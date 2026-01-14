Sport

Prezență-surpriză în tribune la Chelsea – Arsenal! Dan Petrescu: „M-am bucurat foarte mult”

Chelsea i-a făcut o surpriză mare lui Dan Petrescu înainte de meciul contra lui Arsenal din Cupa Ligii Angliei. Cum a reacționat fostul mare fotbalist.
Bogdan Mariș
14.01.2026 | 22:50
Chelsea i-a pregătit o surpriză lui Dan Petrescu la meciul cu Arsenal din Cupa Ligii Angliei. FOTO: Hepta
Dan Petrescu este o legendă la Chelsea, club pe care l-a reprezentat timp de 5 sezoane, din 1995 până în 2000. Înainte de partida contra rivalei Arsenal din prima manșă a semifinalelor din Cupa Ligii Angliei, clubul londonez i-a pregătit o surpriză fostului mare fundaș: fiica sa, Beatrice-Chelsea, a primit o invitație la meci.

Chelsea, surpriză uriașă pentru Dan Petrescu înainte de meciul cu Arsenal

În 1998, Chelsea și Arsenal s-au înfruntat în semifinalele Cupei Ligii Angliei, iar „albaștrii” au obținut calificarea în ultimul act după ce s-au impus cu scorul general de 4-3. După 2-1 pentru „tunari” pe Highbury, Chelsea s-a impus cu 3-1 pe Stamford Bridge, cel de-al treilea gol fiind înscris de Dan Petrescu.

După 28 de ani, cele două formații se întâlnesc din nou în aceeași fază, iar Chelsea i-a pregătit o surpriză antrenorului român. Fiica sa, Beatrice-Chelsea, a primit o invitație pentru duelul din prima manșă, care se dispută miercuri seară pe Stamford Bridge. „M-au surprins puțin, pentru că în ultima perioadă, de când patroni sunt americanii, am înțeles că e mult mai greu să pătrunzi la meciuri și biletele sunt mult mai scumpe.

Poate s-au gândit că o să aducă puțin noroc la acest meci, într-adevăr, cel mai bun meci al meu cred a fost cel cu Arsenal. M-am bucurat foarte mult pentru Beatrice, mai ales că poate să aleagă un coleg sau o colegă. Am ales eu colegul! Fostul meu scouter de la CFR. I-am rugat să-mi dea și mie niște poze și imagini de la meci, am rugat-o pe Beatrice să fie norocoasă și să aducă victoria”, a afirmat Dan Petrescu, conform sport.ro.

Câte trofee a cucerit Dan Petrescu alături de Chelsea

După golul marcat de Dan Petrescu împotriva lui Arsenal, Chelsea a avansat în finală și a cucerit Cupa Ligii, trecând cu 2-0 de Middlesbrough. Era al doilea trofeu al fundașului român la gruparea londoneză, după Cupa Angliei, cucerită în 1997. Dan Petrescu a mai câștigat alte trei trofee alături de Chelsea: Cupa Cupelor și Supercupa Europei în 1998, plus o nouă Cupă a Angliei în 2000.

Chelsea este echipa pentru care Dan Petrescu a evoluat cel mai mult în carieră, în nu mai puțin de 208 meciuri. Cel poreclit „Super Dan” a reușit să marcheze 23 de goluri și să ofere 20 de pase decisive în perioada petrecută la gruparea din Londra. În 2002, când fanii și experții au ales cel mai bun „11” al jucătorilor străini din primul deceniu de Premier League, Dan Petrescu a fost ales cel mai bun fundaș dreapta.

Ce a declarat Dan Petrescu despre starea sa de sănătate

Dan Petrescu se confruntă în această perioadă cu probleme de sănătate, tehnicianul dezvăluind acest lucru încă din perioada în care se afla pe banca lui CFR Cluj. Contactat recent de un jurnalist englez, fostul mare fotbalist a clarificat situația în care se află. „Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer, nu știe de unde au ieșit poveștile astea, dar că a avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună, apoi va căuta să revină în antrenorat. A părut excelent”, a scris Neil Barnett pe X.

