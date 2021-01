Previziunile lui Mihai Voropchievici pentru zodia Capricorn în 2021. Vor fi schimbări majore datorită lui Mercur retrograd și a cifrei 5

Zodia Capricorn are parte de un an nou plin de surprize, cu implicări serioase din partea lui Mercur retrograd, dar și pentru că anul 2021 este un an sub cifra 5, care este o cifră nervoasă, vulcanică, irascibilă, care poate să aibă reacții pozitive, dar și negative. Capricornii trebuie să fie cumpătați pe plan financiar, este de părere astrologul Mihai Voropchievici.

Previziunile lui Mihai Voropchievici pentru zodia Capricorn în 2021

La fel ca și în cazul celorlalți nativi din horoscop, anul 2021 este unul mai deosebit, cu aspecte favorabile pe alocuri, dar și cu pierderi pe alte segmente. Așa cum am menționat și în celelalte horoscoape, valabil pentru toți nativii este faptul că anul 2021 este sub cifra 5, care este la extrema între 1 și 9, ceea ce înseamnă că va fi un an al echilibrului. Totuși, acest echilibru se menține după sesiuni de provocări, anunță astrologul Mihai Voropchievici, la Antena 3.

Chiar dacă la început pare un an pașnic, echilibrat, din cauza cifrei 5, nativii pot avea parte și de perioade agitate, nervoase, care pot fi echilibrate prin mișcări inteligente, pentru că anul acesta este anul în care și Capricornii pot face alegeri bune, dacă nu le fac pe cele proaste, desigur.

Pe plan profesional, pentru Capricorn poate fi un an al norocului, chiar dacă ușor schimbător. Pot să-și recapete stabilitatea financiară, însă trebuie să fie și chibzuiți, pentru că pot întâlni perioade în care nu au resurse financiare. Trebuie să găsească soluții, și o vor face, pentru că sunt firi cu simț.

Sănătatea este una bună, dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. Aveți grijă și la ce consumați! Trebuie să fiți moderați, asta este soluția.

Toți nativii trebuie să știe că pentru a avea succes trebuie să muncească, nimic nu cade din cer, totul este bine organizat. Primești cât dăruiești, cât produci 🙂

Capricornii vor fi privilegiați, pentru că anul 2021 va fi cu adevărat unul special pentru ei. Vor avea succes în dragoste, însă trebuie să nu ia decizii în grabă. Pe plan financiar, așa cum a mai spus, trebuie să fie o oarecare cenzurare, deoarece s-au cam dus banii și trebuie să încercați să nu vă împrumutați. Dar nici să împrumutați altora.

Cifra 5 va avea un impact major în spectrul acestei zodii, de altfel și Mercur retrograd. Veți face câteva compromisuri, însă acest lucru nu este neapărat rău, poate chiar vă vor prinde bine. 2021 pentru Capricorni va fi un an cu bune și rele, însă veți depăși momentele și întreaga situație va fi în favoarea voastră.