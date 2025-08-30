Sport

Prezența de Champions League nu le-a purtat noroc handbalistelor de la Rapid! Surpriză de proporții în prima etapă din Liga Florilor

Rapid a pierdut în prima etapă din Liga Florilor, scor 25-26 cu CSM Slatina. În tribună s-au aflat personalități de seamă, însă fără noroc pentru fetele de la handbal.
Iulian Stoica
30.08.2025 | 21:08
Prezența de Champions League nu i-a purtat noroc lui Rapid în prima etapă din Liga Florilor.

Prima etapă din Liga Florilor la handbal a produs deja o surpriză de proporții. Rapid, una dintre pretendentele la titlu, a suferit o înfrângere pe teren propriu, scor 25-26 cu CSM Slatina. Acest eșec a fost produs sub privirile unor personalități de seamă din lumea fotbalului.

Rafael van der Vaart, prezent la Rapid – CSM Slatina 25-26

După ce a terminat doar pe treapta a 5-a a clasamentului în sezonul trecut, Rapid își propune să redevină campioană în Liga Florilor, însă startul noii stagiuni nu a fost deloc pe măsura așteptărilor. Fetele pregătite de Laurent Bezeau au cedat în prima rundă în fața CSM Slatina, scor 25-26.

În tribune s-a aflat Rafael van der Vaart, partenerul de viață al Estavanei Polman, dar și Lars Kramer, fundaș central ce a fost integralist în ultimul succes al Rapidului la fotbal, scor 2-0 în fața lui UTA. Norocul nu a fost de partea echipei din Giulești, scorul final fiind extrem de surprinzător.

Prezența celor doi în tribună a fost surprinsă și postată pe pagina oficială de a celor de la Rapid. Din nefericire pentru publicul prezent la duel, rezultatul a fost unul surprinzător, Liga Florilor producând astfel primul rezultat șocant încă din prima rundă a noului sezon.

Lars Kramer, evoluții apreciate la Rapid

Lars Kramer a ajuns în această vară la Rapid, acesta venind din postura de jucător liber de contract. Cu o experiență impresionantă în fotbalul olandez, dar și cel din danez, fundașul central s-a impus repede la formația din Giulești și evoluțiile sale au fost constant apreciate de către iubitorii sportului.

Cu el în teren în 7 rânduri, Rapid este neînvinsă și parcurge o perioadă de vis în SuperLiga. Ultimul rezultat, 2-0 cu UTA, demonstrează că elevii lui Costel Gâlcă arată diferit în acest sezon și pretențiile de cupe europene pot fi atinse la finalul acestei stagiuni. Evident, dacă această formă va continua.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
