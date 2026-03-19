Prezent la Dinamo – Universitatea Craiova, Ioan Andone a făcut prăpăd la ieșire: „Nu ai cum! O echipă fără filozofie”

ADVERTISEMENT

Dinamo a pierdut duelul cu Universitatea Craiova și a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în campionat. Ioan Andone a analizat meciul și a găsit problemele din jocul formației lui Zeljko Kopic care au dus la un nou eșec.

Fostul mare internațional Ioan Andone, în vârstă de 66 de ani, a plecat de pe Arena Națională înainte de ultimul fluier al , s-a arătat dezamăgit de felul în care Dinamo s-a prezentat la acest joc și consideră că Universitatea Craiova a fost echipa mai inteligentă.

ADVERTISEMENT

”N-am văzut nicio schimbare. Joacă prea mult lateral. Nu au un vârf, nu au o combinație centrală. Din păcate, dacă nu duci mingi în careul advers, să creezi ocazii de gol… Nu ai cum să dai gol când pasezi lateral! Craiova a fost mai inteligentă, cu toate că nu a jucat nici ea…

A profitat de gafa care a fost în minutul 44, 45, nesincronizarea fundașilor centrali de la Dinamo și a înscris, dar obține cele trei puncte. Dificil startul pentru Dinamo. A început prost. Măcar cupe europene dacă ar reuși. Mai este și traseul pe Cupă, mai sunt și meciuri din play-off, dar începutul este foarte prost”, a declarat Andone, conform .

ADVERTISEMENT

Ce ar trebuie să se întâmple cu Kopic

În ciuda faptului că jocul lui Dinamo este mai mult decât modest și șansele la titlu s-au diminuat considerabil, Ioan Andone nu crede că ar fi binevenită schimbarea antrenorului Zeljko Kopic, însă trage un semna de alarmă și arată spre subțirimea lotului.

ADVERTISEMENT

”Nu știu dacă e prea mare presiunea. Nu ar trebui să fie mare. Odată ce ai semnat pentru Dinamo și ești jucător aici trebuie să reziști la presiune. La fel a fost și când eram eu jucător, la fel a fost și când am antrenat și trebuia neapărat să câștig. Locul doi este un eșec, dar nu poți să începi în halul acesta de prost.

Joci prea slab. E o echipă fără filozofie. Înainte arăta, mai erau ocazii. În primele 15 minute a fost bine și apoi s-a tăiat. Kopic trebuie să rămână, dar îi mai trebuie jucători. Un antrenor e mare când are și jucători. Craiova a câștigat astăzi și este marea favorită la titlu”, a spus Andone.

ADVERTISEMENT

Kopic, mesaj clar pentru conducere

La rândul său, Zeljko Kopic a arătat cu degetul către ineficacitatea jucătorilor din atac și a atras atenția asupra faptului că . A fost ca un strigăt de disperare al antrenorului croat pentru faptul că soluțiile de pe banca de rezervă nu sunt ceea ce trebuie.

”În prima repriză am avut multă energie, am încercat. Am jucat așa cum am pregătit meciul, dar nu am avut prea multe ocazii. Nu este ușor să îți creezi ocazii împotriva Universității Craiova. Aveam sentimentul că dominăm. Apoi, după acel incident, ne-am pierdut concentrarea și am primit golul.

În a doua repriză am încercat să facem câteva lucruri diferite, dar nu a fost de ajuns și nu ne-am creat ocazii. Craiova a fost stabilă în sistemul 5-4-0, nu am reușit să ajungem spre poartă. În ultimii 20-25 de metri nu am produs destul pericol la poarta adversă. În toată această parte a sezonului avem problemele pe care le-am văzut azi. Au lovit pe contraatac, pe cât trecea timpul trebuia să riscăm din ce în ce mai mult.

Ceea ce reușim să facem cu jucătorii ofensivi nu este de ajuns. Opruț a marcat multe goluri. Până în ultima parte, lucrurile stau bine. Nu avem destule opțiuni în față. Adversarilor le e mai ușor să se apere când noi nu avem opțiuni în atac. Când e de bine, scot în evidență, nu încerc să ascund nimic. Știam că nu putem fi periculoși cu acele centrări, aveam nevoie de ceva în plus în asemenea situații”, a afirmat Kopic.