cu guvernarea după alegerile pentru Primăria Capitalei / sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Previziune sumbră dacă PSD se retrage de la guvernare făcută de Mitică Dragomir, cu doar câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei. Afaceristul a fost întrebat cine crede că va câștiga alegerile și ce crede că se va întâmpla după acest scrutin dificil ce vine în mijlocul unei crize economice fără precedent și a unui climat politic dezechilibrat.

Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei

Fără să stea prea mult pe gânduri, Mitică Dragomir a spus că Drulă, candidatul USR, va câștiga alegerile locale din București. Cu toate acestea, candidatul cu cele mai multe drepturi la această funcție este Daniel Băluță, după cum opinează afaceristul.

ADVERTISEMENT

„Drulă. Normal și drept ar trebui să iasă Băluță. Să fie foarte clar. Normal și drept, cel mai îndreptățit, cel mai bun și cel mai profesionist și gospodar. Gospodar e Nețoiu. Dar ăsta e om care a făcut în București ce n-a făcut niciun primar până acum din ultimii 35 de ani. Și am senzația că îl trage în piept chiar propriul lui partid. Dar aici este puhoiul împotriva președintelui”, a declarat Mitică Dragomir.

Previziune sumbră dacă PSD se retrage de la guvernare

El a explicat și ce ar putea să se întâmple dacă alegerile nu ar avea loc în mod corect. Potrivit previziunilor lui, dacă PSD ar ieșiretrage de la guvernare, chiar și președintele Nicușor Dan ar putea fi suspendat din funcție, aruncând țara într-un haos, iar asta doar printr-o alianță cu AUR, partidul lui George Simion, cu cifre foarte bune în sondaje.

ADVERTISEMENT
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de...
Digi24.ro
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut

„Aici este un șmen. Dacă va ieși Băluță sau Anca Alexandrescu, fii atent aici, atunci alegerile sunt 100% corecte. Dacă ar ieși Băluță. Dacă iese altcineva în afară de Băluță înseamnă că PSD-ul a căzut la pace să ia SRI-ul, cu toate că văd că Nicușor joacă cel mai bine din toți politicienii. Degeaba îl înjură toți cu cântece nasoale. Nicușor joacă cel mai bine din țară. N-a pus pe nimeni la SRI. Pentru că SRI-ul merge perfect. Perfect! În cine să aibă încredere să pună?

ADVERTISEMENT
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei...
Digisport.ro
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!

Numai dacă face un schimb, ca să aibă și Primăria Capitalei, la schimb cu PSD-ul, că PSD-ul este cel mai tare. Că ferească Dumnezeu ce spun acum, să iasă PSD-ul de la guvernare și se unește cu AUR-ul, în secunda doi nici Nicușor nu mai e sigur pe postul lui. Dacă se unește AUR-ul…AUR-ul a făcut 43-44%. Nu ne revenim așa ușor. Pentru că PSD-ul a fost tot lovit. I-a dat numai în plex. Fii atent aici ce spun eu”, a mai explicat Dumitru Dragomir în emisiunea de pe FANATIK.ro.

ce s-ar întâmpla dacă PSD ar ieși de la guvernare

Sondaj de tip Exit Poll realizat de CURS și Avangarde: luptă strânsă Băluță...
Fanatik
Sondaj de tip Exit Poll realizat de CURS și Avangarde: luptă strânsă Băluță – Ciucu. Ce scoruri au Drulă și Alexandrescu
Fostul soț al Ancăi Alexandrescu, dat în judecată de compania de stat al...
Fanatik
Fostul soț al Ancăi Alexandrescu, dat în judecată de compania de stat al cărei președinte a fost. Motivul pentru care i s-au solicitat despăgubiri uriașe
Câți bani a câștigat Ana Ciceală la botezul copilului său. Candidata la Primăria...
Fanatik
Câți bani a câștigat Ana Ciceală la botezul copilului său. Candidata la Primăria Capitalei are o relație cu un fost senator
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
iamsport.ro
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!