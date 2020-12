Previziuni numerologice 2021: România, sfâșiată de polemici, în țară și în străinătate!

FANATIK vă oferă cele mai tari previziuni numerologice pentru anul 2021, care bate la ușă nerăbdător! Numerologia nu ghicește, nu „dă în bobi” și nici nu „vede” în globuri de cristal. Cu ajutorul ei putem calcula și putem afla cum sunt cei de lângă noi și la ce ne putem aștepta de la ei. Grație calculului numerologic, vom afla la ce urmează să ne așteptăm în 2021, un an în care România ar putea fi sfâșiată de probleme grave…

România anului 2021 va fi caracterizată de discuţii aprinse în ţară şi dincolo de graniţele ei. Vor fi o mulțime de dezbateri și vor apărea opinii noi. Unii vor sărbători, alţii vor îmbraca cernitele straie ale doliului politic. Vom vedea familii dezbinate, prietenii zdruncinate, planuri sfărâmate, legi noi adoptate, gesturi negate.

În funcție de caracterul unuia sau al altuia vom acționa mai bine, în cunoștință de cauză. Numerologia ne învață că nu avem defecte ci doar calități. Fiecare decide în felul său cum și pentru cine (în slujba cui) să le folosească. Numerologia nu laudă și nici nu critică. Numerologia este capabilă să facă portrete ale caracterului, comportamentului, personalității celui care este în atenția noastră pentru o anumită perioadă, cu un anumit scop.

Previziuni numerologice pentru noul an: 2021, între dorințele fiecărui român și un an de cumpănă pentru întreaga țară

Speranțe și încredere, dorințe și planificări importante avem cu toții la fiecare început de an. Ne dorim să fim mai buni sau mai bogați, mai harnici sau mai liniștiți, mai slabi sau mai ambițioși, mai siguri pe noi sau mai competitivi. Dacă vom reuși ușor să ne îndeplinim planurile sau vom trudi mai mult pentru a ajunge la rezultatele dorite depinde cu siguranță de fiecare în parte, de calitățile fiecăruia dar și de influența vibrației universale și personale ale acestui an, 2021.

Data nașterii ne influențează caracterul și ne decide și șansele fiecărui an, lună sau zi din viață. Vibrația universală ne poate ajuta sau dimpotrivă, ne poate provoca, ne poate împiedica, ne poate determina să trudim, să ne restabilim grila de valori, să ne forțăm limitele.

Pentru o tot mai bună percepţie, putem apela la Numerologie. Experții calculează ani, perioade, dezvăluie caractere, compară personalităţi, încerc să aflu cum ar putea evolua totul. Unii ştiu, alţii îşi închipuie că pot deţine controlul, iar ceilalţi se folosesc de context pentru a ordona totul pe o tablă a vieţii, într-un joc a cărei miză este greu de definit. Ne limităm la calcule, deoarece acestea oferă o anumită siguranţă.

Cifra 5, vibrația universală a anului 2021: politicienii vor fi adaptabili iar noi, aventuroși

Previziuni numerologice 2021: Am vrut schimbarea, unii au votat pentru ea, iar vibraţia universală a noului an, 2021, este 5. Toţi am fost plictisiţi, am dorit altceva, am căutat altcumva, ne-am comportat uşor altfel, ne-am dorit să fim diferiţi. Şi ne-a ieşit. Şi nouă, şi politicienilor. Ei vor fi mai adaptabili, mai comunicativi, mai convingători. Noi, mai necugetaţi, nerăbdători, aventuroşi…

România ar putea fi sfârtecată, sfâşiată, între a fi sau a nu fi în „legalitate”, în raport european. Vom avea parte de un vârtej, de nesiguranţă. Unii trăiesc pentru astfel de evenimente, determinându-le, alţii se hrănesc doar cu aşa ceva. Majoritatea, ca mai mereu, este perplexă, buimacă, pradă parcă unui scenariu bine pus la punct şi atent coordonat. De cine şi de ce? Cui foloseşte? Deşi românii fac parte din decor, trebuie să ne detașăm, trecând în sală pe scaunul spectatorului şi să ne ascultăm simţurile.

Din punct de vedere numerologic, anul 2021 pare a purta principala vină! Vibraţia universală, care ne influenţează pe toţi, este 5. Schimbarea pare a fi cuvântul cheie. Urmată îndeaproape de superficialitate, împrăştiere, maleabilitate, nevoia de libertate. Necesitatea conştientizării inclusiv a libertăţii de a greşi, de a te pune pe lista de „proşti”.

Este un an bun pentru cei cu o vibraţie a datei de naştere 5, indiferent că este vorba despre numărul destinului ori cel al zilei de naştere. Pluteşte în aer o mare plictiseală, pe fondul unei dorinţe de a obţine mereu altceva fără efort, doar prin manipulare. Anul 2021 este anul manipulării, căci vibraţia 5 este prin excelenţă a mutării valorilor, a modificării normelor, este vibraţia descătuşării şi a îndepărtării cenzurii, a gardurilor rupte, a invaziei dorinţelor brute, a îndepărtării de raţiune.

Anul intrării în păcat, pe plan mondial

Este un an al intrării în păcat. Schimbările se produc pretutindeni, în noi, în jurul nostru, în România, în Europa, în lume. Doar pentru unii este de bine, pentru cei cu vibraţia 5 a datei de naştere sau, de exemplu, pentru ţările cu vibraţie 5. Vibraţia României este 8. Țara noastră are nevoie de ordine, disciplină, de respectarea normelor, de raţiune, de un „război” bazat pe tactici, pe ceva palpabil, care poate fi observat, calculat. Acum, la nivel global, țara seamănă cu un militar lăsat de capul lui. Oare, în ce și cum se va transforma?

De exemplu, vibraţia SUA este 5, deci anul acesta acțiunile americanilor sunt avantajate. Pe fondul dorinţei de libertate, a invaziei instinctelor şi a unei tot mai puternice îndepărtări de raţional (judecând din punct de vedere numerologic), România este străbătută de convulsii. Stă să „nască” şi apoi nu ştie dacă „progenitura” îi aparţine. Nu-i seamănă, deşi pare a fi rodul propriului pântec.

Previziuni numerologice pentru tot anul 2021: Vibrația universală 6 tinde spre înțelegere

În lunile ianuarie și octombrie, vibrația universală 6 ne determină să ne responsabilizăm, să ne implicăm. Dacă vom înțelege cum să folosim influențele, pacea se poate tranforma din vis, în realitate. Îndemnați de vibrația universală 6, vom tine către înțelegere, către înlăturarea diferendelor, către armonie.

Ianuarie și octombrie sunt luni perfecte pentru căsătorii dar și lunile cele mai potrivite pentru a pune capăt acelor căsnicii nereușite, erodate de certuri, neînțelegeri și neîncredere. Este drept, în aceste perioade vom tinde să fim tot mai preocupați de soarta celorlalți, vom oferi sfaturi tuturor, vom avea impresia că știm mult mai bine cum ar trebui să-și organizeze ceilalți viețile.

Februarie și noiembrie, luni prolifice pentru scriitori

În lunile februarie și noiembrie vom fi mai ciudați, mai încăpățânați și greu de înțeles. Sunt luni perfecte pentru scriitori, pentru savanți și pentru filosofi. Vibrația lunii mai este 7. Îi vom plânge pe cei plecați dintre noi, vom încerca să înțelegem tainele cerului și ale pământului, vom ridica mai des ochii către cer, vom simți mai intens puterea Divinității. Vom avea parte de presimțiri, de premoniții. Vom conștientiza că mai există ceva dincolo de ceea ce vedem, mirosim, pipăim…

De asemenea, în aceste perioade ale anului, vom încerca să ridicăm vălul și să înțelegem. Vom prefera singurătatea, vom alege compania amintirilor, a trecutului în detrimentul prezentului, și al prietenilor. Urmează lungi incursiuni în propriile suflete, ne vom reanaliza grila de valori, ne vom judeca acțiunile trecute, vom suferi pentru fiecare greșeală, vom zâmbi acelor plăcute momente trecute, vom fi urâcioși cu prezentul, vom acorda timp mai mult evocărilor. La finele acestei luni ne vom regăsi mai siguri, mai întregi, mai curați, mai pregătiți pentru a face față vibrației 8 a lunii următoare.

Martie și decembrie ne propun lupta pentru perfecțiune

În martie și decembrie, vibrația universală va fi 8. Ne va determina să ieșim la luptă, să ne confruntăm, să ne expunem opiniile. Sunt luni ale războaielor interne și externe. Vom lupta pentru atingerea perfecțiunii în orice domeniu și sub orice formă, cu orice risc. Vom fi neobosiți și veșnic nemulțumiți. vom fi chițibușari și vom tinde să vedem doar neajunsurile unei situații. Vom uita să ne manifestăm dragostea, nu vom înțelege la ce ar folosi aceasta fără o situație financiară prosperă. E posibil să simțim nevoia să pedepsim, pentru că ne vom transforma în judecători. Urmează să devenim proprii noștri judecători dar, după aceeași măsură, vom cumpăni și în privința celorlalți. Vom fi neîndurători cu hoții, lașii, mincinoșii și cu leneșii. Evident, vom fi atenți la detalii….

Sunt perioade în care armatele lumii vor fi tot mai bine pregătite și gata pentru a face față oricărui conflict. De asemenea, finanțiștii vor avea succes. Tot atunci vom primi funcție de cât și de cum vom munci. Rezultate muncii vor fi doar în funcție de rezultatele efortului depus. Vom fi mai zgârciți, vom număra fiecare bănuț și, oricât de mari vor fi încasările ni se vor părea a fi insuficiente.

În aprilie vom descoperi trădările. Atenție la accidente!

În luna aprilie, vibrația 9, ne va îndemna să finalizăm proiecte începute și lăsate de izbeliște. Vom tinde să încheiem relații dureroase, să renunțăm la parteneri neloiali. Vom descoperi trădări, vom suferi și vom înțelege necesitatea acestei suferințe, a acestei etape. Va fi o lună mai dramatică dar absolut necesară. Este însă o lună în care vom simți nevoia să ne manifestăm dragostea, să fim mai romatici, mai generoși. Este o lună perfectă pentru manifestări caritabile. Poate deveni ultima lună din acest an în care vom plânge cu putere, în care dramatismul va atinge cote inimaginabile, în care va trebui să ne gândim cu responsabilitate la fiecare pas făcut.

Riscul accidentelor este crescut, sistemul imunitar este dezorientat. Este probabil cea mai dificilă lună din acest an. Ne vor mai chinui lunile septembrie și noiembrie, va trebui să fim vigilenți în continuare dar aprilie este prin excelență luna în care se petrece sfârșitul, într-un an influențat de vibrația 5 a unui nou început, a șansei de a lua totul de la capăt.

Mai și iunie, între rațiune și diplomație

În luna mai vom fi mai puternici, mai siguri, mai curajoși, vom spune ceea ce credem și vom acționa pentru a obține ceea ce ne dorim, adică vibrație universală 1. Pentru o lună doar, în acest an. Este bine să folosim din plin calitățile acestei luni în care putem porni noi proiecte, în care înțelegem că încăpățânarea are rostul ei. Vom fi mai energici, mai ambițioși, mai raționali și mai independenți. În acestă lună este posibil ca unele parteneriate să se strice tocmai din cauza dorinței fiecăruia dintre parteneri de a își impune opiniile, de a fi ascultat de către celălalt.

Previziuni numerologice pentru luna iunie 2021: În a șasea lună a anului, grație vibrației universale 2, vom fi mai timizi și mai supuși unui balans brutal între stările de bine și cele de angoasă, între încredere și disperare, între fericire și deziluzie.Vom renunța la acțiunile dure, fățișe, pentru că este luna în care vom prefera nu atât să ne împăcăm, cât să nu mai facem valuri. Vom încerca alte mijloace pentru a ne atinge scopurile. Putem afirma că vom fi mai înțelepți, ne vom planifica mai atent fiecare mișcare, fiecare gest.

Vom alege calea diplomației, vom prefera să greșească celălalt, sau să decidă șeful. Vom lucra mai bine împreună cu alții, vom prefera, de teama unor eșecuri, să împărțim eventualele realizări. Ar trebui să fim pașnici, dar nu neapărat mai binevoitori, ci mai degrabă lipsiți de curaj, timizi și mai nehotărâți și vom aștepta momentul prielnic pentru acțiune. Vom traversa episoade dificile și clipe de vulnerabilitate supărătoare. De asemenea, vor fi experimentate panica și teama de eșec. Am putea fi mai irascibili, chiar dacă vom părea a fi mai împăciuitori.

Vibrația 2 reprezintă echilibrul

Conform acestor previziuni numerologice, în 2021 există posibilitatea ca uneori să ne pierdem brusc și neașteptat controlul, alteori vom trece prin momente euforice greu de stăvilit. Vibrația 2 a acestei luni, iunie, înseamnă mai cu seamă echilibrul realizat din teama eșecului, înseamnă amenințări latente, înseamnă înăbușirea sentimentelor reale. Pentru toți, acest an va fi unul în care lista de prieteni va fi clar delimitată de cea a dușmanilor.

Vom distinge doar două culori: alb și negru. În această lună fie evoluăm spectaculos fie involuăm dezastuos. În iunie, contradicțiile latente se vor manifesta sub forma unor pașnice dar clare discuții care nu vor însemna nicidecum sfârșitul conflictelor ci doar o alta formă în care acestea vor evolua. Este însă o perioadă potrivită negocierilor de orice fel, propice colaborărilor, discuțiilor, descoperirii unor alternative pașnice de rezolvare a diferendelor, ori de mărturisire a nemulțumirilor.

Această vibrație 2 nu înseamnă realizarea reconcilierii ci doar o temperare comportamentală dictată de nesiguranță, de recunoașterea unor vulnerabilități care deocamdată nu pot fi corectate. Organizațiile vor pune accent pe atragerea de noi membri, armatele pe recrutatea unor mai pricepuți soldați, marile imperii financiare pe alegerea celor mai buni în acest domeniu. Vom avea parte de izbucniri neașteptate, de atacuri neprevăzute, de momente de panică neplanificate. Totul însă se va redresa rapid.

Oscilațiile între bine și rău vor fi permanente în această lună, fie că discutăm despre politică, servicii, armată ori despre economie. Este una dintre cele mai importante luni ale acestui an.

Previziuni numerologice pentru iulie 2021. August, lună de stabilitate

Previziuni numerologice anul 2021: Luna iulie a anului viitor, cu vibrația universală 3 (care ne influenţează pe toţi) accentuează încordarea, agitaţia, încurajează secretele. Ideile vin una după alta, inventivitatea este debordantă, multe demersuri doar începute sunt lăsate neterminate de dragul altora ce par tentante, a căror soartă este tot abandonul. Vom fi mai nervoși, mai agitați, mai inventivi și norocoși.

Abia luna august va aduce un dram de dorinţă de consolidare, de stabilitate (vibraţia 4) şi o tendinţă de a pune ordine, de a pune bazele unei construcţii care, în septembrie (cu o vibraţie universală 5) se va dovedi o proiecţie fantomă. Este vorba despre o „Fata Morgana”, o plăsmuire trecătoare a propriei imaginaţii.

Previziuni numerologice pentru anul 2021: Septembrie, luna marilor schimbări

Potrivit acestor previziuni numerologice, în septembrie 2021, schimbarea pare a atinge limita maximă şi la fel, instabilitatea. Acest lucru se datorează faptului că 5 este numărul nesiguranţei și prin excelenţă, al impreciziei. Sparge reguli, îşi face de lucru, doar de faţadă. În acest vârtej de acţiuni și de emoţii, într-o lună cu vibraţie universală 5, într-un an tot cu o vibrație universală 5, va fi foarte posibil să asistăm la o mare schimbare.

Vom înțelege oamenii așa cum sunt ei și îi vom accepta ca atare. Vom accepta mai ușor schimbarea. Standardele de valori vor fi altele, condițiile vor fi diferite, totul va fi altcumva și vom accepta asta cu mai multă seninătate. Ne vom reorienta, vom lucra mai bine în condiții de stres, vom cheltui mai mult, vom pierde mai mult dar vom accepta asta și vom fi hotărâți să mergem mai departe. Se va produce un soi ciudat de vindecare fizică dar și psihică și vom fi mai indulgenți. De asemenea, ne așteaptă o serie de schimbări ale ritmului și stilului de viață și vom accepta că singura șansă de a supraviețui este să ne adaptăm și chiar așa se va întâmpla.

Cum ne influențează vibrația universală

Vibrația universală (a unui an, a unei luni sau zile) este cea care ne influențează pe toți, indiferent de vârstă, de nume, ori de data nașterii. Educația primită, pregătirea profesională au darul de a ne întregi, de a ne defini în societate.

În ce ne privește, noi rămânem ceea ce suntem, adică oameni. Suntem diferiți, astfel că ne vom manifesta distinct, în funcție de data nașterii și de numele pe care îl purtăm.