Prezența lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială, salutată de suporterii lui Real Madrid. Mesajul veninos după controversele de la Barcelona – Atletico

Istvan Kovacs a primit o veste extraordinară și anume că este pe lista arbitrilor care vor merge la Cupa Mondială din vară, ce se va disputa în Statele Unite, Canada și Mexic.
Mihai Alecu
09.04.2026 | 23:27
Mesajul suporterilor lui Real Madrid după alegerea lui Kovacs pentru Cupa Mondială. Foto: Fanatik
Decizia luată de FIFA de a-l include pe Istvan Kovacs pe lista arbitrilor care urmează să fie prezenți la Cupa Mondială a fost salutată inclusiv de fani ai lui Real Madrid, care au avut un mesaj tăios pe rețelele sociale, dorind astfel să-i atace pe suporterii rivalei din La Liga, Barcelona.

Istvan Kovacs, motiv de dispută între fanii lui Real Madrid și cei ai Barcelonei. Cum a fost primită selecția românului pentru Cupa Mondială

Istvan Kovacs tocmai a fost la centru la meciul dintre Barcelona și Atletico Madrid, din sferturile de finală Champions League, acolo unde oaspeții s-au impus cu 2-0. Centralul român a avut mai multe decizii controversate, printre care o eliminare a lui Pau Cubarsi, fundașul gazdelor, în finalul primei părți, și un penalty neacordat pentru catalani după un presupus henț făcut în careu de către elevii lui Diego Simeone.

Au fost discuții intense după meci cu privire la prestația sa, iar inclusiv Hansi Flick a criticat arbitrajul și a adus în discuții problemele ce au fost la duelul de pe Nou Camp. Totuși, fanii lui Real Madrid consideră că Istvan Kovacs a avut o prestație corectă și salută selecția sa pentru Cupa Mondială.

„OFICIAL. După prestația excelentă și corectă din meciul dintre Barcelona și Atletico Madrid, FIFA anunță că arbitrul român Istvan Kovacs se numără printre cei aleși pentru Cupa Mondială 2026”, a notat o pagină de Facebook administrată de suporterii formației blanco.

Istvan Kovacs ar putea să fie exclus din competițiile europene până la finalul sezonului după controversele de la Barcelona – Atletico

Presa din Spania a vorbit despre fazele controversate pe care Istvan Kovacs le-a avut la meciul dintre Barcelona și Atletico Madrid, iar din câte se pare cei de la UEFA iau în calcul măsuri dure cu privire la arbitrul român. Acesta ar putea să fie exclus din delegările europene pentru tot restul sezonului. Decizia ar fi foarte drastică, mai ales că anul trecut românul a condus finala Champions League, dintre PSG și Inter, 5-0.

Problemele pe care Istvan Kovacs le-a avut au fost chiar și pe plan intern. Acesta a fost acuzat de dinamoviști că a influențat decisiv rezultatul din prima rundă a play-off-ului, când Rapid a învins trupa alb-roșie, 3-2, în Giulești. Golul egalizator, de 2-2, al gazdelor, a venit în urma unui duel la care oaspeții au cerut fault, între Musi și Borza, însă centralul a lăsat fază să meargă și așa a stârnit discuții intense.

