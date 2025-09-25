Previziuni teribile pentru FCSB! Un supercomputer a calculat ce șanse are echipa lui Gigi Becali la calificarea în primăvara europeană

În ciuda faptului că în sezonul precedent a avut un parcurs excelent, FCSB nu este văzută capabilă să repete performanța. Un supercomputer a calculat șansele formațiilor din Europa League, iar ”roș-albaștrii” se află printre cele mai slabe echipe.

FCSB, plasată de un supercomputer la coada clasamentului din Europa League

Chiar înainte de meciul pe care campioana României îl va susține , pe terenul formației olandeze Go Ahead Eagles, în prima etapă din Europa League, statisticienii au venit cu o veste teribilă.

Conform Football Meets Data, FCSB are 28% șanse, la fel ca și suedezii de la Malmo FF, să încheie între primele 24 în grupa celei de-a doua competiții europene și să prindă astfel un loc în fazele eliminatorii.

Echipa lui Elias Charalambous este plasată pe locul 35 din 36 de cluburi participante în grupa de Europa League. Singura care se află în spatele ”roș-albaștrilor” este Maccabi Tel Aviv, cotată cu 22%.

Șanse aproape nule de a prinde Top 8

Când vine vorba de primele opt poziții din Europa League, care asigură calificarea directă în optimile de finală, fără a mai trece prin turul de play-off, FCSB este văzută cu 2% șanse. La același nivel se mai află FC Basel și Go Ahead Eagles, amândouă adversare ale ”roș-albaștrilor”.

De remarcat este faptul că prima sub linia celor 24 de formații cu șanse de a trece de faza grupelor este PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, care .

Primele echipe în ierarhia stabilită de supercomputer sunt AS Roma, Aston Villa, Olympique Lyon și Nottingham Forest. Dintre adversarele pe care FCSB le va întâlni în frupă, cel mai bine stă Bologna, pe locul 6, cu 95% șanse de a prinde Top 24 și cu 53% de a fi între primele 8.