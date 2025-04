Prezent la conferință, Victor Angelescu a făcut marele anunț despre Marius Șumudică: „Sunt două motive pentru care am venit”. Decizia în premieră luată de acționarul de la Rapid

Victor Angelescu a ținut să participe , miercuri, 2 aprilie, în sferturile Cupei României Betano. Acționarul minoritar de la Rapid a lămurit situația antrenorului Marius Șumudică în Giulești.

Victor Angelescu, prezent la conferința de presă a Rapidului: „L-am dorit și mi-l doresc în continuare pe Șumudică”

Victor Angelescu acuză că . Acționarul minoritar de la Rapid i-a asigurat pe fanii giuleșteni că Marius Șumudică nu va pleca de pe banca alb-vișiniilor.

ADVERTISEMENT

De altfel, Victor Angelescu a anunțat că, în premieră, va merge în cantonamentul Rapidului dinaintea unei partide. Omul de afaceri va pleca la Buzău marți, 1 aprilie, cu restul echipei. Angelescu este de părere că partida cu Metalul Buzău din sferturile Cupei României Betano este cea mai importantă a sezonului.

„Sunt două motive pentru care am venit. Primul, faptul că s-a scris foarte mult în ultima perioadă despre relația clubului cu Șumudică, despre faptul că nu l-am dorit, că el ar pleca. Am venit deși declarațiile au fost destul de clare, dar de multe ori sunt răstălmăcite și nu știu de ce.

ADVERTISEMENT

Relația dintre club și Marius Șumudică este una excelentă. Suntem o familie, l-am dorit pe Marius Șumudică, inclusiv eu ca să punem capăt nici măcar nu știu la ce, dar să fie clar. L-am dorit foarte mult la echipă, el știe clar asta, că l-am dorit ca antrenor și mi-l doresc în continuare. Și în acest sezon, și sezoanele viitoare. Relația cu Marius Șumudică a fost tot timpul una cât se poate de bună.

„Avem cel mai important meci al sezonului”

E normal ca și eu, și alți oameni din club să intrăm în emisiuni, să vă răspundem la întrebări, dar se pare că în ultimul timp se creează foarte multă vâlvă și nu știu de ce. Trecând peste asta, eu am o relație foarte bună cu Marius de când a venit, relația a continuat și este mult mai bună pentru că ne-am cunoscut foarte bine în acest an. Vrem să ne realizăm obiectivul din acest sezon și să continuăm cu el mai departe ca să închidem toate speculațiile.

ADVERTISEMENT

Al doilea motiv pentru care am venit este faptul că, din punctul de vedere al clubului, avem cel mai important meci, chiar dacă este un meci cu o echipă de Liga 2. Ne interesează Cupa, așa cum am spus de la început, am tratat-o serios. Suntem în sferturi și pentru mine este cel mai important meci de până acum. Ăsta este motivul pentru care, cred că e prima oară de când sunt la Rapid, când voi merge cu echipa de la început în cantonament.

ADVERTISEMENT

„Și domnul Șucu, și eu, toți din club suntem extremi de mulțumiți de jocul Rapidului”

O să plec cu ei de azi și o să rămân acolo. Toată lumea să înțeleagă că meciul este foarte important. Șumi are o relație excelentă și cu mine, și cu domnul Șucu. Nu e vorba de un reproș. Niciodată nu am avut o problemă cu Marius. Sunt declarații pe care le-am făcut și se interpretează. Cam așa se întâmplă la noi. Nu s-a pus niciodată problema ca Marius să plece, jocul nostru a fost unul foarte bun.

Suntem extremi de mulțumiți de jocul pe care-l arată Rapid. Și domnul Șucu, și eu, și toți din club. În meciul cu FCSB, am jucat foarte bine, iar cu Craiova am făcut un meci foarte bun. O echipă care se bate la titlu de când a venit Mirel Rădoi. Am avut mai multe ocazii, mai multe șuturi la poartă. Asta se întâmplă în derby-uri, mici detalii. Au un jucător excepțional care a decis meciul.

Este cel mai frumos play-off de până acum, cu cele mai importante echipe și cu un joc foarte bun, meciuri spectaculoase. Suntem la nivel cu toate echipele. Suntem extrem de mulțumiți de cum am arătat”, a declarat Victor Angelescu, la conferința de presă.