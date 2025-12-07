Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii

ADVERTISEMENT

Bucureștenii își votează duminică, 7 decembrie, noul primar general, după o cursă electorală complicată cu mulți candidați și mize uriașe. FANATIK vă ține la curent pe tot parcursul zilei cu cifrele oficiale venite de la BEC pentru a ști exact câți locuitori ai Capitalei au ieșit la vot în fiecare sector și cum arată primele estimări.

Peste 50.000 de bucureșteni s-au prezentat la vot până la ora 09:30

Peste 50.000 de bucureșteni au ieșit la vot până la ora 09:30. Prezența continuă să fie mai mică comparativ cu alegerile din iunie 2024. Pe primul loc se află Sectorul 6, cu o prezență la urne de 3,19%.

Cea mai mică prezență la vot se înregistrează în Sectorul 3 (2,32%).

Prezența la vot la ora 09:00 în București

Potrivit datelor oficiale transmise de AEP, peste 31.000 de bucureșteni au votat la alegerile locale parțiale din Capitală, duminică, până la ora 09:00. (26.050 pe listele permanente și 5.399 pe liste suplimentare). Vorbim de o prezență de 1,75%.

Cei mai numeroși votanți sunt în Sectorul 6, acolo unde prezența la vot se apropie de 2%. La polul opus continuă să fie Sectorul 3, unde se înregistrează o prezență la vot de 1,45%.

Câți bucureșteni au votat până la ora 08:30 la alegerile pentru Primăria Capitalei

Prezența la vot în municipiul București a trecut de 1,29% la ora 08:30, peste 23.000 de oameni votând. Cea mai mare prezență se înregistrează în Sectoarele 1 și 6, acolo unde 1,34 % dintre cetățeni au votat.

Sunt urmate de Sectorul 2, cu 1.33%, respectiv Sectorul 4, unde au votat 1,32%. Sectoarele 5 și 3 se află pe ultimele locuri la prezența la vot, cu 1,21 %, respectiv 1.02%.

Cei mai mulţi alegători au votat în Sectorul 3, dar procentul cel mai bine stă Sectorul 1

Până la ora 08.00 au votat pentru alegerea noului primar al Capitalei aproape 20.000 de români, mai bine de trei sferturi dintre ei în municipiul Bucureşti, peste 16.800 (0,93% dintre cei înscrişi pe liste). Pe sectoare, cei mai mulţi au votat în Sectorul 3, peste 3.100, iar cei mai puţini în Sectorul 5, aproximativ 1.900. Procentual, cel mai bine stau încă cei din Sectorul 1, cu o prezenţă de 0,94%, iar prezenţa cea mai scăzută e consemnată în Secotul 3 – 0,72%.

Prezenţa la vot pe sectoare:

Sectorul 1 – 2.160 alegători;

Sectorul 2 – 2.796;

Sectorul 3 – 3.377;

Sectorul 4 – 2.627;

Sectorul 5 – 2.088;

Sectorul 6 – 3.194.

Prezența la vot București 2025, ora 08.00. Primele cifre oficiale anunțate de BEC

Reprezentanții BEC au făcut deja prima actualizare a zilei, la scurt timp după deschiderea urnelor. Bucureștenii deja au început să iasă din case pentru a-și exprima opțiunea. Iată câți locuitori ai Capitalei au votat până în acest moment pentru favoritul înscris în lupta pentru ocuparea funcției de primar general al Bucureștiului.

În urmă cu un an, mai exact pe 9 iunie 2024 când locuitorii orașului au ales primarul general, la ora 08:00 prezența la vot era de 1,2%. Rămâne de văzut dacă anul acesta bucureștenii se vor mobiliza în număr mai mare comparativ cu anul trecut, când, la închiderea urnelor, prezența la vot a fost de 41,19%, ceea ce a însemnat că 746.438 de cetățeni au decis atunci soarta orașului. Nicușor Dan a fost marele câștigător, însă anul acesta a devenit președintele României, motiv pentru care postul de primar general a rămas liber. În prezent, miza este uriașă, iar candidații, potrivit sondajelor, se luptă cot la cot pentru obținerea celui mai important portofoliu de primar din întreaga Capitală.

Prezența la vot pe sectoare

Fiecare sector din București are deja propriul primar, ales anul trecut. La nivel de administrație, harta politică a Capitalei la nivel de administrații locale este împărțită, . Concret, social-democrații conduc trei primării, liberalii (PNL) au două sectoare, iar PUSL unul singur. Rămâne de văzut dacă la votul de astăzi locuitorii vor avea aceleași preferințe politice și pentru Primăria Generală sau dacă vor alege diferit.

La alegerile din 2024, în Sectorul 1 a fost cea mai mare implicare, cu o prezență la vot de 46,6% și peste 100.000 de oameni ieșiți la urne. În Sectorul 2 a fost o prezență solidă, de peste 42%, cu 126 de voturi exprimate. În Sectorul 3, deși este cel mai mare din București, s-a votat cel mai puțin în 2024. Aici prezența la vot a fost de 34,53%. Și în Sectorul 4 locuitorii s-au mobilizat puternic, prezența la urne fiind de 43,3%, cu aproape 119.000 de alegători. Sectorul 5 s-a situat la media orașului în 2024. Prezența la urne a fost de 41,87%, ceea ce a însemnat puțin peste 100.000 de voturi la finalul zilei. Și în Sectorul 6 în 2024 prezența la vot a fost bună, de 44%, cu peste 145.000 de cetățeni ieșind la vot.

Câți români au drept de vot pentru alegerile din București

Potrivit Autorității Electorale Permanente (AEP), pe listele din Capitală figurează 1.782.163 de persoane cu drept de vot. Rămâne de văzut câți bucureșteni mai speră într-o schimbare și vor decide să pună ștampila pe buletinul de vot pentru a-și alege primarul general. În 2024, figurau în registre 1.808.868 de bucureșteni cu drept de vot, însă din totalul celor înscriși au ajuns la urne doar urne doar 747.254 de oameni.

Prezența la vot în timp real: actualizări BEC din oră în oră

locale parțiale care au loc duminică, 7 decembrie, poate fi urmărită în timp real pe site-ul oficial pus la dispoziție de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Cetățenii din Capitală, dar și cei din localitățile unde se votează în cursul acestei zile, pot vedea aici cum decurge prezența la urnele de vot, acolo unde cetățenii votează, cu speranță, următorul primar general al Bucureștiului. Sunt puse la dispoziție și date în funcție de vârstă sau gen. Tot pe platforma informatică RO-AEP, se postează constant actualizări BEC București din oră în oră.

Exit Poll București 2025: cine conduce după închiderea urnelor

Primul Exit Poll București 2025 la scrutinul pentru Primăria Generală a Capitalei va putea fi dat publicității imediat după închiderea oficială în cele aproape 1300 de secții de votare. Cetățenii, dar mai ales candidații, află ce scoruri preliminare au înregistrat. Aceste date pot suferi modificări importante imediat după ce, de la BEC, vor începe să sosească cifrele oficiale ale numărării buletinelor.

După ”febra” primelor date de tip Exit Poll, intră în scenă rezultatele provizorii BEC. Numărătoarea oficială a voturilor începe imediat după ce s-au închis oficial secțiile de votare, iar ca oră estimată putem vorbi de 21:00. Așa cum s-a întâmplat și la precedentele alegeri locale sau prezidențiale, în timp real, pe site-ul AEP, se va putea consulta numărătoarea de voturi în București.

Procesul de numărare poate veni cu unele semne de întrebare pentru alegătorii care îl urmăresc. Asta pentru că el va oferi încă din start rezultate cu mult diferite față de cele de la Exit Poll. Explicația este simplă: sunt numărate alternativ buletinele de vot. De exemplu: dacă primele procese verbale sunt cele din Sectorul 4 (unde un anumit candidat este înscris în cursa pentru Primărie), atunci este logic că el va avea mai multe voturi și, automat, procente în acele rezultate provizorii BEC.

Comparație cu prezența la vot din 2024: ce s-a schimbat

La localele din 2024, prezența la urne pe țară a fost de 50,02% potrivit datelor anunțate de Biroul Electoral Central. Dacă ne uităm doar la Municipiul București, vedem că aici nu s-a trecut de 41,31%. Cel mai bine s-a votat în Sectorul 1: 46,65%, în Sectorul 6, 44,18% și în Sectorul 4 – 43,37%. Codaș a fost Sectorul 3, unde doar 34,53% din alegători și-au exprimat opțiunea la primărie.

Ce înseamnă prezența mare sau mică la vot în Capitală: implicații politice

Am văzut, așadar, faptul că prezența la vot în București, la alegerile din 9 iunie 2024, a fost de 41,3%. Acest lucru a făcut ca un anumit candidat sau anumiți candidați, dacă ne uităm pe fiecare sector în parte, să aibă câștig de cauză. O participare electorală masivă în București poate da peste cap multe calcule. Fie că vorbim de prezența pe sectoare sau la general, totul poate cântări decisiv în desemnarea viitorului primar general al Capitalei.

Implicațiile politice sunt uriașe, iar acest lucru s-a văzut la precedentele alegeri din țara noastră. Se știe faptul că anumite partide, cu un electorat clasic și stabil, sunt avantajate de o prezență scăzută la urne. Pe de altă parte, ieșirea masivă la vot, de exemplu a tinerilor, poate face ca balanța să încline către un anumit candidat. Câți alegători au votat în București vom afla duminică, 7 decembrie 2025, după ora 21.00.