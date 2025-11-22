Sport

Prezență specială pe Arena Națională la FCSB – Petrolul! Constantin Budescu a mers să-și vadă fostele echipe: de cine a fost însoțit. Foto

Meciul dintre FCSB și Petrolul s-a bucurat de o prezență specială. Constantin Budescu a fost surprins la partidă alături de cele mai importante persoane din viața sa.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
22.11.2025 | 21:03
3 poze
Constantin Budescu, oaspete de lux la FCSB - Petrolul. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB o întâlnește pe Petrolul în etapa 17 din SuperLiga. Ambele echipe au nevoie de puncte, roș-albaștrii pentru a se apropia de locurile de play-off, iar ploieștenii pentru a scăpa de zona roșie a clasamentului. Constantin Budescu nu a putut să rateze acest meci, acesta evoluând la ambele formații.

Constantin Budescu, prezent la FCSB – Petrolul

Constantin Budescu este unul dintre cei mai tehnici jucători români din ultimul deceniu. Lansat în fotbalul mare de Petrolul, „Budi” a ajuns să evolueze și pentru FCSB în două rânduri.

Fiind liber de contract după despărțirea de Tunari, Constantin Budescu a profitat de situație și a decis să vină pe Arena Națională pentru meciul dintre FCSB și Petrolul Ploiești, fostele sale echipe.

FANATIK l-a observat pe „Budi” în tribună. Mijlocașul a profitat de vremea frumoasă din București și și-a luat soția și copilașii la meci. Nu este pentru prima oară când Budescu vine să vadă un meci al FCSB, acesta fiind surprins și la sărbătoarea titlului din sezonul trecut.

Constantin Budescu
Constantin Budescu, alături de familie la FCSB – Petrolul. Foto: Fanatik

Constantin Budescu este liber de contract

Deși a semnat în vara acestui an cu Tunari, formație din liga a 2-a, Constantin Budescu s-a despărțit prematur de echipa ilfoveană. Doar două luni a rezistat „Budi” la echipă, acolo unde a bifat 7 meciuri și a marcat un gol.

Ajuns la 36 de ani, Constantin Budescu a declarat în mai multe rânduri că nu se gândește la retragere, acesta simțind că poate face față în continuare în fotbalul profesionist. Cum fereastra de mercato se apropie, este foarte probabil ca mijlocașul să își găsească un nou angajament.

  • 200.000 de euro este cota lui Constantin Budescu
  • 48 de meciuri, 15 goluri și 13 pase decisive a adunat mijlocașul la FCSB
