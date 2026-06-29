Sport

Previziune sumbră pentru FCSB. Ce se poate întâmpla cu echipa lui Gigi Becali în noul sezon

Cum va arăta sezonul 2026-2027 pentru FCSB după o campanie de transferuri dezamăgitoare până acum. Previziunea sumbră a lui Dumitru Dragomir despre echipa lui Gigi Becali.
Andrei David
29.06.2026 | 22:30
Previziune sumbra pentru FCSB Ce se poate intampla cu echipa lui Gigi Becali in noul sezon
EXCLUSIV FANATIK
Previziune sumbră pentru FCSB. Ce se poate întâmpla cu echipa lui Gigi Becali în noul sezon. Foto: colaj Fanatik
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Până în acest moment, FCSB a făcut un singur transfer, Ronny Labonne, un fundaș dreapta adus din liga a treia franceză. La capitolul plecări, însă, lista e una foarte lungă, culminând cu Darius Olaru, vândut în Belgia. În aceste condiții, sezonul care stă să înceapă se anunță dificil pentru echipa lui Gigi Becali, iar Dumitru Dragomir nu crede că poate obține titlul mult visat.

Dumitru Dragomir îi spulberă visurile lui Gigi Becali: „Nu poate să bată Craiova

Obiectivul anunțat, ca în fiecare an, la FCSB este titlul de campioană. Lui Gigi Becali i-a ieșit în 2024 și 2025, însă ultima ediție a mers în Oltenia, la U Craiova lui Mihai Rotaru. Iar patronul lui FCSB nu poate accepta acest lucru. Așa că vrea din nou coroana. Însă să o obțină e mai greu decât să și-o dorească. Și-a vândut căpitanul, pe Olaru, și a fost la un pas să-l piardă și pe Florin Tănase.

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Despre care Dumitru Dragomir afirmă cu tărie: „E cel mai bun fotbalist de la FCSB. FCSB era în cădere liberă (dacă pleca și Tănase, după Olaru). Îi va fi greu să intre în play-off. Sigur!”. Așadar, „Oracul din Bălcești” anticipează vremuri sumbre la FCSB. Nu doar că nu poate spera la titlu, ci va avea dificultăți să prindă top 6, la fel ca în sezonul recent încheiat.

Iar principalul adversar pentru Gigi Becali va fi, din nou, Mihai Rotaru, care a reușit să ia primul titlul în SuperLiga. „Nu poate să bată Craiova! Numai dacă face achiziții ca lumea… Dar pe Craiova nu poate să o bată”, crede Mitică Dragomir.

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Campania de transferuri de la FCSB, aspri criticată

Mitică Dragomir a criticat și transferul lui Ronny Labonne, fundașul dreapta de 28 de ani, adus din liga a treia franceză. „L-a adus când avea cel mai bun fundaș dreapta din țară, pe Crețu. Încă mai joacă. Poate să aducă pe oricine, nu-l scoate din echipă. Cine aleargă cât ‘nebunul’ ăla? Crețu e de respectat… Ce capacitate de efort ieștiă din comun și nu se tocește deloc…”

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FCSB a pierdut o sumedenie de jucători în această vară. Se putea alcătui un „11” competitiv din fotbaliștii care au părăsit clubul sau au fost foarte aproape să o facă, precum Florin Tănase, căruia îi expira contractul. Între timp, decarul a semnat pe doi ani și va continua la FCSB. Însă Mihai Lixandru poate părăsi clubul, Gigi Becali dezăluind că are ofertă din MLS.

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Iată cum ar arăta „11” amintit: Zima – Pantea, Grovac, Cercel, Kiki – Chiricheș, Alhassan, Lixandru – Tănase, Olaru, Thiam. Iar verdictul lui Dumitru Dragomir, în direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ este clar: „Eu, cu echipa asta, luam titlul! Cu ăștia pe care i-a dat Gigi afară”.

Mitică Dragomir, previziune sumbră pentru FCSB

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