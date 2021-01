Previziunile medicului Cristian Oancea: „Vine valul trei, va fi mai agresiv ca valul doi”

Doctorul Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” din Timișoara, crede că România are nevoie să vaccineze 5.5 milioane de oameni până în luna aprilie a acestui an.

Medicul avertizează că al treilea val al pandemiei a sosit deja în Spania și va ajunge și în România în lipsa vaccinării, fiind vorba de un val mult mai agresiv decât cele precedente.

Oancea e convins că românii vor câștiga încredere în autorități și se vor lăsa vaccinați în momentul în care vor vedea că trece vremea și nu există efecte secundare notabile în cazul acelor persoane care s-au vaccinat deja.

Cristian Oancea se așteaptă la al treilea val al pandemiei

„Trebuie să abordăm problema serios, este timp să vaccinăm (n.r. 5.5 milioane de oameni în două luni) dacă abordăm problema cum trebuie. În Spania a venit deja valul trei, e mai agresiv ca al doilea val. Trebuie să vaccinăm mult într-un timp relativ scurt.

Vom începe de mâine cu pacienii cu boli cronice, sunt convins că populația va prinde încredere când va vedea că nu se întâmplă nimic. Când o să începem și vaccinarea vârstnicilor și nu vor fi efecte secundare, lumea va căpăta încredere”, a declarat Oancea.

„Gândiți-vă că noile tulpini sunt deja în Australia, Europa și noi, ca țară, avem cel mai mare flux migrațional din Europa. Deci, este foarte clar că valul 3 va veni și peste noi, ne este foarte clar că vor fi tulpini noi, cu o mai mare agresivitate de transmitere intracomunitar, tocmai de aceasta mergem pe insistența pe vaccinare, pentru că este singura armă eficientă în a mai domoli acest val și, de ce nu, să-l și oprim”, a adăugat medicul Cristian Oancea.

Vaccinul nu are efecte secundare pentru alergici

Medicul a dezvăluit că s-a vaccinat deși are multe probleme de sănătate, dar nu a pățit nimic. „Eu sunt o persoană, un astmatic, un alergic, de mic, de la vârsta fragedă, de la 4-5 ani, și am alergii multiple și încrucișate și cu toate astea, m-am vaccinat și n-am dezvoltat niciun efect advers. Am avut alți colegi cu alte comorbidități, care la fel, s-au vaccinat și n-au avut nici cea mai mică problemă”, a spus directorul medical de la „Victor Babeș” din Timișoara.

OMS susține spusele medicului Oancea, prin vocea lui Mike Ryan: „Cu certitudine, în emisfera nordică, mai ales în Europa şi America de Nord, am văzut o furtună perfectă a sezonului – frig, oameni care stau în interior, un amestec social mai mare şi o combinaţie de factori care au dus la o transmitere mai mare în multe, multe ţări”.

„După sărbători, în unele ţări situaţia se va agrava înainte de a se îmbunătăţi”, a punctat și Maria Van Kerkhove, Directorul tehnic al OMS pentru pandemia de Covid-19.

