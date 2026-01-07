Prezență surpriză! Acționarul milionar de la Renovatio s-a dus în Antalya să o vadă pe Dinamo la treabă. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

a reușit să înceapă cu dreptul anul 2026 și a învins, 2-0, pe Young Boys Berna, echipă care joacă în acest sezon de Europa League, în grupe, și chiar a învins-o pe FCSB la București, 2-0.

Acționarul de la Renovatio a mers în Turcia să o vadă pe Dinamo la treabă în amicalul cu Young Boys

Trupa alb-roșie a disputat primul amical al iernii, contra echipei din Elveția, Young Boys Berna, formație care are în componență mulți jucători de valoare și părea a fi un adversar extrem de dificil pentru trupa bucureșteană, care însă a reușit să aibă o evoluție foarte bună și să obțină victoria.

La confruntarea din Antalya au asistat mai mulți oficiali ai lui Dinamo, iar FANATIK i-a surprins pe directorul sportiv, Cosmin Mihalescu, președintele echipei, Andrei Nicolescu, dar și pe unul dintre acționarii cei mai importanți, din partea Renovatio, Eduard Ciucu. Acesta este nelipsit de la meciurile oficiale ale grupării, însă a obișnuit ca în momentul când are timp să facă vizite și în cantonamentele de vară sau iarnă. Omul de afaceri a dorit să vadă pe viu cum se mișcă jucătorii și probabil a plecat încântat de la terenul de joc după finalul celor 90 de minute.

Dinamo a reușit să o domine pe Young Boys. Victorie fără mari emoții pentru echipa lui Zeljko Kopic

Dinamo a avut aproape cel mai bun prim 11 în partida cu Young Boys, față de prima parte a stagiunii singura absență fiind Alexandru Musi. Acesta încă se acomodează la efortul fizic și a fost folosit în repriza secundă, la fel cum s-a întâmplat și cu Adrian Mazilu, un alt jucător care este așteptat să fie titular în viitorul apropiat.

Printre jucătorii remarcați s-au numărat apărătorii lui Dinamo, dar au fost și oameni din zona ofensivă, precum Cătălin Cîrjan sau Mamoudou Karamoko. Atacantul francez a fost one-man show și a înscris golul al doilea după o acțiune de excepție, servit chiar de decarul echipei. Plecat de contraatac, Karamoko l-a driblat ușor pe un adversar și a tras din careu, la colțul scurt, în forță, fără șanse pentru portarul advers.

Andrei Nicolescu s-a întâlnit cu rivalul de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru

Un alt moment surprins de FANATIK în Antalya a fost întâlnirea dintre , acționarul de la Universitatea Craiova. Oltenii au jucat și ei un meci amical, contra celor de la Konyaspor, pe un teren care era exact lângă cel pe care Dinamo a disputat meciul cu Young Boys.

Cei doi conducători de club au stat de vorbă câteva minute și au fost foarte relaxați, semn că relațiile dintre cluburi sunt la un nivel foarte bun și nu există probleme. Dinamo o să aibă primul meci oficial din 2026 contra celor de la U Cluj, pe 18 ianuarie, în timp ce Universitatea Craiova va juca la Ploiești, pe 19 ianuarie.