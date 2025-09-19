Sport

Previziune sumbră făcută de Ștefan Târnovanu după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Dacă ne vom prezenta așa în Europa League, va fi foarte rău”

Ștefan Târnovanu, extrem de îngrijorat înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League! Ce a spus după înfrângerea de la Botoșani: „Va fi foarte rău"
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.09.2025 | 23:19
Previziune sumbra facuta de Stefan Tarnovanu dupa FC Botosani FCSB 31 Daca ne vom prezenta asa in Europa League va fi foarte rau
Ștefan Târnovanu în acțiune în timpul meciului FC Botoșani - FCSB 3-1. Foto: Sport Pictures

Portarul campioanei României a recunoscut că el și coechipierii lui încă nu reușesc să găsească soluțiile pentru ieșirea din această criză din Superliga. Astfel, el a punctat că este practic o utopie să se vorbească despre lupta la titlu în ceea ce privește echipa roș-albastră.

Ștefan Târnovanu sună adunarea înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Dacă ne vom prezenta ca în a doua repriză din seara asta, va fi foarte rău”

De asemenea, a punctat și că, în cazul în care formația antrenată de Elias Charalambous se va prezenta și joi seară în Olanda la meciul contra lui Go Ahead Eagles așa cum a făcut-o la Botoșani, atunci sunt șanse destul de mari ca deznodământul de acolo să fie unul foarte neplăcut pentru FCSB.

„Fiecare meci trebuie să fie un început, să câștigăm. Nu e posibil ca după 10 etape să avem 7 puncte. Mai e nevoie să câștigăm peste jumătate de meciuri pentru a ajunge în play-off. Trebuie să facem asta dacă avem nevoie de ceva de la sezonul ăsta. E ciudat, nu știu.

E foarte greu. Nu ai cum să vorbești de titlu. Nu aveai cum să te gândești la asta. Trebuie să schimbăm ceva, dar nu știm ce. Faci antrenament, te antrenezi, dar când primești atât de multe goluri. Nu știu ce putem face.

Dacă ne vom prezenta în Europa League ca în a doua repriză din seara asta, va fi foarte rău. Dar sperăm să ne revenim”, a declarat Ștefan Târnovanu la flash-interviu după FC Botoșani – FCSB 3-1.

Gigi Becali, extrem de supărat după meciul de la Botoșani

La finalul acestui meci, patronul Gigi Becali a fost atât de dezamăgit încât pur și simplu a spus că nu are despre ce să vorbească, chestiune foarte rar întâlnită când vine vorba despre el.

„Nu am ce să vorbesc, așa că scuzați-mă. Nu am ce să vorbesc, ce să vorbesc? Nu că e complicat, nu am ce să vorbesc. Ce rost are să vorbesc? Când o să fim în play-off, atunci o să vorbesc iar, dacă o să fie, dacă nu, nu o să mai vorbesc. O să fim, nu o să fim, nici nu mai știu. Sănătate, numai bine. Bucurați-vă!”, a declarat el în direct la Digi Sport.

