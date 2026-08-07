Previziuni sumbre pentru fotbalul românesc: fosta Gheată de Argint și-a ales favorita la calificare. „Asta ar trebui să facem!”

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Deși se află pe patul de spital, Marcel Coraș (67 de ani), fost fotbalist la UTA, Sportul Studențesc, Victoria București și al echipei naționale a României, a făcut o radiografie a fotbalului românesc, după ultimele rezultate din cupele europene. Iar previziunile celui supranumit „Dulapul”, pentru fizicul care impunea respect în teren încă de la ieșirea echipelor de la vestiare, nu sunt dintre cele mai bune. Dimpotrivă!

Marcel Coraș, ironic cu CFR Cluj

Aflat înaintea unei ședințe de fizioterapie la Coraș a fost ironic după .

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„Felicit conducerea lui CFR Cluj după ‘performanța’ din cupele europene. Mai exact, îl felicit pe Iuliu Mureșan pentru că a demisionat din funcția de președinte al clubului. A știut când să părăsească corabia. La ce probleme financiare au, nu îi văd bine. Am rezistat să mă uit până la 0-4”, a declarat Marcel Coraș, în exclusivitate pentru FANATIK. Datoriile echipei CFR Cluj depășesc suma de 20 de milioane de euro.

„Dulapul” o vede pe Craiova favorită la calificare

După egalul obținut de campioana României este favorita lui Marcelinho la calificare. „Craiova are un lot bun, are antrenor și cred că se va califica, deși nu am înțeles s-a retras după pauză. Îmi aduc aminte că și Victoria București, când jucam eu acolo, am trecut de finlandezii de la Turun Palloseura Turku, în 1988. Am câștigat 1-0 acasă prin golul lui Ursu, apoi în decembrie am pierdut cu 3-2, dar ne-am calificat datorită golului înscris în deplasare.

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Atunci, în Finlanda, ne-a fost frică doar de frig, a fost un ger cumplit. Acum ei sunt în plin campionat, pentru că joacă pe sistem primăvară-toamnă. Cu echipele din Finlanda încă suntem favoriți”, a adaugat Coraș. În acel sezon, România s-a calificat cu trei formații în primăvara europeană: Steaua București în Cupa Campionilor Europeni, Dinamo București în Cupa Cupelor și Victoria în Cupa UEFA.

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România nu a mai avut de 13 ani o echipă în UEFA Champions League

Acesta s-a arătat dezamăgit de faptul că oltenii au fost eliminați din Liga Campionilor, dar spune că aceasta e valoarea de acum a fotbalului românesc.Ultima echipă românească calificată pe tabloul principal al celei mai importante competiții intercluburi este FCSB, în sezonul 2013-2014.

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„Îmi pare rău că nu vom avea echipă pe tabloul principal al Ligii Campionilor. Nu știu când ne vom mai califica, deocamdată acesta ne este nivelul. Să nu ne trebuiască vreo 40-50 de ani să prindem ajungem din nou în Ligă”, a mai spus fostul atacant.

Coraș crede că ar trebui să „mizăm” mai mult pe jucătorii autohtoni

Întrebat ce ar trebui făcut pentru a opri declinul fotbalului românesc, Marcel Coraș nu a stat pe gânduri. În opinia dumnealui, inflația de străini, în detrimentul tinerilor români, a dus la această diluare valorică a campionatului intern.

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„Aducem foarte mulți străini pe 10-15.000 de euro lunar, care își întrețin cu acești bani familiile din Africa sau America de Sud. În locul lor am putea folosi români, pe care să-i creștem cu bani mult mai puțini. Nu cred că ai noștri la 19-20 de ani sunt inferiori valoric. Dar trebuie să le ofere cineva șansa să joace, să fie ajutați să crească”, a conchis Coraș.