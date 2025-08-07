Sport

Prezență specială pe Arena Națională! A venit de la 1200 de kilometri pentru a-și vedea preferatul la FCSB – Drita: „Sper să pot să am autograful lui”

Meciul FCSB - Drita de joi seară din preliminariile Europa League a avut parte și de o prezență cu totul specială în tribune. Despre cine este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță, Marian Popovici
07.08.2025 | 21:44
A venit din Italia pentru a-și vedea la treabă fotbalistul preferat în FCSB - Drita. Foto: Colaj Fanatik.

Un tânăr fan al celor de la FCSB a venit special pentru acest meci cu Drita de pe Arena Națională tocmai din Italia, de la Trieste, acolo unde locuiește alături de părinții săi, adică de la 1211 kilometri depărtare.

Un tânăr suporter al celor de la FCSB a venit special la meciul cu Drita de pe Arena Națională pentru a-l vedea pe Juri Cisotti: „E jucătorul meu preferat”

El a explicat că este un mare fan al lui Juri Cisotti și că și-a dorit astfel foarte mult să îl vadă „pe viu” pe mijlocașul italian de la campioana României.

De asemenea, micuțul suporter român a mai transmis cu această ocazie și că îl apreciază de la echipa roș-albastră și pe portarul Ștefan Târnovanu.

„E jucătorul meu preferat. Am venit să îl văd. Sper să pot sa am autograful lui după meci. Îmi mai place Târnovanu”, a spus Raul înainte de startul meciului FCSB – Drita. 

Tânărul fan al lui Cisotti venit special pe Arena Națională pentru meciul FCSB – Drita. Foto: Fanatik

 

Așadar, micuțul Raul a avut parte de un mare motiv de bucurie, întrucât Cisotti a fost titularizat în acest meci dintre FCSB și Drita, în spatele atacantului Daniel Bîrligea, într-un sistem de joc de tip 4-2-3-1.

Echipele de start de la FCSB – Drita:

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Șut(c), Chiricheș – Miculescu, Cisotti, Oct. Popescu – Bîrligea; Rezerve: Zima, Udrea – Kiki, Lixandru, Edjouma, Toma, Politic, Stoian, Alhassan; Antrenor: E. Charalambous;

Drita: Maloku – Krasniqi, Bejtulai, Broja(c), Ovouka – Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj – Krasniqi, Manaj; Rezerve: Behluli, Rexhepi – Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj; Antrenor: Z. Ramadani

A cam bătut vântul la Arena Națională înainte de FCSB – Drita

Din nefericire pentru campioana României, fanii săi nu prea s-au înghesuit pentru a asista de pe stadion la această partidă. Cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start, reporterul FANATIK prezent la Arena Națională a surprins niște cadre destul de dezolante din curtea celui mai mare stadion din țară.

Arena Națională FCSB - Drita Europa League
Cum arăta curtea Arenei Naționale cu aproximativ o oră înainte de startul meciului dintre FCSB și Drita. Foto: Fanatik
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
