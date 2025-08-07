Prezență specială pe Arena Națională! A venit de la 1200 de kilometri pentru a-și vedea preferatul la FCSB – Drita: „Sper să pot să am autograful lui”

Un tânăr fan al celor de la FCSB a venit special pentru acest meci cu Drita de pe Arena Națională tocmai din Italia, de la Trieste, acolo unde locuiește alături de părinții săi, adică de la 1211 kilometri depărtare.
El a explicat că este un mare fan al lui Juri Cisotti și că și-a dorit astfel foarte mult să îl vadă „pe viu” pe mijlocașul italian de la campioana României.
De asemenea, micuțul suporter român a mai transmis cu această ocazie și că îl apreciază de la echipa roș-albastră și pe portarul Ștefan Târnovanu.
„E jucătorul meu preferat. Am venit să îl văd. Sper să pot sa am autograful lui după meci. Îmi mai place Târnovanu”, a spus Raul înainte de startul meciului FCSB – Drita.
Așadar, micuțul Raul a avut parte de un mare motiv de bucurie, întrucât Cisotti a fost titularizat în acest meci dintre FCSB și Drita, în spatele atacantului Daniel Bîrligea, într-un sistem de joc de tip 4-2-3-1.
FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Șut(c), Chiricheș – Miculescu, Cisotti, Oct. Popescu – Bîrligea; Rezerve: Zima, Udrea – Kiki, Lixandru, Edjouma, Toma, Politic, Stoian, Alhassan; Antrenor: E. Charalambous;
Drita: Maloku – Krasniqi, Bejtulai, Broja(c), Ovouka – Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj – Krasniqi, Manaj; Rezerve: Behluli, Rexhepi – Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj; Antrenor: Z. Ramadani
Din nefericire pentru campioana României, fanii săi nu prea s-au înghesuit pentru a asista de pe stadion la această partidă. Cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start, reporterul FANATIK prezent la Arena Națională a surprins niște cadre destul de dezolante din curtea celui mai mare stadion din țară.