Prezentă în Polonia, Simona Halep a dat verdictul despre situația lui Iga Swiatek

ADVERTISEMENT

pentru Iga Swiatek, într-un moment complicat din cariera sportivei din Polonia. Fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon a vorbit despre presiunea uriașă din sportul de performanță și a cerut mai multă empatie față de sportivi.

Ce spune Simona Halep despre perioada dificilă a lui Iga Swiatek

Prezentă chiar la un eveniment organizat în Polonia, a fost întrebată despre perioada dificilă traversată de Iga Swiatek, care a coborât temporar în clasamentul WTA după mai multe rezultate sub așteptări în ultimele luni. Halep a evitat să îi ofere sfaturi directe sportivei poloneze, preferând să sublinieze calitățile deja demonstrate de aceasta de-a lungul carierei.

ADVERTISEMENT

„Nu cred că sunt în măsură să-i dau sfaturi”, a declarat Halep, care a insistat asupra faptului că Swiatek este deja o campioană consacrată, cu multiple titluri de Grand Slam în palmares. Românca a amintit că perioadele dificile fac parte din viața oricărui mare sportiv și că acestea pot contribui la dezvoltarea personală și profesională.

„Sincer, nu cred că sunt în măsură să-i dau sfaturi Igăi Swiatek, deoarece este deja o jucătoare incredibilă. A obținut rezultate uimitoare, a câștigat multiple titluri de Grand Slam și a demonstrat de multe ori cât de puternică este. Ceea ce aș prefera să spun este că mi-aș dori ca oamenii să aibă puțin mai multă empatie pentru sportivi”, a spus Halep.

ADVERTISEMENT

Mesaj de susținere din partea Simonei Halep pentru Iga Swiatek

Fosta lideră mondială a atras atenția și asupra presiunii constante la care sunt supuși jucătorii de top. Halep a explicat că publicul și presa uită uneori că sportivii „nu sunt roboți”, ci oameni care trec prin momente bune și perioade mai complicate.

ADVERTISEMENT

Mesajul transmis de Simona Halep vine într-un context delicat pentru Iga Swiatek, care, deși a câștigat Wimbledon în 2025, nu a mai avut constanța rezultatelor din anii precedenți. Poloneza a făcut recent schimbări importante în echipa tehnică și a început o colaborare cu antrenorul Francisco Roig, fost colaborator al lui Rafael Nadal

ADVERTISEMENT

„Sunt convinsă că Iga va reveni la cel mai bun nivel al ei, deoarece adevărații campioni găsesc întotdeauna o cale de întoarcere. Și a dovedit deja de multe ori că este una dintre acele campioane”, a mai declarat Simona Halep.