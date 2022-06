Prezenţa la Campionatul Mondial, marele obiectiv pentru „tricolorii” U19. Mesaj războinic pentru Slovacia: „Nici nu ne gândim la egal”. Video

România a pierdut primele două meciuri de la Campionatul European U19. Selecționata lui Adrian Vasâi face parte din Grupa A, acolo unde a fost învinsă de reprezentativele Italiei și Franței, de fiecare dată cu același scor, 1-2. Cu toate acestea, micii „tricolori” pot obține o performanță importantă în Slovacia, dar mai întâi au nevoie de cel puțin un egal în confruntarea cu țara gazdă.

România U19, cu gândul la Campionatul Mondial U20

Avantajată de golaveraj, naționala noastră nu trebuie să piardă contra Slovaciei U19 de anul viitor, din Indonezia. În cazul în care vor trece cu bine de partida cu gazdele Europeanului, fotbaliștii lui Văsâi vor da piept cu ocupanta locului 3 din Grupa B, care în prezent este Serbia U19.

Totuși, meciul cu slovacii putea avea o miză și mai mare pentru jucătorii noștri, dacă nu ar fi pierdut contra Franței. La scorul de 2-1 pentru „cocoșii galici”, România U19 a marcat prin Bodișteanu, dar reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid.

„Da, am revăzut de multe ori faza. Ce ar fi însemnat? Să egalăm și cred că s-ar fi decis totul în ultimul meci și am fi avut o șansă în plus să mergem în semifinale.

Cel puțin pe final la meciul cu Franța am simțit că putem să egalăm și după părerea mea n-a fost ofsaid la golul lui Bodișteanu, din pasa lui Rareș. Au fost două echipe foarte bune, compacte, care au pasat foarte bine între linii și ne-au pus probleme”, a declarat Gabriel Dănuleasa, pentru .

Gabriel Dănuleasa: „Ne dorim să câștigăm și să mergem liniștiți la baraj”

România n-a mai participat la Campionatul Mondial U20 din 1981, când „tricolorii” au terminat competiția pe locul 3, iar Romulus Gabor a fost desemnat jucătorul turneului.

„Pentru echipă ar fi ceva unic. În ultimii ani nici echipa mare nu s-a mai întâlnit cu posibilitatea de a juca la un Campionat Mondial. Asta ne dorim, e tot ce ne-a mai rămas, trebuie să luăm ceva de aici.

E o experiență unică (n.r. – la Campionatul European), greu de deschis și atmosfera cu care ne-au încurjat fanii. E ceva unic. Nici nu ne dorim să facem egal(n.r. – cu Slovacia). Ne dorim să câștigăm și să mergem liniștiți la baraj”, adăugat fundașul central al Farului Constanța.

În primele două partide din Grupa A, Slovacia U19 a pierdut 0-5 cu reprezentativa Franței și 0-1 cu cea a Italiei. Adversara noastră din ultima rundă are . Meciul România U19 – Slovacia U19 se joacă vineri, 24 iunie, de la ora 18:30.