Previziuni sumbre după explozia cazurilor de Covid-19 în România. Când putem ajunge la 150.000 de îmbolnăviri

Medicii implicați direct în lupta cu pandemia de coronavirus fac previziuni alarmante după explozia cazurilor de Covid-19 în România.

Directorul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea, a transmis un avertisment îngrijorător în perspectiva evoluției pandemiei de coronavirus din țara noastră.

Acesta preconizează că sistemul medical va fi sufocat de zecile de mii de îmbolnăviri care se vor înregistra în săptămânile viitoare. El mai dezvăluie ce număr de infectări se așteaptă în România până în luna octombrie.

Medicii fac previziuni sumbre după explozia cazurilor de Covid-19

Dr. Cristian Oancea, care se află și în postul de director al Spitalului Victor Babeș din Timișoara, este una dintre vocile care anticipează o toamnă de coșmar în sistemul medical din România în contextul pandemiei de SARS-CoV-2.

Medicul din vestul țării afirmă că luna august va aduce până la 1.600 de cazuri pe zi, iar el și colegii săi vor rezista cu greu acestui val de îmbolnăviri, cărora li se vor adăuga și multe cazuri grave.

”Probabil o să ajungem la 1.400 – 1.600 de cazuri noi pe zi în august. În același timp cresc și cazurile de la terapie intensivă (ATI) și decesele

Observăm, în ultima perioadă, cum numărul cazurilor grave este în creștere exponențială față de prima parte a acestei pandemii.

Nu știu până la ce punct vom rezista, o spun la modul cel mai serios. Vom avea mari probleme în acest ritm al extinderii epidemiei.”, spune Dr. Oancea, la Digi24.

Medicul de la ”Victor Babeș” se plânge și de lipsa cadrelor medicale din unitățile sanitare. Oancea recunoaște că la spitalul la care lucrează s-au luat medici de la clinicile private.

”Alături de Dr. Virgil Musta am stat trei zile să căutăm și să găsim colegi la ATI. Este foarte greu. Pur și simpli am detașat din alte spitale unde era o încărcătură mult mai redusă. Am luat si din clinicile private și am angajat cu PFA

Sunt foarte puțini oameni, cadre medicale, politica din 90 încoace a fost una deficitară. Se vede acum că ne-ar trebui cel puțin dublul cadrelor medicale de care dispunem. Pe de altă parte, încă rezistăm, dar iresponsabilitatea oamenilor care nu au luat în calcul virusul ne-au adus în situația de față.”, mai spune medicul.

România ar putea avea 150.000 de cazuri în octombrie

Medicul Cristian Oancea mai dezvăluie o serie de calculele științifice făcute de Institutul Național de Sănătate Publică. Conform acestora, în luna octombrie, în România s-ar putea înregistra un total de până la 150.000 de infectări.

”Un pat la ATI, pe 10 zile, ne costă 20 de mii de euro. Nu e vorba de bani, ci de faptul că personalul medical e foarte obosit. Dacă legea nu va fi implementată, riscăm să sufocăm sistemul.

Spun asta întrucât un număr de 150.000 de infectați vom avea la mijlocul lunii octombrie, ne-au anunțat colegii de la INSP”, mai dezvăluie Dr. Oancea.