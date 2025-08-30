Prezența de Champions League nu le-a purtat noroc handbalistelor de la Rapid! Surpriză de proporții în prima etapă din Liga Florilor

Prima etapă din Liga Florilor la handbal a produs deja o surpriză de proporții. Rapid, una dintre pretendentele la titlu, a suferit o înfrângere pe teren propriu, scor 25-26 cu CSM Slatina. Acest eșec a fost produs sub privirile unor personalități de seamă din lumea fotbalului.

Rafael van der Vaart, prezent la Rapid – CSM Slatina 25-26

După ce a terminat doar pe treapta a 5-a a clasamentului în sezonul trecut, Rapid își propune să redevină campioană în Liga Florilor, însă startul noii stagiuni nu a fost deloc pe măsura așteptărilor. Fetele pregătite de Laurent Bezeau au cedat în prima rundă în fața CSM Slatina, scor 25-26.

În tribune s-a aflat , dar și Lars Kramer, fundaș central ce a fost integralist în ultimul succes al Rapidului la fotbal, scor 2-0 în fața lui UTA. Norocul nu a fost de partea echipei din Giulești, scorul final fiind extrem de surprinzător.

Prezența celor doi în tribună a fost surprinsă și postată pe pagina oficială de a celor de la Rapid. Din nefericire pentru publicul prezent la duel, rezultatul a fost unul surprinzător, Liga Florilor producând astfel primul rezultat șocant încă din prima rundă a noului sezon.

Lars Kramer, evoluții apreciate la Rapid

, acesta venind din postura de jucător liber de contract. Cu o experiență impresionantă în fotbalul olandez, dar și cel din danez, fundașul central s-a impus repede la formația din Giulești și evoluțiile sale au fost constant apreciate de către iubitorii sportului.

Cu el în teren în 7 rânduri, Rapid este neînvinsă și parcurge o perioadă de vis în SuperLiga. Ultimul rezultat, 2-0 cu UTA, demonstrează că elevii lui Costel Gâlcă arată diferit în acest sezon și pretențiile de cupe europene pot fi atinse la finalul acestei stagiuni. Evident, dacă această formă va continua.