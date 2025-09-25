Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Previziuni teribile pentru FCSB! Un supercomputer a calculat ce șanse are echipa lui Gigi Becali la calificarea în primăvara europeană

FCSB se pregătește de debutul în grupa de Europa League, dar un supercomputer nu-i dă prea multe șanse să ajungă în fazele eliminatorii.
Traian Terzian
25.09.2025 | 10:45
Previziuni teribile pentru FCSB Un supercomputer a calculat ce sanse are echipa lui Gigi Becali la calificarea in primavara europeana
SPECIAL FANATIK
FCSB, pusă de un supercomputer la coada clasamentului din Europa League. Sursă foto: colaj Fanatik

În ciuda faptului că în sezonul precedent a avut un parcurs excelent, FCSB nu este văzută capabilă să repete performanța. Un supercomputer a calculat șansele formațiilor din Europa League, iar ”roș-albaștrii” se află printre cele mai slabe echipe.

ADVERTISEMENT

FCSB, plasată de un supercomputer la coada clasamentului din Europa League

Chiar înainte de meciul pe care campioana României îl va susține joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, pe terenul formației olandeze Go Ahead Eagles, în prima etapă din Europa League, statisticienii au venit cu o veste teribilă.

Conform Football Meets Data, FCSB are 28% șanse, la fel ca și suedezii de la Malmo FF, să încheie între primele 24 în grupa celei de-a doua competiții europene și să prindă astfel un loc în fazele eliminatorii.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Elias Charalambous este plasată pe locul 35 din 36 de cluburi participante în grupa de Europa League. Singura care se află în spatele ”roș-albaștrilor” este Maccabi Tel Aviv, cotată cu 22%.

Șanse aproape nule de a prinde Top 8

Când vine vorba de primele opt poziții din Europa League, care asigură calificarea directă în optimile de finală, fără a mai trece prin turul de play-off, FCSB este văzută cu 2% șanse. La același nivel se mai află FC Basel și Go Ahead Eagles, amândouă adversare ale ”roș-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT
VIDEO&FOTO Catedrala Mântuirii Neamului, primele imagini din interior. Sute de mii de credincioși...
Digi24.ro
VIDEO&FOTO Catedrala Mântuirii Neamului, primele imagini din interior. Sute de mii de credincioși sunt așteptați la sfințirea edificiul

De remarcat este faptul că prima sub linia celor 24 de formații cu șanse de a trece de faza grupelor este PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, care a început cu un semieșec parcursul din grupă.

ADVERTISEMENT
Patronul Igor Surkis a luat decizia, după ce fanii lui Dinamo Kiev au...
Digisport.ro
Patronul Igor Surkis a luat decizia, după ce fanii lui Dinamo Kiev au aruncat cu ouă în Vladislav Blănuță

Primele echipe în ierarhia stabilită de supercomputer sunt AS Roma, Aston Villa, Olympique Lyon și Nottingham Forest. Dintre adversarele pe care FCSB le va întâlni în frupă, cel mai bine stă Bologna, pe locul 6, cu 95% șanse de a prinde Top 24 și cu 53% de a fi între primele 8.

1.20 este cota BETANO pentru pronosticul ”total goluri: sub 4.5” la meciul Go Ahead Eagles - FCSB
Dumitru Dragomir, mesaj public pentru Alex Dobre! Verdict categoric în scandalul cu suporterii...
Fanatik
Dumitru Dragomir, mesaj public pentru Alex Dobre! Verdict categoric în scandalul cu suporterii Rapidului: ”Interzis pe stadion”
Campionatele Mondiale de Canotaj 2025. Magdalena Rusu și Simona Radiș, medalie de aur...
Fanatik
Campionatele Mondiale de Canotaj 2025. Magdalena Rusu și Simona Radiș, medalie de aur la dublu rame feminin după o cursă fabuloasă. Argint la dublu rame masculin
Mihai Stoica și Florin Tănase și-au aflat pedeapsa! Ce sancțiuni au primit de...
Fanatik
Mihai Stoica și Florin Tănase și-au aflat pedeapsa! Ce sancțiuni au primit de la FRF după ce i-au „mitraliat” pe arbitrii George Găman și Horațiu Feșnic
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Ion Țiriac plătește o avere pentru un privilegiu de miliardar: 'Coada e de...
iamsport.ro
Ion Țiriac plătește o avere pentru un privilegiu de miliardar: 'Coada e de 2.000 de persoane'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!