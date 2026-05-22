Prezentă în Polonia, Simona Halep a dat verdictul despre situația lui Iga Swiatek

Simona Halep a transmis un mesaj de susținere pentru Iga Swiatek, într-un moment complicat din cariera sportivei din Polonia. Fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon a vorbit despre presiunea uriașă din sportul de performanță și a cerut mai multă empatie față de sportivi.
Prezentă chiar la un eveniment organizat în Polonia, Simona Halep a fost întrebată despre perioada dificilă traversată de Iga Swiatek, care a coborât temporar în clasamentul WTA după mai multe rezultate sub așteptări în ultimele luni. Halep a evitat să îi ofere sfaturi directe sportivei poloneze, preferând să sublinieze calitățile deja demonstrate de aceasta de-a lungul carierei.
„Nu cred că sunt în măsură să-i dau sfaturi”, a declarat Halep, care a insistat asupra faptului că Swiatek este deja o campioană consacrată, cu multiple titluri de Grand Slam în palmares. Românca a amintit că perioadele dificile fac parte din viața oricărui mare sportiv și că acestea pot contribui la dezvoltarea personală și profesională.
„Sincer, nu cred că sunt în măsură să-i dau sfaturi Igăi Swiatek, deoarece este deja o jucătoare incredibilă. A obținut rezultate uimitoare, a câștigat multiple titluri de Grand Slam și a demonstrat de multe ori cât de puternică este. Ceea ce aș prefera să spun este că mi-aș dori ca oamenii să aibă puțin mai multă empatie pentru sportivi”, a spus Halep.
Fosta lideră mondială a atras atenția și asupra presiunii constante la care sunt supuși jucătorii de top. Halep a explicat că publicul și presa uită uneori că sportivii „nu sunt roboți”, ci oameni care trec prin momente bune și perioade mai complicate.
Mesajul transmis de Simona Halep vine într-un context delicat pentru Iga Swiatek, care, deși a câștigat Wimbledon în 2025, nu a mai avut constanța rezultatelor din anii precedenți. Poloneza a făcut recent schimbări importante în echipa tehnică și a început o colaborare cu antrenorul Francisco Roig, fost colaborator al lui Rafael Nadal
„Sunt convinsă că Iga va reveni la cel mai bun nivel al ei, deoarece adevărații campioni găsesc întotdeauna o cale de întoarcere. Și a dovedit deja de multe ori că este una dintre acele campioane”, a mai declarat Simona Halep.