Prezență spectaculoasă la Miami Open! Novak Djokovic s-a calificat în finala turneului sub privirile lui Lionel Messi: „Mereu am fost fanul lui”. Foto & Video

Novaj Djokovic s-a calificat en fanfare în ultimul act al „Nole” va întâlni în finală câștigătorul din semifinala dintre Jakub Mensik și Taylor Fritz. printre care și Leo Messi, în partida câștigată în fața bulgarului Grigor Dimitrov.

Messi, spectator de gală la meciul lui Novak Djokovic. Ce a spus sârbul despre superstarul lui Inter Miami

Novak Djokovic (5 ATP) nu a avut nicio emoție în semifinala disputată în fața bulgarului Grigor Dimitrov. Sârbul s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-3, reprezentând a 13-a victorie a sa din 14 întâlniri directe între cei doi.

Adversarul nu i-a creat foarte multe emoții, însă presiunea a venit din tribune, acolo unde Lionel Messi l-a privit cu atenție pe legendarul tenismen. La finalul partidei, sârbul în vârstă de 37 de ani i-a mulțumit superstarului sud-american pentru prezență și și-a declarat admirația pentru realizările sale în fotbalul mondial:

„A fost o onoare să joc în fața lui Leo (n.r. – Messi). Cred că este prima dată când mă urmărește din tribune. Sincer, am fost puțin emoționat. Îi sunt recunoscător că a venit aici cu familia. Am fost mereu fanul lui, la fel ca aproape toată lumea”, a spus Djokovic, imediat după ce s-a calificat în finală.

Novak Djokovic, în fața succesului cu numărul 100

Cel ce deține cele mai multe titluri de Grand Slam este aproape de un nou record personal. Dacă „Nole” se va impune în finala Mastersului de la Miami, ar ajunge la trofeul cu numărul 100 în întreaga sa carieră.

El se află pe locul trei în clasamentul all-time, fiind devansat doar de Roger Federer (103 titluri) și Jimmy Connors (109 titluri). Sârbul este sigur că pe oricine ar întâlni în finală, atuul său va fi serviciul extrem de bun:

„În ceea ce privește jocul meu, din nou, serviciul a fost cu siguranță punctul forte al meciului. Cred că în meciul trecut am avut 83% (n.r. – la primul serviciu), și mă gândeam că va fi greu să depășesc acel procent, dar astăzi am avut 87%. Nu știu ce să spun, am servit foarte bine și sper să continui în același ritm, pentru că asta îmi face viața mult mai ușoară pe teren” a mai spus Djokovic la finalul partidei cu bulgarul Dimitrov.